En ese lado del Ecuador desde donde estoy escribiendo es época de comienzo de clases. Una buena excusa para armar la lista de software libre para estudiar en los tiempos de la Inteligencia Artificial. Y, de paso para volver a leer el post sobre software educativo de mi compañero José Albert.

Es bueno señalar, en medio de la andanada de la secta de la Inteligencia Artificial, que esta no eliminará la necesidad de trabajadores calificados, sino que la aumentará. De ahí que sea necesario adquirir cada vez más conocimiento.

Déjame ponerte un ejemplo. Me gusta mucho la música clásica. Mis conocimientos musicales son muy rudimentarios hasta el punto de que no distingo un do de un fa y no voy más allá de decidir si tal o cual sinfonía me gusta. Los auténticos expertos son capaces de decir por qué el compositor puso un violín en lugar de una viola y por qué el director hace que esa parte suene más fuerte que el resto. Por no saber me estoy perdiendo muchas cosas.

Lo mismo pasa con las herramentas de Inteligencia Artificial. Cuanto más sepas mas específico vas a ser en lo que pides y mejor vas a poder evaluar los resultados.

Qué es estudiar

Entendemos por estudiar al proceso de comprender, relacionar y apropiarse de conocimientos, habilidades e ideas.

Esto implica:

Prestar atención (no solo leer o ver en forma pasiva la información).

Entender lo que se aprende, no repetirlo mecánicamente.

Establecer relaciones entre lo nuevo con lo que ya se sabe.

Practicar y reflexionar, para que el conocimiento se incorpore.

En ese sentido, tanto el software como las herramientas de Inteligencia Artificial son excelentes aliados.

Software libre para estudiar en los tiempos de la Inteligencia Artificial

Toma de notas (Scribus/ChatGPT)

El método Cornell de toma de notas ayuda a incorporar conocimientos

Son muchos los expertos que en los últimos tiempos insisten en que la escritura manuscrita y la lectura en formato papel es una forma superior para estudiar que hacerlo en dispositivos electrónicos. No sé si es cierto o se trata de postureo. En lo personal m letra es horrorosa y soy muy corto de vista por lo que prefiero los dispositivos electrónicos. De todas formas, lo hagas con lo que lo hagas, la escritura es la base del aprendizaje ya que es un proceso activo que ayuda a comprender, recordar y organizar la información facilitando más tarde el repaso.

Entre sus ventajas:

Mejora la atención y la concentracion : Te obliga a decidir qué parte de la información es imporante.

: Te obliga a decidir qué parte de la información es imporante. Mejora la comprensión: Al resumir la información en tus propias palabras te permite darte cuenta de lo que realmente entendiste.

Al resumir la información en tus propias palabras te permite darte cuenta de lo que realmente entendiste. Favorece la memoria y la retención a largo plazo: La actividad de escritura actva procesos de almacenamiento en la memoria. Procesos que son reforzados al repasar lo escrito.

La actividad de escritura actva procesos de almacenamiento en la memoria. Procesos que son reforzados al repasar lo escrito. Facilita el repaso y ahorra tiempo: Al haber seleccionado y copiado lo importante el repaso te evita tener que releer todo el material

El método Cornell

Aunque la toma de notas tradicional tiene su utilidad, existen alternativas que dan mejores resultados. Una de ellas es el método Cornell desarrollado en la universidad del mismo nombre.

Con este método la hoja se divide en 3 partes cada una de las cuales tiene una función específica.

Columna derecha

Ocupa la mayor parte de la hoja y se usa para:

Ideas principales

Conceptos claves

Definiciones

Fórmulas

Ejemplos

Columna izquierda

Ocupa el espacio que deja libre la columna derecha y se completa cuando terminó el proceso de toma de notas. Aquí se escriben

Preguntas sobre el contenido.

Conceptos importantes.

Palabras clave.

Columna inferior

Resumen de no más de 4 frases del contenido

Cómo se estudia con el método Cornell

Una forma de estudiar con el método Cornell es tapar la columna de la derecha y usar la columna izquierda para comprobar cuanto recordamos

Por supuesto que la tentacion sería darle el material a ChatGPT y pedirle quenos genere las notas de acuerdo con el método Cornell, pero no vamos a hacer trampa A lo sumo podemos pedirle que lo haga a manera de ejemplo. De todas formas, si usas el plan gratuito no te alcanzará para demasiado material. Lo que vamos a hacer es que nos genere una plantilla para Scribus. Scribus en un software para la creacion de publicaciones de escritorio que puede producir formularios PDF Esto tiene la ventaja de que podemos imprmir la hoja de anotaciones para completarla en forma manuscrita o cómo formulario para completar en el ordenador y después imprmir o guardar

Cómo dije más arriba, la idea no es que el modelo de Inteligencia Artificial «estudie por nosotros» sino que nos acompañe en el proceso de incorporación del conocimiento. En este caso le vamos a pedir que nos ayude a crear la plantilla para toma de notas usando el método Cornell en Scribus. En realidad intenté pedirle a ChatGPT que me generara la planilla pero me produjo una hoja en blanco. Tal vez si hubiera probado pidíendole una plantilla para Word hubiera tenido más suerte.

La elección de Scribus tiene una razón de ser. Se trata de un programa para la creación de publicaciones de escritorio que puedes encontrar en los repositorios. Scribus puede crear tanto documentos pdf para imprimir como formularios pdf para completar en el ordenador.

Este es un ejemplo de promt que genera un tutorial paso a paso para que crees tu propia plantilla para la toma de notas. Puedes modificarlo para que se adecue a tus necesidades

Actúa como un experto en diseño editorial y maquetación con Scribus, con experiencia en recursos educativos.

Necesito un tutorial detallado, paso a paso, para crear una plantilla del método de notas Cornell utilizando Scribus (versión reciente y estable).

El tutorial debe incluir:

1. Configuración inicial del documento (tamaño de página, márgenes, orientación).

2. Creación de las tres secciones del método Cornell:

– Columna de palabras clave (lado izquierdo).

– Área principal de notas (lado derecho).

– Sección de resumen (parte inferior).

3. Uso de guías, marcos de texto y herramientas de alineación.

4. Cómo ajustar proporciones recomendadas del método Cornell.

5. Cómo guardar la plantilla reutilizable.

6. Consejos de diseño (tipografía, interlineado, espaciado, legibilidad).

7. cómo exportarla en PDF lista para imprimir.

El lenguaje debe ser claro, didáctico y orientado a docentes o estudiantes sin experiencia avanzada en Scribus.

Incluye recomendaciones prácticas y posibles errores comunes a evitar.

Organiza el contenido en pasos numerados.

En el próximo artículo voy a seguir enumerando técnicas de estudio y software libre para aplicarlas