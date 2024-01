Rhino Linux 2023.4, un ubuntu Rolling Release

Screenshot de Rhino Linux

Hace algunos días se presentó la nueva actualización de Rhino Linux 2023.4, en la cual se han implementado diversas mejoras de soporte, asi como también administración de paquetes mejorada, mejoras de compatibilidad y más.

Para quienes desconocen de Rhino Linux, deben saber que esta es una distribucion que reinventa la experiencia Ubuntu. Rhino Linux es un sistema operativo Rolling Release, lo que significa que las actualizaciones se entregan con frecuencia y siempre que estén disponibles, en lugar de guardar todo para una actualización importante del sistema operativo que sólo ocurre unas pocas veces al año.

La gestión de paquetes se lleva a cabo utilizando su propio administrador de paquetes rhino-pkg (rpk), que implementa un enlace sobre los administradores de paquetes APT, Pacstall, flatpak y snap. Para organizar la interfaz gráfica, utiliza su propio entorno de usuario Unicorn, que es una versión rediseñada de Xfce, similar en estilo a GNOME, pero sigue siendo liviana.

Principales novedades de Rhino Linux 2023.4

Esta nueva versión que se presenta de Rhino Linux 2023.4 viene impulsada por el Kernel de Linux 6.6 en la edición de distribución principal, mientras que en la edición Pine64 es la versión de Linux 6.7 y Linux 6.5 en la edición Raspberry Pi.

De las novedades que se presentan, en Unicorn ahora se ofrece una función para el mosaico automático de ventanas. Esto fue posible gracias a la implementación de Cortile y que ofrece soporte para cosas como mosaicos basados ​​en espacios de trabajo, esquinas activas, intercambio de ventanas de arrastrar y soltar y más (la activación se realiza a través de un subprograma agregado en la esquina derecha del panel superior).

Otro de los cambios que se destaca de Rhino Linux 2023.4, es que se han redondeado las esquinas de la interfaz de inicio del programa uLauncher, que luce un color de fondo ligeramente diferente.

Además de ello, también se destacan las mejoras implementadas en rhino-pkg, pues ahora, «rhino-pkg update» ya no elimina automáticamente los paquetes de forma predeterminada, si Nala está instalado, se proporciona»rhino-pkg cleanup» para limpiar dependencias rotas y paquetes innecesarios que ya no son utilizados por otros paquetes. También se menciona que con Pacstall 4.3.0, los paquetes ahora pueden usar el indicador de “priority” de Debian, en «rhino-core»las variantes ahora están etiquetadas como «essential», marcándolas como no eliminables del sistema

Por otra parte, se destaca que la versión para dispositivos Pine64 mejora la estabilidad del módem en los teléfonos inteligentes PinePhone y PinePhone Pro, pues se ha mejorado la compatibilidad con dispositivos Pine64, hay un nuevo módulo Wi-Fi experimental fácil de usar para PineTab2, varias correcciones de estabilidad del módem para PinePhone y PinePhone Pro junto con la habilitación de compatibilidad con GPS.

De los demás cambios que se destacan:

La aplicación «Your System» ahora muestra el número de versión como una píldora, facilitando la identificación de la versión actual.

Se ha mejorado la conexión a Wi-Fi en dispositivos integrados como Raspberry Pi.

en dispositivos integrados como Raspberry Pi. Ahora es posible copiar el número de versión al portapapeles con un simple clic.

Se introduce pacstall-qa como un nuevo paquete predeterminado.

Se resuelve un problema relacionado con la compatibilidad con Bluetooth, especialmente durante la transición completa de pulseaudio a pipewire.

Finalmente si estás interesado en poder conocer más al respecto sobre esta distribución, te invito a que visites su sitio web oficial en donde podrás encontrar mayor información.

Descargar y obtener Rhino Linux

Para los interesados en poder probar o instalar esta distribucion, deben saber que además de las compilaciones para PC con procesadores Intel y AMD (2 GB), también se ofrecen imágenes del sistema para los dispositivos genéricos ARM64, hardware Raspberry Pi y dispositivos Pine64, incluidos PineTab, PineTab 2 y PinePhone y PinePhone Pro (1.9 GB). La imagen del sistema la pueden obtener desde el sitio web oficial de Rhino Linux. El enlace es este.

Si ya cuentas con una versión anterior de Rhino Linux y quieres actualizar a la nueva versión lanzada de Rhino Linux 2023.4, puedes hacerlo desde una terminal tecleando lo siguiente:

rpk update -y

O también puedes usar este comando:

pacstall -PI rhino-core

En el caso de que seas usuario de Pine64, puedes optar por utilizar este comando:

pacstall -PI rhino-pine-core