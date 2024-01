ScummVM 2.8 llega con mejoras de soporte y mas

ScummVM permite ejecutar ciertos juegos clásicos de aventuras gráficas y juegos de rol

Hace pocos días se dio a conocer el lanzamiento de la nueva versión de ScummVM 2.8, versión en la cual se han introducido una gran cantidad de mejoras de soporte, tanto para nuevos juegos, plataformas, en el motor, asi como también optimizaciones y más.

Para quienes desconocen de ScummVM (Scumm Virtual Machine), deben saber que este es un software que permite ejecutar las aventuras gráficas creadas originalmente para el motor SCUMM de LucasArts. ScummVM también soporta una variedad de juegos que no utilizan el motor SCUMM, realizados por compañías como Revolution Software o Adventure Soft.

Como su nombre indica, ScummVM ejecuta los juegos a través de una máquina virtual, usando solamente sus archivos de datos, de manera que reemplaza los ejecutables con los que el juego fue originalmente lanzado. Esto permite ejecutar los juegos en sistemas para los cuales nunca fueron diseñados, como por ejemplo, wii, pocketPCs, PalmOS, Nintendo DS, PSP, PlayStation 3, Linux, Xbox o teléfonos celulares.

Principales novedades de ScummVM 2.8

En esta nueva versión que se presenta de ScummVM 2.8 se destaca la inclusión de 50 nuevos juegos, entre los cuales se destacan los siguientes títulos: Adibou 1, The Dark Eye, Dark Side, Escape From Hell, Gadget: Invention Travel and Adventure, Gobliiins 5, The Excavation of Hob’s Barrow, Kingdom: The Far Reaches, Might and Magic Book One, Muppet Treasure Island, Nancy Drew: The Final Scene, Nancy Drew: Message in a Haunted Mansion, Nancy Drew: Secrets Can Kill, Nancy Drew: Stay Tuned for Danger, Nancy Drew: Treasure in the Royal Tower, Primordia, Reah: Face the Unknown, Schizm: Mysterious Journey, Shardlight, Strangeland, Syberia and Syberia II, Technobabylon, The Vampire Diaries, Whispers of a Machine, Wrath of the Gods, y otros 4 juegos del mismo desarrollador, así como 14 juegos basados en el motor AGS (Adventure Game Studio).

Otra de las novedades que se destaca es el trabajo realizado en la reescritura del port de RetroArch, con lo cual ahora es parte del código de ScummVM. También se destaca que se ha reescrito desde cero y adaptado para el acceso directo al hardware (sin utilizar SDL) el port para la plataforma Atari.

Ademas de ello, también podremos encontrar que se han mejorado las operaciones de representación gráfica, utilizando instrucciones vectoriales SIMD como SSE, AVX2 y NEON para acelerar el motor AGS y algunas funciones básicas. Como resultado, la velocidad de representación ha aumentado en 4-14 veces en muchas situaciones.

Se ha integrado con el proyecto Backyard Sports Online, lo que ha permitido agregar soporte para varios juegos en línea multijugador, como Backyard Football, Backyard Baseball 2001 y Backyard Football 2002. También se ha añadido un soporte preliminar para el juego en línea Moonbase Commander.

El motor AGS se ha actualizado a la versión 3.6.0.53 y con ello se aceleró la manipulación de gráficos, se agregó soporte para la representación temprana de fuentes, para que coincida con el intérprete original, se agregó soporte para la reproducción de videos transcodificados en lugar de codecs no compatibles, sé implemento la reproducción de audio MOD y también se implementaron diversas correcciones.

De los demas cambios que se destacan:

Se han implementado numerosos diálogos gráficos nativos para los juegos SCUMM.

Se agregó dependencia opcional para libvpx.

Se agregó dependencia opcional para libmikmod.

Se agregó soporte para ROM de fuente PC98.

Se ha rediseñado el código para admitir el sonido en los juegos SCUMM Humongous Entertainment.

Se agregó compatibilidad con YUV422 y YUV444 al decodificador Theora.

Se implementaron rutinas de CPU especializadas para el blitting de gráficos para ManagedSurface.

Se cambió el dispositivo GM predeterminado a «automático» para una mejor compatibilidad.

Finalmente si estás interesado en poder conocer más al respecto, puedes hacerlo desde el siguiente enlace.

Para los interesados en el código del proyecto, deben saber que este se distribuye bajo la licencia GPLv3+ y se pueden obtener los archivos de instalación para las diferentes plataformas soportadas, que para el caso de Linux se ofrecen paquetes deb, Snap y Flatpak desde el siguiente enlace.