Shell Scripting – Tutorial 09: De la teoría a la práctica – Parte 03

En este Tutorial 09 de nuestra actual serie sobre Shell Scripting, continuaremos con otro conjunto de ejemplos prácticos en forma de órdenes de comando, los cuales iniciamos en el Tutorial 07.

Y tengan presente que, en los anteriores tutoriales 07 y 08 hemos estado abordando la parte práctica del Shell Scripting usando órdenes de comandos para extraer parámetros del SO, y en los tutoriales 06 y 05, abordamos diversos Recursos en línea y algunas Buenas prácticas. Mientras que, buena parte de la base teórica del lenguaje de scripting se abordó en los tutoriales 04 al 01.

Y, antes de iniciar este post llamado «Shell Scripting – Tutorial 09», les recomendaremos explorar también los siguientes contenidos relacionados, al finalizar de leerlo:

Tutorial 09 sobre Shell Scripting

Ejemplos de órdenes de comando para iniciarse en el Shell Scripting

Extraer valores y parámetros relacionados con los datos de identificación del sistema

A continuación, nuestras órdenes de comandos de hoy, para aprender Shell Scripting son las siguientes:



DISTROV01=$(cat /etc/os-release | grep ID | grep -v "VERSION" | cut -f2 -d\=) ; echo $DISTROV01 DISTROV02=$(cat /etc/os-release | grep ID | grep -v "VERSION_ID" | sed 's/ID=//') ; echo $DISTROV02 DISTROV03=$(lsb_release -d | sed 's/Description://' | awk '{print $1}') ; echo $DISTROV03 DISTROV04=$(lsb_release -i | awk '{print $3}') ; echo $DISTROV04 DISTROV05=$(cat /etc/os-release | grep NAME | grep -v "VERSION" | sed -n '2p' | cut -f2 -d\" | awk '{print $1}') ; echo $DISTROV05 DISTROV06=$(lsb_release -d | sed 's/Description://' | awk '{print $1, $2, $3, $4}') ; echo $DISTROV06 DISTROV07=$(cat /etc/os-release | grep NAME | grep -v "VERSION" | sed -n '2p' | cut -f2 -d\") ; echo $DISTROV07 DISTROV08=$(cat /etc/os-release | grep VERSION= | sed -n '1p' | sed 's/VERSION=//' | sed 's/"//g' | awk '{print $1}') ; echo $DISTROV08 DISTROV09=$(cat /etc/os-release | grep VERSION_ID= | sed -n '1p' | sed 's/VERSION_ID=//' | sed 's/"//g') ; echo $DISTROV09 DISTROV10=$(lsb_release -r | sed 's/Release://') ; echo $DISTROV10 DISTROV11=$(lsb_release -d | awk '{print $4}') ; echo $DISTROV11 DISTROV12=$(lsb_release -c | sed 's/Codename://') ; echo $DISTROV12 DISTROV13=$(cat /etc/os-release | grep VERSION= | sed -n '1p' | sed 's/VERSION=//' | sed 's/"//g' | awk '{print $2}' | sed 's/(//g' | sed 's/)//g') ; echo $DISTROV13

Al ejecutar cada orden de comando aquí mostrada, obtendremos una salida (resultado) similar, al mostrado en la siguiente imagen:

Téngase presente, que la idea con cada orden de comando es ir desglosando, que hace cada comando dentro de la misma, para ir viendo como el Shell Scripting va formateando la salida a obtenerse. De manera tal, de entender cada paso de la orden de comando ejecutada. Por ejemplo, con el primer ejemplo, la idea sería ejecutar todo de la siguiente forma:

cat /etc/os-release cat /etc/os-release | grep ID cat /etc/os-release | grep ID | grep -v "VERSION" cat /etc/os-release | grep ID | grep -v "VERSION" | cut -f2 -d\= DISTROV01=$(cat /etc/os-release | grep ID | grep -v "VERSION" | cut -f2 -d\=) ; echo $DISTROV01

En resumen, esperamos que este Tutorial 09 sobre «Shell Scripting» continúe ofreciendo un pequeño, pero valioso aporte, en cuanto al objetivo de aprender y comprender el potencial de la Técnica del Shell Scripting. Y si deseas, aprender un poco más te invito a explorar el siguiente Canal de YouTube, donde regularmente se aborda de forma práctica el poder del Shell Scripting mediante una herramienta técnica y educativa llamada LPI-SOA (Linux post Install – Script de Optimización Avanzada).

