Software por suscripción para Ubuntu



Aunque mucha gente crea que son sinónimos, el software libre y de códig abierto no necesariamente tiene que ser gratuito, y de hecho enlos últimos años, la cantidad de títulos de software privativo para Linux creció. En este artículo hablaremos de algunos títulos de software por suscripción para Linux.

Tal vez la mejor característica del ecosistema Linux sea la variedad de opciones. El poder elegir entre programas libres y privativos, gratuitos o de pago.

Modelos de pago por software

En los inicios de la industria informática cuando estaba enfocado en grandes empresas y organizaciones, el software venía incluido con el hardware. También se entregaba el código fuente para que el cliente pudiera adaptarlo. Sin embargo, a partir de 1969, IBM y otras empresas empezaron a venderlo por separado otorgando una licencia de uso y no dando más acceso al código fuente.

En el principio de la computación personal, allá por 1970 el software era gratis. Los aficionados comprabas kits de hardware, los armaban y programaban su propio software que compartían libremente con otros entusiastas. A medida que se fueron popularizando las computadas hogareñas ya ensambladas, se fueron sumando usuarios no profesionales que no tenían interés en aprender a programar y buscaban soluciones pre elaboradas. Aparecen las primeras empresas dedicadas únicamente al desarrollo de software. Aunque no se sabe cuál fue el primer título vendido por una empresa a usuarios particulares, se suele citar a VisiCalc, una planilla de cálculo para la Apple II publicado en 1979. Sin embargo, el lenguaje de programación Basic de Microsoft se remonta a 1975.

El mmodelo de negocios de las nacientes empresas de software se basó entonces en el otorgamiento de una licencia de uso por la que debía pagarse cada vez que se compraba una nueva versión del programa. Esa fue la base de la famosa Licencia de Uso de Ususuario FInal. Como respuesta a esto, RIchard M Stallman lanzó el movimiento del software libre que autorizaba a los usuarios a acceder y compartir el código fuente original y modificado.

La combinación de las licencias de software libre y la popularización de Internet llevarían al fin del dominio del pago por licencia. Las empresas empezaron a competir en el mercado cororativo contra Microsoft no cobrando por el software sino por el soporte técnico. Al mismo tiempo Google lo atacó en el mercado doméstico con una suite ofimática en la nube.

Viendo cómo venía el panorama Adobe, empresa líder en software para la creación multimedia y edición de imágenes, decidió hacer un cambio de modelo y pasar de la venta de licencias al pago por suscripción. Esto significaba que pagando una cantidad en forma mensual o anual el usuario tendría acceso a la última versión disponible del software que descargaría por Internet.

Con el tiempo, apareció la variente del Software Cómo Un Servicio. El usuario paga, pero en lugar de tener el programa almacenado en su ordenador, accede al servidor del software desde un navegador o aplicación web.

Software por suscripción para Ubuntu

Softmaker Office NX

Softmaker Office NX es una suite ofimática compatible con Microsoft Office

Se trata de una suite ofimática (Procesador de textos, planilla de cálculo y creador de presentaciones) que trabaja con los formatos de Microsoft Office en forma nativa. Además de la versión para Linux trabaja también en Mac, WIndows y dispositivos móviles lo que permite sincronizar archivos manualmente. La sucripción ofrece además integración con ChatGPT y el servicio de traducción DeepL.

Al ser desarrollado en alemania cumple con todos los reqisitos europeos en materia de privacidad.

En su web encontramos completas instrucciones de cómo agregar su repositorio a Ubuntu para siempre mantenerlo actualizado

Jetbrains

Se trata de una empresa desarrolladora de Entornos Integrados de Desarrollo y lenguajes de programación. Su software tiene versiones gratuitas y de pago por suscripción que pueden descargarse desde su web o la tienda de Snap. En formato Snap fusiona las versiones comunitarias (Gratuita) y comercial.

Algunos títulos son:

IntelliJ IDEA; Entorno Integrado de Desarrollo para los lenguajes Java y Kotlin.

Entorno Integrado de Desarrollo para los lenguajes Java y Kotlin. CLION: I DE para los lenguajes de programación C y C++.

DE para los lenguajes de programación C y C++. Webstorm: IDE para desarrollo web.

IDE para desarrollo web. DataGrip: Motor de base de datos para MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Microsoft Azure, Oracle, Amazon Redshift, Sybase, Db2, SQLite, Exasol, MariaDB, Snowflake, MongoDB, Cassandra, ClickHouse, Greenplum, Apache Hive, Vertica, HyperSQL, Apache Derby y H2.

Motor de base de datos para MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Microsoft Azure, Oracle, Amazon Redshift, Sybase, Db2, SQLite, Exasol, MariaDB, Snowflake, MongoDB, Cassandra, ClickHouse, Greenplum, Apache Hive, Vertica, HyperSQL, Apache Derby y H2. RubyMine: Software para el desarrollo con el Framework Ruby and Rails.

Software para el desarrollo con el Framework Ruby and Rails. Phpstorm: Software para el desarrollo en PHP.

Software para el desarrollo en PHP. Rider: Herramienta para el desarrollo en .Net y para juegos.

Herramienta para el desarrollo en .Net y para juegos. Rustrover: IDE para la programación en Rust.

IDE para la programación en Rust. Goland: Utilidad para la programación en el lenguaje Go.

Utilidad para la programación en el lenguaje Go. DataSpell: IDE para el trabajo en ciencia de datos.

IDE para el trabajo en ciencia de datos. PyCharm: Entorno para programación en Python.

HEY Mail

Se trata de un servicio de correo electrónico que otorga al usuario mayor control sobre los correos electrónicos recibidos. Algunas de uss características son:

Dirección de correo electrónico con dominio hey.com o dominio propio.

Filtro más eficiente para correos no deseados.

Separación más eficiente entre los correos nuevos y los ya vistos.

Apertura de varios mails al mismo tiempo.

Búsqueda por archivos adjuntos.

Acceso directo a correos importantes.

Almacenamiento para correos importantes.

Bloqueo de rastreadores de lecturas de correo.

Temas personalizados.

Posibilidad de agregar notas privadas a los correos electrónicos.

Función responder más tarde.

Agrupamiento de remitentes.

Función calendario.

Encontramos su cliente en la tienda de Snap.

Zenkit ToDo

Es un gestor de tareas tanto personales cómo de equipos.

Permite organizar tareas, hacer listas de compras, programar viajes, establecer calendarios de reuniones, tomar notas y escribir ideas.

Sincroniza entre dispositivos.

Organiza el contenido en carpetas.

Permite adjuntar archivos, enlaces, imágenes y presentaciones.

Se pueden establecer recordatorios de compromisos.

Se pueden compartir listas o carpetas completas con los miembros del equipo.

Es posible hacer comentarios en las listas.

Se pueden asignar tareas entre los miembros del equipo.

Autenticación de dos factores.

Contenido disponible sin conexión.

Podemos encontrar Zenkit en la tienda de Snap.

Rambox

Se trata de una aplicación que nos permite acceder desde una sola ventana a varias aplicaciones de mensajería, correo electrónico, diseño y gestión de redes sociales entre otras. Sigue el modelo de aplicación básica gratuita suscripción para acceder a todoas las prestaciones. El programa sincroniza con la configuración que teníamos en esos servicios.

Lo encontramos en la tienda de Snap desde aquí.