GNOME 49 llegará en el último cuarto de 2025, y entre sus novedades hay una de esas que no gustará a todos por igual: por defecto, Xorg ya no será una opción; la sesión estará desactivada y habrá que hacer retoques por parte del usuario para recuperarla. Con ese cambio tan importante, quedaba por saber qué pensaba hacer Canonical, compañía que desarrolla el sistema operativo con base Linux más popular, y ya tenemos respuesta: Ubuntu 25.10 se despide de Xorg.

Así lo ha comentando Jean Baptiste en el discourse de Ubuntu, donde ha hablado de las bondades de Wayland y explicado la postura de no malgastar tiempo y energía en una sesión que ya no se usa tanto. O por lo menos que ya no recibe tanta atención. Por lo tanto, empezando por octubre de 2025, Wayland será la única opción por defecto en la edición principal, la que usa GNOME.

«En los últimos ciclos, la experiencia con Wayland ha madurado significativamente, incluyendo una mejor compatibilidad con los controladores de Nvidia, un modelo de seguridad más robusto, soporte estable para la mayoría de los flujos de trabajo diarios, mejor aislamiento de la pila gráfica y mejoras en el soporte táctil y para pantallas HiDPI. Mientras tanto, mantener sesiones tanto de X11 como de Wayland genera deuda técnica y aumenta la carga de mantenimiento, lo que limita nuestra capacidad de innovar de forma eficiente. GNOME planea eliminar el soporte para Xorg en GNOME 49. En Ubuntu 25.10, daremos un paso proactivo para preparar a nuestros usuarios y al ecosistema antes de que llegue esa fecha límite«.

¿Qué significa esto para los usuarios? En la mayoría de casos, nada. Ubuntu adoptó Wayland por defecto hace ya casi 8 años, y no se nota nada a no ser que se use alguna aplicación que no se lleve bien con ese protocolo. Vamos, en mi caso, lo único que he notado ha sido que SimpleScreenRecorder, el que era mi grabador de pantalla favorito, no funcionaba y tuve que buscar alternativas; no recuerdo nada más.

Además, la instalación de Xorg seguirá siendo una opción, aunque Canonical y GNOME le den la espalda. Otras ediciones como Lubuntu o Xubuntu seguirán ofreciendo X11, y Debian, en quien se basa Ubuntu, lo mantendrá, diría yo, por los siglos de los siglos.

En cualquier caso, Ubuntu 25.10 Questing Quokka llegará en octubre de este 2025 ya sin Xorg por defecto, siguiendo los pasos de GNOME y de otras distribuciones como Fedora.