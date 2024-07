En octubre de 2004 llegó un nuevo sistema operativo con base Linux. Era Ubuntu, con base Debian, pero más fácil de instalar y usar. Este octubre de 2024 se cumplirán 20 años de aquel lanzamiento, aunque yo no me esperaría grandes celebraciones en forma de software porque Ubuntu 24.10 Oracular Oriole será una versión provisional. De hecho, la que sigue a una versión LTS, por lo que introducirá cambios, pero no se espera nada realmente destacado.

Lo que harán para celebrar una fecha tan señalada aún está por ver. Lo que sí está claro es que hasta ahora todo ha ido por el sendero habitual, con el inicio del desarrollo de Ubuntu 24.10 en mayo, publicación del calendario y ahora con la apertura del concurso de fondos para Oracular Oriole. En el concurso, al menos una novedad: un apartado sobre el 20º aniversario.

Categorías y reglas para participar en el concurso de fondos de Ubuntu 24.10

Habrá cuatro categorías:

Tema de la mascota : ilustraciones en las que aparece la mascota de esta edición. En el caso de 24.10, se trata de la Oracular Oriole.

: ilustraciones en las que aparece la mascota de esta edición. En el caso de 24.10, se trata de la Oracular Oriole. Digital/Abstracto – Obra creada con herramientas creativas digitales, como Blender, GIMP, Inkscape, Aesprite, etc.

– Obra creada con herramientas creativas digitales, como Blender, GIMP, Inkscape, Aesprite, etc. Fotografía – Imagen de alta resolución tomada con una cámara convencional o digital.

– Imagen de alta resolución tomada con una cámara convencional o digital. 20 Aniversario – Obra de arte que destaca el especial aniversario de dos décadas de Ubuntu.

En cuanto a las reglas, los participantes deben tener los derechos de las imágenes que entreguen, la resolución debe ser 3840x2160p, preferiblemente en PNG o WebP y hay que añadir el tipo de licencia. Como la IA está yendo a más, también han añadido información relacionada:

Muchas herramientas populares de generación de arte de IA utilizan una licencia que no se ajusta a las que han elegido para el concurso.

Existen activos debates legales sobre la propiedad de las obras de arte generadas por IA y sobre si pueden o no estar protegidas por derechos de autor.

Se ha demostrado que muchos modelos de IA populares incluyen material gráfico de artistas sin su consentimiento. No creen que esto se corresponda con los valores y la misión de la comunidad.

Si la propuesta muestra signos distintivos de generación por IA, es posible que se pida que se aporten pruebas de creación humana, lo que puede incluir una solicitud de archivos de proyecto fuente.

Ganadores anunciados el 16 de agosto

La entrega de imágenes finalizará el 8 de agosto, y el 16 se anunciarán los ganadores.

Sorprende un poco que no se haga mención a lo que no se permite, aunque es probable que siga siendo como siempre. En el pasado no se han admitido imágenes que contengan alusiones a violencia, odio, drogas, sexo, etc. Desde aquí sólo podemos recomendar que no se entregue nada de eso, puesto que la imagen podría ser eliminada al instante.

Ubuntu 24.10 llegará en octubre de este 2024, y lo hará con GNOME 47 y probablemente Linux 6.11.