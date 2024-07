Servidor Samba en Ubuntu 24.04: Instalación y configuración inicial

Ya sea desde un ordenador del hogar o una pequeña oficina hasta un servidor de una mediana o gran empresa, uno de los servicios más básicos y esenciales que cualquiera pudiera desear o necesitar, es sin duda alguna, el poder compartir archivos internamente. Ya que, no siempre, lo más óptimo y seguro es utilizar la red de Internet (servicios de correos electrónicos, plataformas de almacenamiento en línea o aplicaciones de mensajería instantánea) para transferirle a otros, cualquier tipo de documentos.

Y por esta razón, en momentos pasados les hemos compartido útiles y completos tutoriales o pequeñas guías rápidas para solventar este esencial deseo o importante necesidad por diversas vías. Pero, dado que, cuando se trata de almacenar y compartir archivos dentro de una red, el uso del protocolo Samba es lo más conocido, funcional y universalmente usado, tanto para Windows, macOS y Linux, hoy aprovecharemos para actualizar nuestra anterior guía rápida al respecto basada en Ubuntu 14.10. Así que, sin más que decir, a continuación les enseñaremos de forma directa y sencilla sobre «cómo implementar un sencillo Servidor Samba en Ubuntu 24.04».

Samba es una implementación de servicios y protocolos compatibles con SMB (ahora llamado CIFS) con el que los ordenadores Windows se comunican entre sí: Fue desarrollado por Andrew Tridgell mediante ingeniería inversa, utilizando capturadores de tráfico del estilo Wireshark (anteriormente conocido como Ethereal) para ofrecer compatibilidad en entornos *nix, algo que se necesitaba para no quedar aislados en entornos corporativos y educativos en los cuales suelen coexistir varias plataformas (Windows, Linux, Mac OS X).

Servidor Samba en Ubuntu 24.04: Instalación y configuración inicial

Consideraciones básicas y esenciales

Debido a que, esta es una guía rápida, no profundizaremos sobre aspectos importantes que deben conocerse y dominarse con antelación. Por ejemplo: ¿Qué es y como se usa el archivo fstab para montar automáticamente particiones o discos sobre Ubuntu Linux?, y ¿Cuáles son y para qué sirven las opciones del comando Samba? Por ello, a continuación les dejamos los enlaces relevantes a tener en cuenta para complementar eficientemente esta información:

Pasos para implementar un sencillo Servidor Samba en Ubuntu 24.04

Etapa 1: Instalación de paquetes

Sobre un Ordenador de escritorio o Servidor de red con Ubuntu 24.04, lo primero que deberemos hacer es instalar Samba con la siguiente orden de comando:

sudo apt install samba samba-client -y # Paquetes de samba esenciales smbd -V # Validar versión de Samba instalada sudo apt install cifs-utils dosfstools exfat-fuse exfatprogs fuse3 libsmbclient ntfs-3g smbclient #Paquetes extras útiles y necesarios

Etapa 2: Configurar una carpeta del sistema para usar como carpeta pública

sudo mkdir /opt/publico #Crear carpeta “público” en la carpeta “/opt” del sistema operativo. sudo chmod -R 777 /opt/publico/ #Dar permisos totales a carpeta “público”. sudo chown nobody:nogroup -R /opt/publico/ #Asignar carpeta “público” a usuario y grupo genérico.

Etapa 3: Configurar un disco/partición (sdb1) con formato NTFS para usar como carpeta pública

sudo mkdir /media/disk2 #Crear carpeta “media” en la carpeta “/media” del sistema operativo. sudo mount -t ntfs /dev/sdb1 /media/disk2 #Probar montaje de partición/disco “sdb1” en la carpeta asignada. sudo umount /dev/sdb1 #Desmontar partición/disco “sdb1”

Si todo ha salido bien, continuamos con los siguientes pasos:

sudo nano /etc/fstab #Editar archivo fstab

Insertamos al final del archivo la siguiente línea:

/dev/sdb1 /media/disk2 ntfs-3g defaults 0 0 #Montaje automático de la partición/disco “sdb1” en el arranque.

Guardamos los cambios y ejecutamos la siguiente orden de comando para probar el montaje nuevamente:

sudo mount -a #Ejecutar montaje manual de todas las particiones/discos dentro del archivo “fstab”.

Si hasta aquí, todo va bien, se recomienda reiniciar el ordenador/servidor y probar el montaje automático, localmente y vía red, luego de que el sistema operativo del servidor se encuentre activo.

Etapa 4: Configurar un archivo mínimo de samba con ambos recursos compartidos

sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.1.bck #Respaldar el archivo de configuración de samba. sudo nano /etc/samba/smb.conf #Editar el archivo de configuración actual de samba.

Vaciamos el archivo completamente y agregamos el siguiente contenido:

#======================= Global Settings ======================= [global] workgroup = WORKGROUP security = user netbios name = SAMBA-PUBLICO server string = Samba 4.x hosts allow = 192.168.250.0/255.255.255.0 log level = 3 map to guest = bad user [PublicoServ] comment = Data compartida sobre Disco principal del Servidor path = /opt/publico/ browsable = yes writable = yes guest ok = yes guest only = yes force create mode = 0777 force directory mode = 0777 read only = no force group = nogroup force user = nobody [PublicoDisk] comment = Data compartida sobre Disco adicional del Servidor path = /media/disk2/ browsable = yes writable = yes guest ok = yes guest only = yes force create mode = 0777 force directory mode = 0777 read only = no force group = nogroup force user = nobody

Etapa 5: Probar la configuración y la disponibilidad de los recursos compartidos

sudo testparm #Probar configuración exitosa del archivo de Samba. sudo systemctl restart smbd nmbd #Reiniciar los Servicios de Samba y NetBIOS.

Ya luego de esto, y si todo error conseguido ha sido solucionado previamente, solo queda probar desde uno o varios equipo en la red, con Windows y GNU/Linux, el poder entrar a dichos recursos compartidos de forma anónima (invitados), es decir, sin contraseñas y restricciones de lectura y escritura.

Pantallazos de algunas partes del proceso completo de instalación y configuración

Resumen

En resumen, y tal como podemos comprobar con esta corta y útil guía, el instalar y configurar un sencillo «Servidor Samba sobre Ubuntu 24.04» es posible con unos pocos tips y rápidos pasos desde la terminal de tu sistema operativo. Y dado que, en esta oportunidad, solo configuramos una carpeta pública (sin restricciones para cualquier usuario de la red), pronto esperamos ofrecerles una segunda parte con la configuración de carpetas para usuarios o grupos de usuarios predefinidos mediante contraseña. Y en caso de que, conozcas otros tips o consejos útiles para mejorar o complementar esta guía rápida, te invitamos a comentarnos sobre ellos vía comentarios para el conocimiento y utilidad de todos.

Por último, recuerda compartir con otros esta divertida e interesante publicación, además de visitar el inicio de nuestro «sitio web» en español. O, en cualquier otro idioma (con solo agregar al final de nuestra URL actual, 2 letras al final, por ejemplo: ar, de, en, fr, ja, pt y ru, entre muchas otras) para conocer más contenidos actuales. Además, te invitamos a unirte a nuestro Canal oficial de Telegram para leer y compartir más noticias, guías y tutoriales de nuestra web. Y también, al siguiente Canal alternativo de Telegram para aprender más sobre el Linuxverso en general.