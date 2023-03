Samba 4.18.0 llega con mejoras de seguridad, mejoras y mas

Se dio a conocer el lanzamiento de la nueva versión de Samba 4.18.0, que continuó el trabajo para abordar las regresiones de rendimiento en servidores SMB ocupados como resultado de la adición de protección contra vulnerabilidades de manipulación de enlaces simbólicos.

Además del trabajo realizado en la última versión para reducir las llamadas al sistema al verificar un nombre de directorio y dejar de usar eventos de activación al procesar operaciones simultáneas, la versión 4.18 redujo la sobrecarga de procesamiento de bloqueos para operaciones simultáneas en rutas de archivos en un factor de tres.

Como resultado, el rendimiento de las operaciones de apertura y cierre de archivos se ha elevado al nivel de Samba 4.12.

Principales novedades de Samba 4.18.0

En esta nueva versión que se presenta de Samba 4.18.0, la utilidad samba-tool ahora muestra mensajes de error más concisos y precisos.

En lugar de generar un seguimiento de llamadas que indique la posición en el código donde ocurrió el problema, lo que no siempre permitió comprender de inmediato qué estaba mal, en la nueva versión, la salida se limita a una descripción de la causa del error (por ejemplo , nombre de usuario o contraseña incorrectos, nombre de archivo incorrecto con la base de datos LDB, nombre faltante en DNS, red inaccesible, argumentos de línea de comandos no válidos, etc.).

Ademas de ello, si se encuentra un problema no reconocido, se sigue emitiendo el seguimiento completo de la pila de Python, que también se puede obtener con la opción ‘-d3’. Es posible que necesite esta información para encontrar la causa del problema en la Web o para agregarla a la notificación de error que envíe.

Otra de las novedades que se presenta en esta nueva versión de Samba 4.18.0, es que todos los comandos de samba-tool admiten la opción «–color=yes|no|auto» para controlar el resaltado de salida. En el modo «–color=auto», el resaltado se usa solo cuando se envía al terminal. ‘always» y ‘force’ en lugar de ‘yes’, ‘never’ y ‘none’ en lugar de ‘no’, ‘tty’ y ‘if-tty’ en lugar de ‘auto’.

También podremos encontrar que se agregó compatibilidad con la variable de entorno NO_COLOR para deshabilitar el resaltado de salida en situaciones en las que se utilizan códigos de color ANSI o el modo «–color=auto» está en vigor.

De los demás cambios que se destacan de esta nueva versión:

Se ha agregado un nuevo comando «dsacl delete» a la herramienta samba para eliminar entradas en las listas de control de acceso (ACE, Entrada de control de acceso).

Se agregó la opción «–change-secret-at=<DOMAIN CONTROLLER>» al comando wbinfo para especificar el controlador de dominio en el que realizar la operación de cambio de contraseña.

Se agregó un nuevo parámetro «acl_xattr:security_acl_name» a smb.conf para cambiar el nombre del atributo extendido (xattr) utilizado para almacenar la ACL de NT.

De forma predeterminada, el atributo security.NTACL se adjunta a los archivos y directorios, cuyo acceso se deniega a los usuarios normales.

Si cambia el nombre de un atributo de almacenamiento de ACL, no se servirá a través de SMB, pero estará disponible localmente para cualquier usuario, lo que requiere una comprensión del posible impacto negativo en la seguridad.

Se agregó soporte para la sincronización de hash de contraseña entre un dominio de Active Directory basado en Samba y una nube de Azure Active Directory (Office365).

Finalmente si estás interesado en poder conocer más al respecto, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.

¿Cómo instalar o actualizar a Samba en Ubuntu y derivados?

Bien, para quienes estén interesados en poder instalar esta nueva versión de Samba o quieren actualizar su versión anterior a esta nueva, pueden hacerlo siguiendo los pasos que compartimos a continuación.

Cabe mencionar que, aunque samba está incluido dentro de los repositorios de Ubuntu, deben saber que los paquetes no son actualizados al momento de que se libera una nueva versión, por lo que preferimos en este caso hacer uso de un repositorio.

Lo primero que vamos a hacer es abrir una terminal y en ella vamos a teclear el siguiente comando para añadir un repositorio al sistema:

sudo add-apt-repository ppa:linux-schools/samba-latest sudo apt-get update

Ya añadido el repositorio procedemos a realizar la instalación de samba en el sistema y para ello basta con que tecleemos el siguiente comando:

sudo apt install samba

Si ya cuentas con una versión anterior instalada, esta se actualizara de forma automática.