Aparte de aquel famoso driver de redes que sustituyeron por otro más apropiado hace semanas, el desarrollo de la próxima versión del kernel ha sido bastante regular. No ha habido ni tamaños que superaran lo habitual en una semana determinada, ni regresiones que corregir ni nada alarmante. La noticia semana tras semana ha sido sencillamente, o mejor dicho, en su mayoría que ha habido una nueva release candidate, y la que nos entregaron en la tarde del domingo de ayer fue Linux 6.3-rc7.

Torvalds dice que, aunque no ha habido mucho en la semana del lanzamiento de Linux 6.3-rc7, sí hubo que aplicar un parche tardío en cgroup cpuset, y tuvo que pasar más tiempo en él del esperado. Quitando eso, y como ha ido sucediendo en los últimos dos meses, nada que destacar. El desarrollador finlandés espera que haya una semana más de calma, lo que nos llevaría a tener un ciclo de lanzamiento agradable.

Realmente no hay mucho aquí, aunque hay un último cgroup cpuset arreglo que es un poco más complicado de lo que tal vez me hubiera gustado en este momento. Pero bueno, incluso eso no es exactamente enorme.

Aparte de lo del cgroup, todo es bastante normal, con actualizaciones de controladores principalmente (gpu y redes a la cabeza como siempre, pero también hay correcciones de bloqueos y ruido menor en otros sitios), con algunas actualizaciones de arch, algunas autopruebas y algunas correcciones de paquetes.

Esperemos que tengamos una semana más de calma, y habremos tenido un buen ciclo de lanzamientos sin incidentes. Toco madera.