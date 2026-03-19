10 mejores programas de Software EDA del Linuxverso en el 2026

Retomando nuestra serie de publicaciones relacionadas con Tops de programas y herramientas libres, abiertas y gratuitas dentro del Linuxverso, hoy te vamos a ofrecer una genial recopilación de aquellas relacionadas con el ámbito educativo y profesional de la electrónica y el diseño electrónico. Más específicamente sobre aquellos conocidos como Software EDA, que a su vez son populares dentro del Linuxverso para este año 2026. Y si nunca has escuchado antes sobre ellos o no conoces mucho sobre los mismos, te precisamos que, este término o denominación hace referencia a los software de Automatización de Diseño Electrónico (EDA, por sus siglas en inglés), los cuales, ofrecen un conjunto de herramientas computacionales que permiten a estudiantes y profesionales de dicho ámbito tecnológico, el poder diseñar, simular, estudiar y verificar sistemas electrónicos, de casi cualquier nivel de complejidad.

Por ende, y dado que, siempre nos gusta enfocar lo más posible, nuestros contenidos del Linuxverso hacia la parte educativa y profesional, en esta publicación aprovecharemos de darte a conocer muchísimas de estas aplicaciones, haciendo como siempre, énfasis en aquellas con Licencias libres y Abiertas. Y que también ofrezcan un alto enfoque educativo y formativo, tanto para estudiantes como profesionales en plena formación.

Robótica Educativa y el Linuxverso: Top 2025 de programas útiles

Pero, antes de iniciar esta interesante y útil publicación sobre «los mejores programas de Software EDA del Linuxverso en el 2026», les recomendamos explorar nuestra anterior publicación relacionada con la Robótica Educativa y el Linuxverso (Top 2025 de programas útiles), al finalizar de leer esta presente publicación:

10 mejores programas de Software EDA del Linuxverso en el 2026

Top 10 mejores Software EDA en el Linuxverso

FalStad Circuit (CircuitJS1)

FalStad Circuit es un sencillo simulador de circuitos electrónicos, libre, abierto y gratuito, ideal para su uso con fines educativos. También conocido como «CircuitJS1», ofrece una versión tanto para el Escritorio de Windows, macOS y Linux, como para el Navegador web. Fue escrito originalmente por Paul Falstad como un applet de Java. Posteriormente, Iain Sharp lo adaptó para que se ejecutara en el navegador utilizando GWT. Además, su funcionamiento es realmente sencillo, y es muy fácil de entender. Por ejemplo, cuando el software se inicia este muestra un esquema animado de un circuito LRC simple, donde el color verde indica voltaje positivo, el color gris indica la tierra, y el color rojo indica voltaje negativo. Mientras que, los puntos amarillos en movimiento indican corriente. Y para encender o apagar un interruptor en él, simplemente debemos hacer clic en el mismo. Por último, es importante resaltar que, a través de su barra de Menús permite acceder a muchos circuitos de ejemplos para que pruebes y aprendas más y mejor. Explorar Repositorio – Descarga directa

EasyEDA

EasyEDA es una completa aplicación de diseño esquemático (diagrama de circuito), simulación y diseño de PCB, utilizable de forma tanto gratuita como paga, que es ideal para ser empleada como una poderosa Suite EDA (Automatización de Diseño Electrónico). Tanto para ingenieros electrónicos, como educadores, estudiantes, fabricantes y entusiastas de la electrónica y la electricidad. Además, esta disponible tanto para el Escritorio (Windows, macOS y Linux) como para el Navegador web. Y entre sus muchas caracteristicas destacadas resaltan algunas como: Capacidades de dibujo sencillas, fáciles, intuitivas y potentes, el poder funciona en cualquier lugar, en cualquier momento y en cualquier dispositivo, permitir la colaboración en equipo en tiempo real, el poder compartir en línea los desarrollos creados, acceder a miles de proyectos de código abierto ya generados, facilitar el flujo de trabajo integrado para la fabricación de PCB, entre otros. Por ultimo, ofrece una simulación electrónica satisfactoria basada en LTSpice, permite la creación de modelos y subcircuitos SPICE, incluye un visualizador de formas de onda, y permite la exportación de datos con compatibilidad para SPICE, Protel/Altium Designer, Pads, FreePCB, y en los formatos CSV, PDF, PNG, SVG, JSON, entre otros. Explorar Documentación oficial – Descarga Directa

