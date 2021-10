SongRec, un cliente de Shazam escrito en Rust disponible para Ubuntu

En el siguiente artículo vamos a echar un vistazo a SongRec. Este es un cliente no oficial de Shazam para Gnu/Linux, el cual está escrito en Rust. Si estás escuchando una canción y no sabes su nombre, y quieres utilizar ‘Shazam‘ pero no tienes un teléfono Android o iOS a mano, SongRec te puede resultar de ayuda.

El funcionamiento de esta aplicación es muy sencillo, es prácticamente igual que la app oficial. Nada más iniciarla, la aplicación empezará a escuchar lo que suena a su alrededor, para en poco tiempo decirnos el nombre de la canción que esté sonando.

Características generales de SongRec

Cuando iniciemos el programa, veremos una interfaz sencilla de utilizar .

. El programa puede reconocer el audio de un archivo de música arbitrario o el audio del micrófono .

. A medida que reconozca canciones, el programa nos irá mostrando un historial de las canciones reconocidas en la GUI , el cual se puede exportar a CSV.

, el cual se puede exportar a CSV. La aplicación realiza una detección continua de canciones desde el micrófono, dándonos la posibilidad de elegir nuestro dispositivo de entrada .

. Tiene la capacidad para reconocer canciones que suenen por los altavoces, en lugar de utilizar el micrófono .

. Esta aplicación se puede utilizar tanto desde la GUI, como desde la línea de comandos (pero solo para la parte de reconocimiento de archivos).

La aplicación cuenta con una versión de Python (solo en la línea de comandos), que el creador hizo antes de reescribir en Rust para mejorar el rendimiento.

Estas son solo algunas de las características del programa. Se pueden consultar todas ellas en detalle desde el repositorio en GitHub del programa.

Instalar la aplicación SongRec en Ubuntu

Antes de echar un vistazo a lo sencillo que es utilizar la aplicación SongRec, primero es necesario instalarla. Los usuarios de Ubuntu podremos utilizar el repositorio que ofrece el programa o su correspondiente paquete Flatpak.

Utilizando el repositorio

En Ubuntu, la aplicación SongRec se puede instalar a través de un PPA, el cual es compatible con Ubuntu (18.04, 20.04, 20.10, 21.04 y 21.10). Para instalar SongRec en nuestro equipo, vamos a empezar por abrir una terminal (Ctrl+Alt+T) y a añadir el repositorio con el comando:

sudo apt-add-repository ppa:marin-m/songrec

Después del comando anterior, se debería de actualizar el listado de paquetes disponibles, si es que el sistema no lo hace de forma automática:

sudo apt update

Tras la actualización de paquetes, la instalación del programa se puede iniciar con el comando:

sudo apt install songrec

Cuando termine, podemos iniciar el programa buscando el lanzador en nuestro equipo.

Desinstalar

Para eliminar el repositorio de nuestro sistema, solo necesitaremos abrir una terminal (Ctrl+Alt+T) y escribir el comando:

sudo apt-add-repository -r ppa:marin-m/songrec

Y ahora para desinstalar el programa, el comando a utilizar será el siguiente:

sudo apt remove songrec; sudo apt autoremove

Utilizando el paquete Flatpak

SongRec también lo podemos encontrar disponible como una aplicación Flatpak en la tienda de aplicaciones Flathub . Por eso, si utilizamos Ubuntu 20.04 y no tienes habilitada esta tecnología, puedes habilitarla siguiendo la guía que un compañero escribió en este blog hace un tiempo.

Una vez que puedas instalar este tipo de paquetes en tu equipo, es hora de comenzar con la instalación de SongRec. Tan solo es necesario abrir una terminal (Ctrl+Alt+T) y ejecutar en ella el comando:

flatpak install flathub com.github.marinm.songrec

Cuando finalice la instalación, podemos buscar el lanzador del programa en nuestro equipo, o ejecutar en la terminal el comando:

flatpak run com.github.marinm.songrec

Desinstalar

Para eliminar este programa instalado como paquete Flatpak, tan solo es necesario abrir una terminal (Ctrl+Alt+T) y ejecutar en ella:

flatpak uninstall com.github.marinm.songrec

Un vistazo rápido al programa

Una vez que abramos el programa, solo necesitaremos buscar la sección ‘Audio Input‘ en SongRec. Cuando encontremos esta área de la aplicación, veremos que solo cuenta con un menú desplegable. Este menú habrá que establecerlo en ‘default‘. Esto hará que utilicemos el dispositivo de sonido predeterminado en nuestro sistema.

Continuaremos buscando y activando el botón ‘Turn on microphone recognition‘ dentro de SongRec. Cuando seleccionemos este botón, la aplicación SongRec comenzará a reconocer la canción que suene. El reconocimiento de canciones funciona cuando el medidor de volumen de la aplicación se está moviendo.

Al reproducir la canción que quieras reconocer en los altavoces de tu equipo, déjala sonar un poco mientras el reconocimiento del micrófono comienza a funcionar. Tengo que decir que las pruebas que hice han sido bastante rápidas, de apenas unos pocos segundos. Cuando se detecta la canción, aparecerá en la sección ‘Recognition history‘.

Si seleccionamos la canción dentro del historial de ‘Recognition history‘, después podremos buscar el botón ‘Search on YouTube‘, para hacer clic con el ratón. Al seleccionar este botón, aparecerá la canción en el historial de búsqueda de YouTube, que se abrirá en nuestro navegador web.

El historial de búsqueda de SongRec se puede eliminar seleccionando el botón ‘Wipe history‘, con el que se va a borrar todo el historial de canciones de la aplicación SongRec. También podremos exportar las búsquedas a formato CSV haciendo clic en el botón ‘Export to CSV‘



Se puede obtener más información de cómo funciona este programa desde el repositorio en GitHub del proyecto.