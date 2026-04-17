Scratch 3.0 por dentro: ¿Cómo es actualmente su GUI en 2026?

Ahora que, aquí en Ubunlog, ya les hemos compartido algunas publicaciones sobre qué es Scratch, qué programas son buenas y útiles alternativas al mismo, y cómo podemos instalar su última versión estable, tanto en línea (Web) como de Escritorio (Desktop), a partir de ahora les ofreceremos unas cuantas publicaciones sobre cómo se ve su actual Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) y cómo funciona. Y para ello, y pensando que pronto (segunda semana de mayo) se celebrará el Día de Scratch (Scratch Day), nunca un mejor tributo de nuestra parte para con tan genial software educativo del Linuxverso, estas oportunas publicaciones, antes, durante y después de dicha fecha.

Y en caso de que, nunca haya escuchado antes de esta celebración y organización, vale destacar que la misma y según la propia Fundación Scratch, el Día de Scratch es una oportunidad que se materializa a través de una red global de eventos donde las personas se reúnen para celebrar la creatividad, la codificación y el aprendizaje a través de actividades prácticas. Por lo que, si eres un educador, un padre, un líder de la comunidad o simplemente un entusiasta de Scratch, la Fundación Scratch te invita a organizar tu propio Día de Scratch, para lograr traer la alegría de la computación creativa a tu comunidad, ya sea, donde vives, trabajas o estudias.

Tutorial 2026: Cómo instalar la última versión de Scratch Desktop 3

Pero, antes de iniciar este tercer Tutorial sobre este útil y actual software educativo llamado «Scratch», el cual está enfocado al aprendizaje de la programación y desarrollo del pensamiento computacional en niños, niñas, adolescentes y estudiantes de cualquier edad, les recomendamos explorar nuestra anterior publicación relacionada sobre este mismo Software, al finalizar de leer esta presente publicación:

Existe un método bien efectivo, versátil, portátil e idóneo para lograr el objetivo de tener Scratch actualizado sobre cualquier sobre Distribución basada en Ubuntu y Debian. Y hoy te lo traemos en este nuevo tutorial para que conozcas y domines «cómo instalar la última versión oficial de Scratch Desktop 3 sobre Distros Ubuntu y Debian». Además, este método te permitirá «crear tu propio paquete .deb», a partir del Instalador oficial y actualizado de Scratch para Windows, para que puedas usarlo sobre tu Escritorio de forma más nativa y práctica.

Scratch 3.0 por dentro: ¿Cómo es actualmente su GUI en 2026?

Las secciones y los elementos de la GUI de Scratch (Web y Desktop)

Hoy en día, la interfaz de Scratch 3.X está meticulosamente organizada para proporcionar un flujo de trabajo que minimice la carga cognitiva de sus usuarios, sobre todo, los más pequeños y jovenes; mientras maximiza la visibilidad de los recursos disponibles para todos. Por ello, actualmente su diseño se divide en varias áreas de trabajo o «secciones» con funciones específicas. Y estas son las siguientes:

Desktop

Web

Barra de Menú y Herramientas

Ubicada en la parte más alta de la pantalla, esta barra permite la gestión general del proyecto y la cuenta del usuario. Por ello, contiene elementos u opciones como:

Elementos y Menús

El logo de Scratch : En la versión Web, al ser pulsado, redirige al usuario a la página de inicio de la plataforma oficial en el Instituto MIT.

: En la versión Web, al ser pulsado, redirige al usuario a la página de inicio de la plataforma oficial en el Instituto MIT. Un icono de Mundo (Idioma/Languaje) : En la versión de Escritorio, permite al usuario cambiar el idioma de la interfaz entre más de 50 opciones, incluyendo variantes peninsulares y latinoamericanas del español.

: En la versión de Escritorio, permite al usuario cambiar el idioma de la interfaz entre más de 50 opciones, incluyendo variantes peninsulares y latinoamericanas del español. Caja de Nombre del Proyecto : En ambas versiones, está representado por un cuadro de texto central donde el usuario del programa puede asignar un título (nombre) personalizado al proyecto trabajado en curso (por defecto, suele aparecer como «Proyecto Scratch o Sin Título»).