eSim

eSim es una Herramienta EDA para el diseño, simulación y análisis de circuitos, así como al diseño de PCB. Anteriormente, fue conocida como Oscad y FreeEDA, pero sigue siendo una herramienta EDA integrada, libre y de código abierto desarrollada a partir de otras similares como KiCad, Ngspice, GHDL, OpenModelica, Verilator, Makerchip y SkyWater SKY130 PDK. Además, ofrece excelentes capacidades de trabajo y una facilidad de uso comparable a las de cualquier software propietario equivalente para la creación de esquemáticos, la simulación y el diseño de PCB, sin la necesidad de desembolsar grandes sumas de dinero para adquirir licencias. Por consiguiente, constituye una alternativa asequible tanto para instituciones educativas como para pequeñas y medianas empresas (Pymes). Asimismo, puede servir como alternativa a herramientas de software disponibles comercialmente o bajo licencia, tales como OrCAD, PSpice, LTspice, Xpedition y HSPICE. Actualmente, esta disponible para todas las distribuciones de Linux (Fedora, Ubuntu, openSUSE, Arch, etc.) a través de Flatpak, mientras que para las versiones de Ubuntu 22.04, 23.04 y 24.04 LTS ofrece un instalador nativo. Y para Microsoft Windows ofrece instaladores compatibles con las versiones 8, 10 y 11. Por ultimo, tambien ofrece una versión disponible para su empleo sobre un Navegador web. Explorar Repositorio – Descarga directa

Fritzing

Fritzing es un software de automatización del diseño electrónico dirigido a diseñadores, artistas y, en general, a cualquier persona interesada en la computación física y el prototipado electronico. Su objetivo es proporcionar una herramienta sencilla para documentar y compartir proyectos de computación física, generar diseños para placas de circuito impreso (PCB) y enseñar electrónica. Razón por la cual, es ideal para construir prototipos robustos, llevar ideas a la producción en serie y unirse a una comunidad emergente y entusiasta en este ámbito profesional. Además, esta disponible tanto para el Escritorio (Windows, macOS y Linux). Y como una digna iniciativa de hardware de código abierto, hace que la electrónica sea accesible como material creativo para cualquier persona, sobre todo estudiantes y jovenes profesionales. Además, destaca por ofrece un genial sitio web comunitario y servicios publicos, siguiendo el espíritu de otros proyectos similares como Processing y Arduino, fomentando así un ecosistema creativo que permite a los usuarios documentar sus prototipos, compartirlos con otros, enseñar electrónica en el aula, y diseñar y fabricar placas de circuito impreso (PCB) profesionales. Explorar Repositorio – Descarga directa

Horizon EDA

Horizon EDA es una suite de automatización del diseño electrónico ideal para el diseño de placas de circuito impreso. Por ello, permite y facilita el empleo, el mantenimiento y el compartir de un repositorio de componentes. En consecuencia, con dicha herramienta EDA se puede dibujar esquemas con un flujo de trabajo optimizado; diseñar, previsualizar en 3D y exportar diseños de PCB para su fabricación. Además, por ser gratuito y de código abierto, actualmente es un desarrollo basado en un código moderno y libre de código heredado, que funciona en Linux y Windows sin mayores problemas. En consecuencia en ella, cualquier usuario puede crear y disfrutar de unf lujo de diseño completo, desde la entrada del esquema hasta la exportación de archivos Gerber; disfrutar de una gestión de librerías eficiente; utilizar un Editor unificado para todo desde el símbolo hasta la placa y de un Editor de esquemas compatible con listas de conexiones; compatibilidad con KiCad; y de un Renderizado sin latencia ni fallos. Además, esta disponible para Linux y Windows. Otras cosas que destacan en este desarrollo es el hecho de que esta escrito en un lenguaje C++ moderno con código base libre de código heredado, que utiliza JSON como formato de almacenamiento en disco, que utiliza Gtkmm3 para la interfaz gráfica de usuario, que implementa un renderizado acelerado por OpenGL 3 y todo se referencia mediante UUID. Explorar repositorio – Instalación

