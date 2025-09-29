Software libre para ocultismo y pseoudociencias

Tanto los repositorios de las distribuciones Linux como los sitios d descarga de software libre disponen de una larga de títulos en diferentes rubros, desde los más científicos a los que la Academia, al menos formalmente, no aprueba En este artículo veremos software libre para ocultismo y pseudociencias
Con “ciencias ocultas” nos referimos a una serie de disciplinas cuyos seguidores consideran que están reservadas a un grupo de elegidos y no son accesibles al público en general. Pseudociencias es la denominaciónque se les da a creencias y prácticas que resumen de científicas pero que no pueden ser probadas o refutadas usando el método científico.
Software libre para ciencias ocultas y pseudociencias
No es este el lugar para opinar sobre la validez de este tipo de prácticas. Solo señalar que disciplinas científicas cómo la Astronomía o la química nació del interés del hombre por saber su futuro leyendo los astros o transformar mneral de menor calidad en oro.
Software para Astrología
La Astrología es el estudio de la influencia de los cuerpos celestes en la personalidad y en los acontecimientos que nos toca vivir. Sus orígenes hay que rastrearlos a la antigua Babilonia. O eso dicen, los capricornianos no creemos en esas cosas.
Asteria
Esta aplicación disponible en formato FlatPak une la Astrología y la Inteligencia Artificial (De las cuáles, probablemente la primera sea la más seria). Podemos usarla para que nos trace nuestra carta natal.
Algunas de sus características.
- Calcula y muestra la carta natal usando la ubicación exacta de los planetas.
-
- Analiza la interacción entre planetas usando interpolaciones detalladas
- Permite ver las posiciones planetarias por casa y signo.
- Genera interpretaciones detalladas basadas en Inteligencia Artificial.
- Permite determinar la forma e que las posiciones actuales afectarán la carta natal
.
maitreya8
En este caso nos vamos a la tienda de Snap para un programa que nos permite trabajar tanto con la astrología occidental como con la védica.
Características
- Varios estilos de cartas natales, tanto en la astrología védica como la occidental
- Dashas disponibles en varias vistas textuales y gráficas (árbol y diagrama de barras)
- Ashtakavarga, Shadbala, Yogas y sus predicciones según las escrituras clásicas
- Carta solar (anual), con tránsitos y progresiones,
- Tránsitos, progresiones y Arco Solar.
- Astrología uraniana: puntos sensibles incluyendo sus eventos, predicciones anuales
- Cartas de pareja, efemérides, eclipses y Hora.
Si esto te suena a chino (o hindí) acá van algunas aclaraciones.
- Dashas: Es el sistema de períodos planetarios de la astrología védica. Cada uno está gobernado por un planeta y refiere a una etapa de la vida.
- Ashtakavarga; Es un método de evaluación planetaria que divide el cálculo de su influencia en 8 factores para obtener resultados más precisos.
- Shadbala: Calcula la influencia de los planetas en 6 factores como posición, dirección, velocidad, etc
- Yogas: Son combinaciones planetarias específicas que producen un resultado específico como exito o reconocimento
.
Tarot
Aunque sus orígenes fueron como juego de naipes, el Tarot es en la actualidad El tarot es un sistema de adivinación, autoconocimiento y ayuda para la reflexión personal. Cada carta contiene imágenes y símbolos que se piensa reflejan aspectos psicológicos, espirituales y situaciones de la vida diaria. Esos símbolos se interpretan según su posición, combinación y el contexto de la consulta
TarotCaster
Otra vez la combinación de esoterismo e Inteligencia Artificial. El programa promete usarla para acercarnos la “sabiduría ancestral de la lectura de cartas”
Características
- Lectura interactiva de las cartas del Tarot.
- Lectura detallada usando inteligencia artificial.
- Compatibilidad con múltiples barajas.
- Fácil de usar
Está también en la tienda de FlatHub
h3>Numerología
La numerología afirma que los números tienen asignado un significado especial y una influencia mística que actúa sobre las personas, los sucesos y el universo. Se usa para adivinación, espiritualidad y autoexploración. Para esto cada número tiene asociados características, energías o arquetipos.
No es una ciencia (no tiene base en evidencia empírica ni método científico), pero se usa en contextos de autoexploración, adivinación o espiritualidad. Usando como base datos como la fecha de nacimiento o el nombre de una persona se intentas descifrar rasgos de personalidad, ciclos de vida, destino y compatibilidad con otras personas.
gNumeroogy
No hay mucho que decir de esta aplicación alojada en SourceForge y de instalación manal. Permite calcular nuestro úmero y determnar nuestra compatibiiidad con otras personas.