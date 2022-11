Shell Scripting – Tutorial 08: De la teoría a la práctica – Parte 02

Continuando, con este Tutorial 08 de nuestra serie sobre Shell Scripting, hoy proseguiremos con otro conjunto de ejemplos prácticos iniciados en el Tutorial 07. Los cuales, valdrá siempre tener a mano, para comprender e implementar mejor la técnica del Shell Scripting, dentro de sus Scripts desarrollados para sus sistemas operativos basados en GNU/Linux.

Y tengan presente que, en los anteriores tutoriales 06 y 05, se abordaron diversos Recursos en línea y algunas Buenas prácticas. Mientras que, buena parte de la base teórica se abordó en los tutoriales 04 al 01.

Y, antes de iniciar este post llamado «Shell Scripting – Tutorial 08», les recomendaremos explorar también los siguientes contenidos relacionados, al finalizar de leerlo:

Artículo relacionado: Shell Scripting – Tutorial 07: De la teoría a la práctica – Parte 01

Artículo relacionado: Shell Scripting – Tutorial 06: Los Scripts de Bash Shell – Parte 3

Tutorial 08 sobre Shell Scripting

Ejemplos de órdenes de comando para iniciarse en el Shell Scripting

A continuación, aprenderemos a extraer valores e información de diversos tipos mediante la ejecución de órdenes de comandos en un terminal. Empezando por algunas sencillas como hoy, hasta llegar a unas más avanzadas, en próximos tutoriales.

Extraer valores y parámetros relacionados con los usuarios del sistema

NOMUSU1K=$(cat /etc/passwd | grep 1000 | cut -d: -f1) ; echo $NOMUSU1K # Mostrar el Nombre de Usuario creado con determinado UID/GID (EJM. 1000) - MODO SIMPLE NOMUSU1K=$(awk -F: '{if ($3==1000) print $1}' /etc/passwd) ; echo $NOMUSU1K # Mostrar el Nombre de Usuario creado por UID/GID (EJM. 1000) - MODO COMPLEJO NOMUSU1K=$(awk -F: '{if ($4==1000) print $1}' /etc/passwd) ; echo $NOMUSU1K # Mostrar el Nombre de Usuario creado por UID/GID (EJM. 1000) - MODO COMPLEJO USUACT=$(echo $HOME | sed 's/[/]/ /g' | awk '{ print $2}') ; echo $USUACT # Mostrar el Nombre de Usuario según el Home creado IDUSUACT=$(id -u | awk '{print $1}') ; echo $IDUSUACT # Mostrar el IUD del Usuario actual IDUSUACT=$(echo $UID) ; echo $IDUSUACT # Mostrar el IUD del Usuario actual IDUSUACT=$(getent passwd $USER | cut -d: -f3) ; echo $IDUSUACT # Mostrar el IUD del Usuario actual IDUSER1K=$(for i in 1000 1001 1002 1003 1004; do grep $i /etc/passwd | awk '{print "\t" $1}' | tr -d '[A-Za-z]' | sed 's/::x*//' | cut -c 1-5 | awk '{print $1}' ; done | sed -n '1p') ; echo $IDUSER1K # ID del Nombre del primer usuario creado en el sistema entre los ID existentes dentro del rango 1000 al 1005. QUIENSOY=$(who -u | awk '{print $1}' | awk 'NR==1') ; echo $QUIENSOY Nombre de quien esta logueado en el Sistema. IDUSU1K=$(cat /etc/passwd | grep 1000 | cut -d: -f1 | awk '{print $1}') ; echo $IDUSU1K # Mostrar el Nombre del usuario 1000 IDUSU1K=$(cat /etc/passwd | grep 1000 | cut -d: -f1 | awk '{print $1}') ; echo $IDUSU1K | espeak -v es -stdin # Pronunciar el nombre del usuario 100 mediante espeak. IDUSU1K=$(cat /etc/passwd | grep 1000 | cut -d: -f1 | awk '{print $1}') | espeak -v es-la+m1 -a 100 -p 50 -s 150 -b UTF-8 "Saludos, estimado usuario: `echo $IDUSU1K`" # Generar un saludos por voz con el nombre del usuario 1000 mediante espeak.

Al ejecutar cada orden de comando aquí mostrada, obtendremos una salida (resultado) similar, al mostrado en la siguiente imagen:

Artículo relacionado: Shell Scripting – Tutorial 05: Los Scripts de Bash Shell – Parte 2

Artículo relacionado: Shell Scripting – Tutorial 04: Los Scripts de Bash Shell – Parte 1

En resumen, esperamos que este Tutorial 08 sobre «Shell Scripting» continúe ofreciendo un pequeño, pero valioso aporte, en cuanto al objetivo de aprender y comprender el potencial de la Técnica del Shell Scripting. Llegando al grado de, construir sus propios programas CLI/GUI, si fuese necesario. Por lo que, si desean llegar a este punto, les invita a complementar esta información explorando el siguiente Canal de YouTube, donde actualmente se aborda de forma práctica el poder del Shell Scripting.

Si te ha gustado el contenido, coméntalo y compártelo. Y recuerda, visitar el inicio de nuestro «sitio web», además del canal oficial de Telegram para más noticias, tutoriales y novedades linuxeras. O este grupo, para más información sobre el tema de hoy u otros relacionados.