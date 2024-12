¿Se pueden usar servicios basados en la nube en Linux?

Cada vez más aplicaciones están usando un modelo híbrido, el programa instalado en el escritorio y una versión online que puedes usar en el navegador. En este post veremos si se pueden usar servicios en la nube en Linux

Por supuesto que este tipo de servicios tiene su costo tanto en términos monetarios como de privacidad, sin embargo, también tienen sus ventajas.

He dicho varias veces y lo mantengo, que mi deseo es prescindir de este tipo de servicios por las ya mentadas razones de costo, privacidad y el hecho de que no sean de código abierto. Pero, eso lleva un tiempo dde aprendizaje que hasta el momento no logré conseguir.

¿Qué es el software como un servicio

El software como servicio (SAAS, por siglas en inglés) es un modelo de distribución de software surgido a partir de la extensión de Internet y la baja de los costos en los componentes de los servidores y su aumentos de la capacidad. A diferencia del modelo tradicional donde el usuario instalaba los programas localmente, las aplicaciones se alojan en un servidor externo y se accede a ellas desde el navegador cómo si fuera una página de Internet.

Algunas de los títulos más conocidos bajo esta modalidad son Documentos de Google o servicios de streaming como Netflix.

Ventajas de usar SAAS

Accesibilidad: Se puede utilizar el programa estando en cualquier lugar y utilizando cualquier aparato que tcuente con conexión a Internet.

Se puede utilizar el programa estando en cualquier lugar y utilizando cualquier aparato que tcuente con conexión a Internet. Actualizaciones automáticas : Con los programas instalados localmente puede haber problemas de compatibilidad y es necesario estar atentos a las actualizaciones para evitar problemas de seguridad. En las aplicaciones SAAS es el desarrollador quien hace las actualizaciones.

: Con los programas instalados localmente puede haber problemas de compatibilidad y es necesario estar atentos a las actualizaciones para evitar problemas de seguridad. En las aplicaciones SAAS es el desarrollador quien hace las actualizaciones. Costo: En lugar de tener que pagar cada vez que libera una nueva versión del programa, se paga una suscripción mensual.

En lugar de tener que pagar cada vez que libera una nueva versión del programa, se paga una suscripción mensual. Colaboración: Muchas de las aplicaciones que funcionan bajo la modalidad SAAS permiten colaborar en tiempo real con otras personas que lo utilicen.

Desventajas de usar SAAS

Necesita de Internet: El software como servicio necesita de una conexión a Internet para poder acceder a la aplicación.. Si te gusta trabajar de madrugada como a cierto argentino autor de artículos sobre Linux y a tu proveedor le gusta hacer mantenimiento de sus servidores a esas horas, estás frito.

El software como servicio necesita de una conexión a Internet para poder acceder a la aplicación.. Si te gusta trabajar de madrugada como a cierto argentino autor de artículos sobre Linux y a tu proveedor le gusta hacer mantenimiento de sus servidores a esas horas, estás frito. Seguridad y privacidad: El responsable de la aplicación tiene acceso a todo lo que los usuarios hacen con ella por no mencionar los datos con los que ella trabaja y genera. Muchas veces ha pasado que sus políticas de seguridad no son las mejores. Es el caso de Adobe Creative Cloud, guardaban la base de datos de usuarios y contraseñas en un archivo plano y ahora están por toda Internet (Si encuentran las mías, ya las cambiié hace tiempo)

El responsable de la aplicación tiene acceso a todo lo que los usuarios hacen con ella por no mencionar los datos con los que ella trabaja y genera. Muchas veces ha pasado que sus políticas de seguridad no son las mejores. Es el caso de Adobe Creative Cloud, guardaban la base de datos de usuarios y contraseñas en un archivo plano y ahora están por toda Internet (Si encuentran las mías, ya las cambiié hace tiempo) Poco control: Las características del programa utilizado está bajo el absoluto control del propietario, puede agregar, modificar o quitar aplicaciones sin que el usuario pueda hacer mucho más que darse de baja.

Las características del programa utilizado está bajo el absoluto control del propietario, puede agregar, modificar o quitar aplicaciones sin que el usuario pueda hacer mucho más que darse de baja. Modelo de suscripción: En el caso de que se trate de aplicaciones de pago, el usuario debe estar dispueto a pagar una suscripción mensual cuyo costo puede variar sin previo aviso. En algunos casos pasan al doble, aunque en algunos otros, si los usuarios se rebelen puede suceder lo contrario. Canva, una aplicación de diseño quiso aumentar la suscripción para equipos, ante la masiva cancelación de usuario remitió la medida.

En el caso de que se trate de aplicaciones de pago, el usuario debe estar dispueto a pagar una suscripción mensual cuyo costo puede variar sin previo aviso. En algunos casos pasan al doble, aunque en algunos otros, si los usuarios se rebelen puede suceder lo contrario. Canva, una aplicación de diseño quiso aumentar la suscripción para equipos, ante la masiva cancelación de usuario remitió la medida. Problemas de rendimiento: Dependiendo de la cantidad de usuarios y recursos de los servidores. es posible que sea imposible acceder o que el rendimiento sea menor del esperado.

Dependiendo de la cantidad de usuarios y recursos de los servidores. es posible que sea imposible acceder o que el rendimiento sea menor del esperado. Falta de integración: Si necesitas continuar un trabajo en otra aplicación en línea o local, por ejemplo editar una imagen que creaste con Inteligencia Artificial, deberías primero descargar el archivo y después subirlo a la nube de la otra aplicación.

¿Se pueden usar servicios basados en la nube en Linux?

Dado que los servicios en la nube se basan en un navegador (Particularmente en Chrome y todos los que usan su motor de renderizado) es raro encontrar alguno de estos servicios que no funcionen con Linux. Aunque es posible que haya que instalar componentes privativos como sucede con los servicios de streaming.

Puede darse también que los desarrolladores del servicio incluyan una restricción basada en la detección del sistema operativo o navegador .

En el próximo artículo hablaremos de mi lista de mejores servicios en la nube que pueden usarse en Linux.