KiCad

KiCad es una Suite de automatización de diseño electrónico, multiplataforma y de código abierto, en la cual, sus programas o herramientas gestionan la captura de esquemas y el diseño de placas de circuito impreso (PCB) con salida en formato Gerber e IPC-2581. Actualmente, funciona en Windows, Linux y macOS y está licenciado bajo la GNU GPL v3. Por todo esto, su objetivo es proporcionar la mejor aplicación de diseño electrónico multiplataforma posible para diseñadores electrónicos profesionales. Por lo que, en consecuencia, hace todo lo posible por ocultar la complejidad de las funciones de diseño avanzadas, de forma tal de hacer accesible el miemo para usuarios nuevos e inexpertos, pero sin menoscabo de que el proyecto sirva al máximo para las necesidades de los usuarios profesionales. Además, KiCad también incluye una biblioteca de componentes de alta calidad con miles de símbolos, huellas y modelos 3D. Otros puntos importantes es que, El editor de esquemas de KiCad admite desde el esquema más básico hasta un diseño jerárquico complejo con cientos de hojas. Y tambien permite crear símbolos propios personalizados o utilizar alguno de los miles disponibles en la biblioteca oficial de KiCad, y verificar el diseño con su propio simulador SPICE integrado y su verificador de reglas eléctricas. Explorar repositorio – Descarga directa

LibrePCB

LibrePCB es una suite de automatización de diseño electrónico gratuita, multiplataforma y fácil de usar para dibujar esquemas y diseñar placas de circuitos impresos. Es ideal para aficionados, estudiantes y profesionales, desde principiantes hasta expertos. Este software te permite desarrollar electrónica de la manera correcta. Sin costes. Sin restricciones. Sin cuenta online. Sin complicaciones innecesarias. LibrePCB se ha desarrollado pensando en la portabilidad para que funcione en prácticamente cualquier ordenador con cualquier sistema operativo (Windows, Linux y macOS). Además, está disponible en 15 idiomas y es totalmente gratuito. Y su interfaz de usuario sencilla, intuitiva y familiar lee permite a cualquiera, el empezar a usar LibrePCB rápidamente. No necesitas estudiar la documentación durante días: simplemente empieza a trabajar y ya. Por ultimo, entre muchas otras bondades, ofrece una biblioteca que mucho más que una simple colección de gráficos sin sentido para símbolos y huellas; ya que incluye elementos que están organizados de forma lógica y semántica. Lo que hace que, la gestión de la biblioteca sea más amena, eliminando así muchos problemas comunes en otras herramientas EDA. Explorar repositorio – Descarga directa

LTspice

LTspice es un software de simulación SPICE potente, rápido y gratuito, que incluye captura de esquemas y un visualizador de formas de onda, con mejoras y modelos diseñados para optimizar la simulación de circuitos analógicos. Su interfaz gráfica de captura de esquemas le permite sondear los circuitos y generar resultados de simulación, los cuales pueden explorarse con mayor detalle a través del visualizador de formas de onda integrado. Sin embargo, tiene entre sus limitantes o desventajas, que esta unicamente disponible para Windows y macOS. Y entre sus características más destacadas vale la pena mencionar algunas como el empleo de un motor de simulación optimizado para ofrecer rapidez y precisión en circuitos complejos, la capacidad de crear diagramas eléctricos detallados y visualizar resultados mediante un visor de formas de onda flexible, la implementación de un Modelado avanzado que incluye modelos para reguladores de conmutación, amplificadores operacionales y otros componentes analógicos específicos de Analog Devices, entre muchas otras más. Sección oficial de descarga – Tutoriales oficiales

