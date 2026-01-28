SonicDE se ha convertido en uno de los nombres más interesantes dentro del escritorio Linux para quienes no quieren renunciar a sesiones X11 modernas, rápidas y bien mantenidas. Nacido como un fork centrado en preservar lo mejor de KDE Plasma para X11, este proyecto comunitario está tomando forma como un entorno de escritorio completo, ligero y muy cuidadoso con la calidad técnica de su código.

Alrededor de SonicDE se está construyendo todo un ecosistema: desde el gestor de ventanas Sonic‑Win hasta el workspace, temas gráficos y sesiones X11 listas para usar en varias distribuciones. Todo ello con una filosofía muy clara: mantener vivo X11 con mejoras reales, ingeniería reproducible y sin atarse en exclusiva a Wayland ni a decisiones de una sola distro. Si te interesa el rendimiento, la flexibilidad y la diversidad en el escritorio Linux, SonicDE merece que le eches un buen vistazo.

¿Qué es SonicDE y de dónde sale?

SonicDE es, en esencia, un fork de componentes clave del escritorio KDE Plasma orientados a X11. Surge a raíz de los planes de KDE para Plasma 6.8, versión en la que el proyecto upstream está apuntando a un futuro prácticamente exclusivo en Wayland y retirando progresivamente el soporte de sesión X11. Ante este escenario, una comunidad de desarrolladores ha decidido rescatar, limpiar y mejorar el código relacionado con X11 para ofrecer una alternativa sólida.

Originalmente conocido como «KDE-Lite», el proyecto ha evolucionado hacia una visión más definida y ha adoptado el nombre de SonicDE. La idea no es solo conservar lo que ya existía, sino pulir el soporte X11, eliminar la dependencia obligatoria de Wayland y modernizar partes internas sin perder compatibilidad. Esto incluye desde el gestor de ventanas hasta el workspace y las piezas necesarias para una sesión de escritorio completa.

En el corazón del proyecto encontramos varios repositorios derivados de KDE/plasma-workspace y KWin. Entre ellos, sonic-workspace se presenta como la base del entorno de escritorio, mientras que sonic-win actúa como el gestor de ventanas y compositor X11, y silver-sddm aporta el tema y elementos relacionados con el inicio de sesión gráfico. Todo este código está alojado en GitHub bajo la organización SonicDE, con un enfoque claro en la apertura a contribuciones y en la transparencia técnica.

Componentes principales del ecosistema SonicDE

Para entender bien qué ofrece SonicDE, conviene repasar sus componentes más importantes. No estamos ante una simple modificación cosmética, sino ante un conjunto de piezas bien diferenciadas que juntas forman un entorno de escritorio completo basado en X11.

sonic-workspace: el corazón del escritorio

El componente sonic-workspace es un fork de Plasma Workspace que agrupa los módulos necesarios para ejecutar un entorno de escritorio tipo Plasma pero orientado a sesiones X11. A partir del código de KDE, el equipo de SonicDE se ha centrado en eliminar partes estrictamente ligadas a Wayland, sustituir elementos obsoletos y mejorar la estabilidad en escenarios clásicos de X11.

Este workspace mantiene la experiencia de escritorio que muchos usuarios de KDE conocen, pero con una filosofía de modularidad mucho más marcada. De hecho, uno de los cambios clave es que el soporte de Wayland se ha convertido en opcional, exponiéndose en forma de un paquete separado llamado sonic-workspace-wayland. Esto permite que los usuarios o las distribuciones activen Wayland solo cuando realmente lo necesitan, por ejemplo, para HDR o flujos de trabajo específicos con Gamescope, sin cargar el sistema con componentes innecesarios si solo quieren X11.

En entornos como OpenMandriva o Arch Linux (a través de paquetes en AUR), sonic-workspace se distribuye como parte de un conjunto coherente que también incluye el gestor de ventanas, el tema y la sesión X11 específica. De esta forma se consigue una experiencia integrada que mantiene la esencia de Plasma pero con un enfoque más ligero y centrado en X11.

sonic-win: gestor de ventanas y compositor X11

El proyecto sonic-win es un fork de KWin para X11, rediseñado como gestor de ventanas y compositor exclusivamente X11, con énfasis en la ligereza y el rendimiento. Su uso principal es en combinación con un shell de escritorio, como sonic-desktop o el propio workspace de SonicDE, aunque también puede emplearse como gestor de ventanas independiente en otros entornos.

