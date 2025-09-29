Software libre para ocultismo y pseoudociencias



Tanto los repositorios de las distribuciones Linux como los sitios d descarga de software libre disponen de una larga de títulos en diferentes rubros, desde los más científicos a los que la Academia, al menos formalmente, no aprueba En este artículo veremos software libre para ocultismo y pseudociencias

Con “ciencias ocultas” nos referimos a una serie de disciplinas cuyos seguidores consideran que están reservadas a un grupo de elegidos y no son accesibles al público en general. Pseudociencias es la denominaciónque se les da a creencias y prácticas que resumen de científicas pero que no pueden ser probadas o refutadas usando el método científico.

Software libre para ciencias ocultas y pseudociencias

No es este el lugar para opinar sobre la validez de este tipo de prácticas. Solo señalar que disciplinas científicas cómo la Astronomía o la química nació del interés del hombre por saber su futuro leyendo los astros o transformar mneral de menor calidad en oro.

Software para Astrología

La Astrología es el estudio de la influencia de los cuerpos celestes en la personalidad y en los acontecimientos que nos toca vivir. Sus orígenes hay que rastrearlos a la antigua Babilonia. O eso dicen, los capricornianos no creemos en esas cosas.

Asteria

Esta aplicación disponible en formato FlatPak une la Astrología y la Inteligencia Artificial (De las cuáles, probablemente la primera sea la más seria). Podemos usarla para que nos trace nuestra carta natal.

Algunas de sus características.

Calcula y muestra la carta natal usando la ubicación exacta de los planetas.



Analiza la interacción entre planetas usando interpolaciones detalladas

Permite ver las posiciones planetarias por casa y signo.

Genera interpretaciones detalladas basadas en Inteligencia Artificial.

Permite determinar la forma e que las posiciones actuales afectarán la carta natal .

maitreya8

En este caso nos vamos a la tienda de Snap para un programa que nos permite trabajar tanto con la astrología occidental como con la védica.

Características

Varios estilos de cartas natales, tanto en la astrología védica como la occidental

Dashas disponibles en varias vistas textuales y gráficas (árbol y diagrama de barras)

Ashtakavarga, Shadbala, Yogas y sus predicciones según las escrituras clásicas

Carta solar (anual), con tránsitos y progresiones,

Tránsitos, progresiones y Arco Solar.

Astrología uraniana: puntos sensibles incluyendo sus eventos, predicciones anuales

Cartas de pareja, efemérides, eclipses y Hora.

Si esto te suena a chino (o hindí) acá van algunas aclaraciones.

Dashas: Es el sistema de períodos planetarios de la astrología védica. Cada uno está gobernado por un planeta y refiere a una etapa de la vida.

Ashtakavarga; Es un método de evaluación planetaria que divide el cálculo de su influencia en 8 factores para obtener resultados más precisos.

Shadbala: Calcula la influencia de los planetas en 6 factores como posición, dirección, velocidad, etc

. Yogas: Son combinaciones planetarias específicas que producen un resultado específico como exito o reconocimento

Tarot

Aunque sus orígenes fueron como juego de naipes, el Tarot es en la actualidad El tarot es un sistema de adivinación, autoconocimiento y ayuda para la reflexión personal. Cada carta contiene imágenes y símbolos que se piensa reflejan aspectos psicológicos, espirituales y situaciones de la vida diaria. Esos símbolos se interpretan según su posición, combinación y el contexto de la consulta

TarotCaster

Otra vez la combinación de esoterismo e Inteligencia Artificial. El programa promete usarla para acercarnos la “sabiduría ancestral de la lectura de cartas”

Características

Lectura interactiva de las cartas del Tarot.

Lectura detallada usando inteligencia artificial.

Compatibilidad con múltiples barajas.

Fácil de usar

Está también en la tienda de FlatHub

h3>Numerología

La numerología afirma que los números tienen asignado un significado especial y una influencia mística que actúa sobre las personas, los sucesos y el universo. Se usa para adivinación, espiritualidad y autoexploración. Para esto cada número tiene asociados características, energías o arquetipos.

No es una ciencia (no tiene base en evidencia empírica ni método científico), pero se usa en contextos de autoexploración, adivinación o espiritualidad. Usando como base datos como la fecha de nacimiento o el nombre de una persona se intentas descifrar rasgos de personalidad, ciclos de vida, destino y compatibilidad con otras personas.

gNumeroogy

No hay mucho que decir de esta aplicación alojada en SourceForge y de instalación manal. Permite calcular nuestro úmero y determnar nuestra compatibiiidad con otras personas.