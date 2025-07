Aún faltan meses, pero nos acercamos al lanzamiento de la versión estable de Ubuntu 25.10. Estará disponible para el público final en octubre — de ahí el .10 –, pero se está desarrollando desde el pasado mayo. Poco a poco se van dando pasos visibles, y uno de los primeros es que se abra el concurso de fondos de pantalla, algo que ha ocurrido esta semana.

Que se abra la participación al concurso de fondos de pantalla no es un gran paso en el desarrollo, pero sí nos hace intuir que se acerca uno de ellos. El paso al que me refiero es cuando Canonical nos muestra por primera vez el fondo de pantalla oficial de la nueva versión, algo que no pueden hacer si no tienen ya en su poder el resto de fondos. Y es que, antes de publicarlo en redes sociales, suelen actualizar el paquete de fondos de pantalla, y ahí suele estar el oficial y el resto.

Bases del concurso de fondos de pantalla de Ubuntu 25.10

Las bases suelen ser las mismas que en los últimos años. De hecho, sólo cambian las reglas cuando hay novedades que no tienen nada que ver con Linux y Ubuntu, como recientemente ha ocurrido con la irrupción de la inteligencia artificial, para lo que han tenido que añadir un apartado nuevo.

Las reglas piden:

Debes poseer los derechos de la imagen que envías; debe ser una obra de arte original tuya.

La imagen en calidad completa debe tener 3840×2160 píxeles. Se prefieren los formatos PNG y WebP.

Asegúrate de crear una imagen de alta calidad. Evita artefactos de compresión, pixelación, aberración cromática y ruido. No añadas marcas de agua, nombres ni logotipos.

El foro de Ubuntu Discourse comprimirá automáticamente todas las imágenes publicadas. A los ganadores se les solicitará la imagen a resolución completa al finalizar el concurso.

Al publicar la imagen, incluye una nota indicando que la estás licenciando bajo CC BY-SA 4.0 o CC BY 4.0. Si no especificas una licencia, se asumirá CC BY-SA 4.0. Al participar en el concurso estás aceptando estos términos de licencia.

No se admiten trabajos generados con inteligencia artificial, principalmente por motivos de licencias y autorías.

El 11 de agosto se cerrará la ventana de admisión y el 18 anunciarán los ganadores.

