Canonical ha dado el primero de lo que se consideran los pasos serios en el lanzamiento de Ubuntu 26.04. Tras varios meses en desarrollo, se entra en la recta final, y el pistoletazo de salida de esta última etapa lo da la publicación de los fondos de pantalla de la nueva versión. Fue en 2018 cuando el fondo de pantalla empezó a cambiar hacia una nueva tendencia, y será 2026 cuando ésta volverá a cambiar. Por lo menos en parte.

Tras un Bionic Beaver (18.04) con un fondo con tonos morados y anaranjados, fue Cosmic Cuttlefish (18.10) quien empezó con el morado como color principal. Seguía con un poco de naranja, pero Disco Dingo (19.04) ya se deshizo de él. También introdujo algo que han usado en bastantes lanzamientos, que son formas triangulares en relieve. Son esas formas las que también desaparecen en Ubuntu 26.04.

Estos son los fondos de pantalla de Ubuntu 26.04 Resolute Raccoon

Como se puede ver, relieve sigue habiendo, y morado también. Eso no ha cambiado. Lo diferente son esas formas triangulares de los relieves anteriores, pasando a ser unas especie de agujero ovalado en Resolute Raccoon.

Hay cuatro colores diferentes, siendo el morado el de la opción del tema claro, el más oscuro el de la opción en oscuro (aunque se puede cambiar desde los ajustes) y dos tonos intermedios. Las imágenes están publicadas en el blog de Canonical.

¿Qué viene a partir de ahora? En cualquier momento añadirán los fondos a las Daily Build y Snapshots, el 26 de marzo lanzarán la versión beta, el 9 de abril se congelará el kernel, una semana después se congelará todo lo demás y habrá Release Candidate y el 23 de abril llegará la versión final de Ubuntu 26.04 Resolute Raccoon, con GNOME 50, probablemente Linux 7.0 y nuevas aplicaciones. También habrá nuevas versiones de casi todos sus sabores oficiales, pues puede que Unity no lo consiga.