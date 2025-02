La segunda versión candidata del kernel Linux 6.14 ya está disponible para pruebas, concretamente Linux 6.14-rc2. Este lanzamiento sigue la planificación semanal habitual y se presenta como una actualización ligera, en línea con el tamaño general de la serie 6.14.

Linus Torvalds, el creador del kernel, destacó que aunque este no es el lanzamiento más reducido de la serie 6.x, sigue siendo relativamente pequeño. En su comunicado, mencionó que gran parte de los cambios se han concentrado en la arquitectura s390, en particular con limpiezas en el hipervisor KVM. Estos ajustes representan aproximadamente un tercio de los cambios en esta versión y, aunque no suelen ser habituales, en esta ocasión han cobrado relevancia.

Principales cambios en Linux 6.14-rc2

Entre los cambios más destacados de esta versión se incluyen:

Optimización en s390 y KVM : Se han realizado mejoras en la gestión de código de esta arquitectura dentro del hipervisor KVM, lo que ha implicado la reestructuración de algunas secciones sin añadir nuevas características importantes.

: Se han realizado mejoras en la gestión de código de esta arquitectura dentro del hipervisor KVM, lo que ha implicado la reestructuración de algunas secciones sin añadir nuevas características importantes. Mejoras en las pruebas automáticas : Se han implementado correcciones menores que han provocado la creación de nuevas pruebas de automatización para garantizar la estabilidad del sistema.

: Se han implementado correcciones menores que han provocado la creación de nuevas pruebas de automatización para garantizar la estabilidad del sistema. Correcciones en múltiples subsistemas: Se han aplicado arreglos en varios componentes del kernel, incluyendo controladores gráficos, gestión de CPU y sistemas de archivos.

Novedades en controladores y sistemas de archivos en Linux 6.14-rc2

Además de las optimizaciones específicas en s390, esta versión incluye:

Soporte mejorado para procesadores Intel Panther Lake y Clearwater Forest en la herramienta Turbostat.

y en la herramienta Turbostat. Correcciones en el sistema de archivos Bcachefs , mejorando su rendimiento y estabilidad.

, mejorando su rendimiento y estabilidad. Pequeñas mejoras en soportes gráficos como los controladores de AMD Display e Intel Graphics.

El rol de la comunidad en el desarrollo

Torvalds enfatizó que esta versión no presenta problemas graves y animó a la comunidad a probarla. La colaboración de usuarios y desarrolladores es fundamental para detectar posibles errores antes del lanzamiento final del kernel 6.14, previsto para marzo.

El permanente desarrollo de Linux demuestra el compromiso de su comunidad con la estabilidad y la mejora continua del sistema. Aunque esta versión candidata no introduce grandes cambios, cada actualización contribuye a la evolución del kernel, garantizando un rendimiento óptimo en múltiples plataformas.

Recordamos que la serie estable más reciente es la 6.13.