: En ambas versiones, está representado por un cuadro de texto central donde el usuario del programa puede asignar un título (nombre) personalizado al proyecto trabajado en curso (por defecto, suele aparecer como «Proyecto Scratch o Sin Título»). Menú Archivo : En ambas versiones, ofrece opciones para iniciar un proyecto nuevo, otra para subir (cargar) archivos desde el ordenador al programa, y otra para guardar el actual proyecto («Guardar ahora») o guardar una copia (localmente o en línea).

: En ambas versiones, ofrece opciones para iniciar un proyecto nuevo, otra para subir (cargar) archivos desde el ordenador al programa, y otra para guardar el actual proyecto («Guardar ahora») o guardar una copia (localmente o en línea). Menú Editar: En ambas versiones, ofrece herramientas como «Restaurar» (para recuperar elementos borrados por error) y activar el Modo Turbo para ejecutar programas a mayor velocidad. En este modo, el software elimina los breves retardos que existen normalmente entre la ejecución de un bloque y el siguiente, permitiendo que el código se procese a la máxima velocidad que permita el ordenador.

Botones

Botón de Configuración (Setting) : En la versión Web, este botón ofrece la posibilidad de cambiar el idioma de la GUI y cambiar el Modo de color (Modo de accesibilidad visual) de la misma.

: En la versión Web, este botón ofrece la posibilidad de cambiar el idioma de la GUI y cambiar el Modo de color (Modo de accesibilidad visual) de la misma. Botón Tutoriales : En ambas versiones, da acceso directo a una biblioteca de guías interactivas y animaciones que enseñan a los usuarios más inexpertos sobre tareas u objetivos específicos como animar personajes o crear música.

: En ambas versiones, da acceso directo a una biblioteca de guías interactivas y animaciones que enseñan a los usuarios más inexpertos sobre tareas u objetivos específicos como animar personajes o crear música. Botón Compartir : En la versión Web, futuramente este botón permitirá que un usuario de acceso a otros usuarios para que vean su proyecto trabajado dentro de la comunidad de Scratch.

: En la versión Web, futuramente este botón permitirá que un usuario de acceso a otros usuarios para que vean su proyecto trabajado dentro de la comunidad de Scratch. Botón de ayuda (?): En la versión de Escritorio, y en el extremo derecho, este botón da acceso a la sección Sobre (About) del programa, las políticas de privacidad del programa y las Configuraciones de Data (Data Setting) del mismo que permiten el envío de información (Telemetría y Estadísticas de uso) al equipo de desarrollo del programa.

El Escenario (Stage)

El Escenario (Stage), que a su vez incluye el Sistema de Coordenadas y está situado en la esquina superior derecha, es el espacio donde el código cobra vida, por ende, es donde se representa o muestra el resultado visual de los programas creados por los usuarios. Técnicamente, el escenario funciona como un plano cartesiano de dimensiones fijas (480 píxeles de ancho y 360 píxeles de alto). Por ende, su centro se define como (0, 0), y su eje «X» se extiende desde «-240» en el extremo izquierdo hasta «+240» en el derecho, mientras que el eje «Y» va desde «-180» en la base hasta «+180» en la parte superior. Y en consecuencia, más abajo la interfaz muestra constantemente las coordenadas «(X, Y)» de la posición actual del ratón justo debajo del escenario, lo que facilita enormemente la precisión en el posicionamiento de los objetos.

Panel de Disfraces y Fondos

El Panel de Disfraces (Sprites) y Fondos (Costumes) situado en la esquina inferior derecha, es el espacio donde el usuario puede gestionar los activos visuales del proyecto. Cada «Disfraz» u objeto se muestra como una miniatura que indica su nombre, posición actual, tamaño y dirección. En Scratch 3.X, esta sección permite crear nuevos disfraces de tres maneras principales: dibujándolos en el editor de pintura, seleccionándolos de la biblioteca integrada o cargando imágenes externas. Un aspecto innovador es la capacidad de «Sorpresa», donde el sistema selecciona un Disfraz aleatorio para inspirar la creación de cada usuario.

