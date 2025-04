Hasta ahora todas las aplicaciones de automatización de las que hablamos tienen cierta complejidad Cron y Anacron requieren del uso de la línea de comandos y Autokey del uso de scripts en Python. Ahora veremos una solución fácil de automatización en Ubuntu.

En este artículo hablaremos de Actiona, una herramienta multiplataforma que entre otras cosas nos permite automatizar tareas como la presión de los botones del ratón, la pulsación de teclas, mostrar cuadros de mensaje o editar archivos de texto y mucho más.. La gran ventaja de Actiona sobre Autokey es que muchas de estas tareas ya vienen preprogramadas. De todas formas, si queremos agregar otras podemos hacerlo en el lenguaje de programación Javascrip.

JavaScript es un lenguaje de programación de alto nivel, interpretado y orientado a objetos, muy utilizado para escribir aplicaciones interactivas para la web. Entre sis características están las de permitir interacciones usando formularios, crear animaciones o responder a estímulos en tiempo real.

Solución fácil de automatización en Ubuntu

Entre las cosas que podemos hacer con Actiona están:

Emulación de dispositivos

Acciones que simulan la interacción del usuario con el teclado y el ratón.

Escribir un texto.

Pulsar una tecla.

Llevar el puntero del ratón a un punto específico directamente o siguiendo una ruta.

Presionar en un punto de la pantalla (En pantallas táctiles).

Girar la rueda del ratón.

Esperar la presión de una tecla

Interacción con el sistema

Hace que el sistema ejecue determinadas acciones. Entre las pre programadas están:

Ejecutar un comando (Individual o como parte de una serie de instrucciones)

Matar un proceso.

Hacer que se muestre una notificación.

Esperar a que aparezca un pixel de color en la pantalla.

Reinicia, apagar o bloquear el ordenador.

Abrir una página web.

Reproducir un sonido.

Buscar una imagen en la pantalla.

Lectura de textos.

Interacción con sistemas de ventanas

Simula la interacción del usuario con aplicaciones con Interfaz gráfica

Mostrar cuadros de diálogos

Introducir algunos datos.

Esperar a una ventana.

Mover, cerrar y redimensionar una ventana.

Manejo de datos

Trabajo con archivos, variables y correos electrónicos

Escribir o leer un archivo de texto.

Escribir o leer un archivo binario.

Escribir o leer un archivo INII

Escribir o leer en el registro.

Escribir o leer desde el portapapeles

Leer una variable del entorno.

Copiar un archivo.

Descargar un archivo.

Enviar un correo electrónico.

Los archivos binarios son un tipo de archivo que guarda datos en un formato que no es legible directamente por las personas ya que está codificado en lenguaje máquina (ceros y unos). Algunos ejemplos de archivos binarios son los programas ejecutables, las bibliotecas, el firmware o los datos compilados. No se los puede considerar archivos de texto porque no están codificados por caracteres en formatos legibles (Como ASCII/UTF-8). Además pueden ejecutarse siempre que se cuenten con los permisos adecuados.

En el caso de los archivos INI, estos si son archivos de textos plano pero con una función específica. Se usan para almacenar las configuración de programas en formato estructurado con una sintáxis simple encerrada entre corchetes y parámetros clave = valor.

Una variable de entorno econsiste en un par clave-valor que se almacena en el entorno de un proceso. Tanto el sistema operativo como las aplicaciones las pueden usar para configurar su funcionamiento. Estas variables brindan información sobre rutas, preferencioas o configuraciones a la que acceden los programas en ejecución.

Gestión del flujo interno

Maneja tareas internas del programa

Detiene la ejecución del programa.

Ejecuta código Javascript.

Ir a determinada línea o etiqueta dentro del script en Java.

Ejecutar un bucle.

No hacer nada (Según los desarrolladores vamos a usar esta característica más de lo que pensamos.

Detener la ejecución del script.

Establecer o leer el valor de una variable.

Esperar a una fecha o un momento determinado.

Esperar por una variable

Escribir en la consola de la aplicación.

Empezar detener o llamar a un procedimiento.

Podemos instalar Actiona desde el centro de software de nuestra variante de Ubuntu