La filosofía de sonic-win es clara: el gestor de ventanas debe ser lo más discreto posible. El objetivo es que el usuario apenas note que está ahí, salvo cuando aproveche funciones avanzadas. A diferencia de algunos gestores más minimalistas, sonic-win ofrece un amplio abanico de características, pero siempre que no entren en conflicto con su misión principal: ser estable, eficiente y poco intrusivo.

Este fork se sitúa en la línea de KWin/X11 mejorado, tomando como base también el trabajo previo de la rama «kwin-x11-improved» mantenida por guiodic. A partir de ahí, SonicDE se encarga de corregir errores, introducir optimizaciones y mantener vivo ese código que KDE ha decidido dejar de lado en favor de Wayland. Según se describe en la documentación del proyecto, sonic-win no está pensado como gestor minimalista, ni como reemplazo directo de gestores específicos para shells como GNOME, ni como entorno sin composición, aunque puede configurarse para escenarios sin compositor y mantiene la posibilidad de usar transparencia de red X11.

silver-sddm y el aspecto visual de SonicDE

El ecosistema se completa con elementos visuales como silver-sddm y los temas asociados al escritorio. silver-sddm es un tema para el display manager SDDM adaptado al escritorio SonicDE, orientado inicialmente a entornos como KDE Plasma 6 pero con identidad propia dentro del proyecto Sonic.

Además, existen paquetes como sonic-silver-theme, que proporcionan una decoración de ventanas, estilo de aplicaciones y tema global altamente personalizable. Esta capa de personalización permite que SonicDE no solo sea un fork técnico de Plasma, sino un escritorio con estética propia, manteniendo la compatibilidad con el ecosistema KDE pero marcando diferencias claras en la experiencia de usuario.

Otros paquetes y la sesión X11 de Sonic

En distribuciones que ya han abrazado SonicDE, como XLibre u OpenMandriva, se ofrecen paquetes adicionales orientados a facilitar la vida al usuario final. Un ejemplo es sonic-x11-session, que define una sesión X11 específica de Sonic para gestores de inicio como SDDM, de forma que se pueda elegir directamente SonicDE desde la pantalla de login.

En el caso de XLibre, se listan varios paquetes relacionados: sonic-silver-sddm como tema de inicio de sesión, sonic-silver-theme como tema global, sonic-win como fork X11 de KWin y sonic-workspace como base del entorno de escritorio. Cada uno con sus versiones y fechas de empaquetado, reflejando que el proyecto está vivo, se actualiza con frecuencia y va ganando integración en distintas distribuciones.

Ventajas de SonicDE frente al cambio hacia Wayland

El gran valor de SonicDE está en cómo aborda algunas de las limitaciones prácticas que muchos usuarios encuentran en Wayland hoy en día. No se trata de una guerra ideológica, sino de ofrecer una alternativa sólida para quienes necesitan que ciertas cosas sigan funcionando tal y como lo hacen en X11.

En sonic-win, por ejemplo, hay una implementación plenamente funcional de menús integrados localmente (LIM, Locally Integrated Menus) en X11, una característica que a día de hoy no está tan madura en muchos escenarios Wayland. Además, el desplazamiento inercial funciona correctamente incluso en aplicaciones ejecutadas mediante Wine, algo que marca una diferencia notable en cuanto a fluidez en programas heredados o juegos.

El comportamiento del scroll en aplicaciones como LibreOffice y en aplicaciones Qt se describe como más suave, y se han observado mejoras en ciertos aspectos de Chromium: operaciones como arrastrar y soltar funcionan de forma más fiable en X11 con sonic-win que en algunas sesiones Wayland, lo cual es clave para quienes usan intensivamente el navegador para trabajo o desarrollo.

También se ha hecho hincapié en la gestión de atajos globales. Funciones como las teclas de «push to talk» en Telegram o el cambio rápido de estado de grabación en OBS Studio funcionan de manera estable gracias al sistema de hotkeys globales de X11. En Wayland este punto sigue siendo un campo complejo, ya que el modelo de seguridad y aislamiento dificulta capturar atajos fuera del foco de la ventana.