Área de Scripts o Zona de Programación

El Área de Scripts o Zona de Programación (Scripts Area / Programming Zone) es el lienzo central donde se ensamblan los programas. Por ello, es ahí donde el usuario arrastra los bloques desde la paleta de bloques y los conecta para formar pilas de bloques de código (hilos lógicos visuales o script de programación visual). Una característica fundamental de la misma, es la retroalimentación visual, puesto que cuando se arrastra un bloque cerca de otro, aparece un resaltado blanco que indica una conexión válida. Además, vale destacar que, ahí los bloques se encajan como magnéticamente. Mientras que, si se hace doble clic sobre una pila de bloques, Scratch ejecuta la secuencia desde arriba hacia abajo. Por último, en ella se puede hacer clic izquierdo para «Tomar y mover bloques» o hacer clic derecho para «Duplicar o eliminar un bloque» o «Añadir comentario» (Notas en cuadros amarillos para documentar el código).

Área de Paleta de Bloques y Pestañas de Edición Multimodal

El área que incluye la Paleta de Bloques (Blocks Palette) y las Pestañas de Edición Multimodal está ubicado en la parte lateral izquierda y permite alternar entre diferentes (3) modos de edición para el Disfraz (Personaje o Elemento) seleccionado. Y estos son los siguientes:

Código (Code)

Esta pestaña en la GUI de Scratch nos permite construir la lógica de programación, es decir, para tomar bloques de construcción de código visual. En ella, se encuentran todos los bloques (comandos) de programación organizados en categorías codificadas por círculos de colores, donde cada círculo de color representa un tipo de funcionalidad a aplicar a un Disfraz. Y a diferencia de otras versiones anteriores, en Scratch 3.0 los bloques son físicamente más grandes para así facilitar su manipulación sobre pantallas táctiles y mejorar la accesibilidad para usuarios con dificultades motoras finas.

Con respecto a esta sección, en una próxima oportunidad (publicación), abordaremos más a detalle la taxonomía de los Bloques de Scratch, es decir, la Estructura y Función de cada tipo de Bloques. Ya que, esto es largo de explicar, puesto que, estos elementos son los bloques de construcción fundamentales de la lógica en Scratch. Y su diseño geométrico no es meramente estético; actúa como un lenguaje visual que dicta las reglas de gramática del código. Así que, esto merece su propia publicación y tutorial.

Disfraces (Costumes)

Esta pestaña en la GUI de Scratch nos permite tener acceso al editor de pintura, el cual soporta edición vectorial y de mapa de bits, y permite editar los diferentes disfraces gestionados.

Sonidos (Sounds)

Esta pestaña en la GUI de Scratch nos permite obtener acceso al editor de audio, el cual permite manipular sonidos predefinidos, grabar y cargar audios nuevos, y recortar y aplicar efectos a sonidos y audios existentes, como el efecto eco o robotización.

Barra de opciones inferior

Esta Barra de opciones ubicada en la parte inferior de la GUI de Scratch nos permite obtener acceso a 2 interesantes opciones, y estas son las siguientes:

La Mochila (Backpack) : Una futura opción para la versión Web que se encuentra en pleno desarrollo, la cual permitirá copiar y mover objetos, disfraces o programas enteros entre diferentes proyectos del mismo usuario.

: Una futura opción para la versión Web que se encuentra en pleno desarrollo, la cual permitirá copiar y mover objetos, disfraces o programas enteros entre diferentes proyectos del mismo usuario. El Botón de Añadir Extensión: De color morado en la versión Web y de color azul en la versión Desktop, y ubicado en la esquina inferior izquierda del programa, permite incorporar bloques adicionales para funciones especiales como el Lápiz (para dibujar), música, sensores de video, traducción o integración con hardware externo como micro:bit y LEGO. Tal como se puede apreciar en las imagenes de ejemplo siguientes:

Resumen

En resumen, ahora que ya conoces un poco mejor la actual «Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) de Scratch (Web y Desktop)» esperamos que, en caso de que estés aprendiendo a usarlo o estés pronto a hacerlo, este tutorial te ayude a perder un poco el miedo de manejarlo y te sirva de apoyo para motivarte a explorarlo más a detalle. O en caso de que, estés enseñando a otros a usarlo te ayude a socializar más fácilmente el conocimiento sobre el mismo. Y si actualmente eres un usuario de Scratch, te invitamos a comentarnos vía comentarios que tal te van pareciendo esta serie de publicaciones sobre el mismo, y si deseas más sobre dicho software educativo del Linuxverso.

Por último, recuerda compartir con otros esta útil y divertida publicación, y visitar el inicio de nuestro «sitio web» en español u otros idiomas (agregando al final de la URL 2 letras, por ejemplo: ar, de, en, fr, ja, pt y ru, entre muchas otras).