Qucs-S (Qucs Spice)

Qucs-S (Qucs Spice) es un simulador de circuitos integrados de escritorio basado en QUCS. La letra «S» hace referencia a SPICE. Y el propósito de este proyecto es utilizar núcleos de simulación de circuitos libres (Ngspice, Qucsator, Xyce) junto con una interfaz gráfica de usuario (GUI) unificada basada en el conjunto de herramientas Qt6. Por ello, el mismo combina la potencia de SPICE con la simplicidad de la interfaz gráfica de Qucs. Qucs-S no es un simulador por sí mismo, sino que requiere el uso de un *backend* de simulación externo para funcionar. En consecuencia, Qucs-S permite utilizar los siguientes núcleos de simulación de código abierto: Ngspice, XYCE, QucsatorRF y SpiceOpus. Y entre sus caracteristicas más destacadas se pueden mencionar algunas como el poder ejecutar diferentes tipos de simulaciones (básicas y avanzadas), tanto de corriente alterna y corriente continua, como con transistores, distorsión, polos y ceros, y barrido paramétrico, entre otros. Tambien, permite la simulación de RF avanzada con el backend Qucsator RF, facilita elc ambio rápido del kernel de simulación sin reiniciar la aplicación, incluye un modo de simulación de sintonizador y ofrece compatibilidad directa con modelos SPICE de las hojas de datos de los componentes. Explorar repositorio – Descarga directa

SimulIDE

SimulIDE es un simulador de circuitos electrónicos en tiempo real, diseñado para aficionados y estudiantes que deseen aprender y experimentar con circuitos electrónicos analógicos y digitales, así como con microcontroladores. Es compatible con PIC, AVR, Arduino y otros microcontroladores y microprocesadores. La simplicidad, la velocidad y la facilidad de uso son las principales características de este simulador. En él, puedes crear, simular e interactuar con tus circuitos en cuestión de minutos. Simplemente arrastra los componentes de la lista, los suelta en el circuito, los conectas y pulsa el botón de encendido para ver cómo funciona. La velocidad de simulación es una de las características más importantes de este simulador. Puesto que, ha sido optimizado para lograr velocidades excelentes y un bajo consumo de CPU. También incluye un editor de código y un depurador para Arduino, GcBasic, PIC asm, AVR asm y otros. Por ultimo, entre muchas otras geniales caracteristicas, en él es posible escribir, compilar y realizar un depuración básica con puntos de interrupción, monitorización de registros y variables globales. Explorar repositorio – Sección oficial de descargas

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Resumen

En resumen, e independientemente de que seas o no, un apasionado por el Linuxverso, la Electrónica o ambos, y estés o no, en ese proceso continuo de aprendizaje (capacitación) y de mejoras de destrezas y habilidades en dicho ámbito profesional y tecnológico, pues esperamos que esta publicación haya sido de tanto de tu interés como de utilidad para ti, o para terceros que conozcas y se los compartas. Así que, no dudes en compartir con otros esta publicación sobre algunos de los «mejores programas de Software EDA del Linuxverso para este año 2026». Porque, el conocimiento, aprendizaje y dominio de los mismos, puede marcar la diferencia hacia un éxito seguro y una productividad ampliada, tanto para cualquier Estudiante, Aprendiz como un Profesional en formación en esta área profesional.

Por último, recuerda compartir con otros esta útil y divertida publicación, y visitar el inicio de nuestro «sitio web» en español u otros idiomas (agregando al final de la URL 2 letras, por ejemplo: ar, de, en, fr, ja, pt y ru, entre muchas otras).