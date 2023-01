Como cada seis meses, el equipo de Ubuntu ha lanzado un concurso de imágenes para que aparezcan en Ubuntu 23.04 como fondos de pantalla. Los artistas, diseñadores o simplemente fans (o ni eso) pueden entregar sus imágenes desde el pasado día 10 de enero, y podrán seguir haciéndolo hasta el 6 de febrero. Si tienen suerte o su trabajo es tan bueno que resulta ganador, aparecerá como opción cuando Lunar Lobster sea lanzado este abril.

Habrá 5 ganadores, y sus 5 imágenes serán las que estarán disponibles en Ubuntu 23.04. Ninguna de ellas será la que aparezca en Lunar Lobster por defecto, ya que ese fondo de pantalla queda reservado para el equipo de diseño de Ubuntu, y, si no cambian mucho las cosas, será con colores morados y naranjas y tendrá una langosta con un diseño especial.

Bases de concurso de fondos de pantalla de Ubuntu 23.04

El que quiera participar debe entregar imágenes que cumplan unos requisitos. La imagen debe ser propia y tener los derechos de la misma; no están permitidas las imágenes con componentes no propios; la imagen debe tener un tamaño de 3840×2160, y se espera que su peso no supere los 10MB; se aceptan PNG y JPG, pero prefieren formatos SVG o WebP; hay que evitar comprimir la imagen; los trabajos deben tener licencia CC BY-SA 4.0 o CC BY 4.0; las imágenes deben tener un título y una cuenta de Twitter para que se pueda mencionar al diseñador.

Cuando se cierre la ventana de entregas, se abrirá las de las votaciones, y se cerrarán el día 17 de febrero. Los ganadores serán anunciados el 18 de febrero.

No está de más recordar que Ubuntu 23.04 ha sido el primero de la historia en usar una imagen que no era el fondo de pantalla de la versión anterior, la que tenéis encabezando este artículo. En cuanto a otras novedades relacionadas con la familia Lunar Lobster, se espera que Edubuntu vuelva como sabor oficial.