En el día a día, pequeños detalles marcan la diferencia: las ventanas recuerdan mejor su posición, incluso entre sesiones, y las aplicaciones que necesitan conocer con precisión la pantalla principal, como muchos videojuegos, se benefician de un comportamiento más predecible. A eso se suma la posibilidad de grabar la pantalla en aplicaciones de escritorio remoto como TeamViewer sin las restricciones que a menudo aparecen en Wayland.

A todo esto se añade un debate más amplio: dentro de la comunidad se ha elaborado una comparativa crítica entre X11 y Wayland en la que se analizan ventajas e inconvenientes de ambos modelos. SonicDE no niega que Wayland tenga puntos fuertes (especialmente en seguridad y en nuevas tecnologías como HDR), pero pone encima de la mesa que, en tareas concretas y en compatibilidad con software existente, X11 sigue ofreciendo una experiencia más redonda para muchos usuarios.

Rendimiento, Vulkan y mejoras técnicas en Sonic‑Win

Uno de los frentes más interesantes en el desarrollo de SonicDE es el trabajo en el backend gráfico de sonic-win. El equipo ha comenzado a desarrollar un backend basado en Vulkan para el compositor X11, lo que abre la puerta a mejoras importantes en eficiencia, latencia y estabilidad gráfica.

El objetivo de este trabajo es que el gestor de ventanas pueda aprovechar al máximo las capacidades de las GPU modernas, reduciendo el uso de CPU y ofreciendo una experiencia más fluida en animaciones, juegos y aplicaciones exigentes. Combinado con la naturaleza ya de por sí ligera del fork, se están viendo beneficios directos en entornos que tradicionalmente reutilizan KWin_X11 bajo el capó.

De hecho, Sonic‑Win no está limitado a SonicDE: muchos escritorios ligeros como XFCE, LXQt y otros entornos que han reutilizado KWin_X11 pueden aprovechar las mejoras de Sonic‑Win simplemente instalándolo, sin apenas cambios de configuración. Usuarios que han hecho esta transición reportan mejor pacing de fotogramas, menor uso de memoria RAM y un comportamiento más predecible en sesiones de juego, incluso cuando no están usando el shell de Sonic como tal.

Todo este esfuerzo va acompañado de una fuerte disciplina de ingeniería. En el proceso de integración con distribuciones como OpenMandriva se han establecido flujos de trabajo en los que todas las dependencias están fijadas, cada hash se verifica y cada parche se documenta. Los pasos de compilación son deterministas, lo que genera confianza y facilita que la comunidad pueda reproducir los builds y depurar problemas con claridad.

SonicDE: empaquetación, distribuciones y soporte multiplataforma

Uno de los hitos recientes del proyecto ha sido la integración de Sonic‑Win y Sonic‑Workspace en la infraestructura de OpenMandriva. Los primeros pull requests en esta distro marcan un antes y un después: a partir de ahora, estos componentes pasan a construirse y distribuirse de manera coherente, reproducible y amigable para contribuidores.

En paralelo, en Arch Linux ya existen paquetes «-sonic» en el AUR que permiten instalar Sonic‑Win, Sonic‑Workspace y otros componentes relacionados. También se mencionan planes y trabajos en curso para incorporar SonicDE en más distribuciones, incluyendo derivadas que apuestan por X11 como XLibre, donde ya se ofrecen paquetes como sonic-x11-session o sonic-silver-theme dentro del repositorio Galaxy para x86_64.

Desde la comunidad se plantea además la cuestión del soporte a plataformas menos habituales. Proyectos como Ravenports, que empaquetan software libre para sistemas como DragonFly BSD, FreeBSD, MidnightBSD, NetBSD, Linux glibc e illumos, se han interesado por SonicDE. Un colaborador de Ravenports, implicado en portar bibliotecas KF6 para poder distribuir aplicaciones como Okular, ha expresado su deseo de llevar también el entorno de escritorio SonicDE a esas plataformas, siempre que la compatibilidad técnica lo permita.

En este contexto surge también el debate sobre systemd. KDE ha dejado de dar soporte a FreeBSD en su gestor de inicio de sesión Plasma por decisiones que se perciben como vinculadas a una dependencia más fuerte de systemd. SonicDE, al posicionarse como alternativa a ciertas decisiones de Red Hat y al impulso agresivo hacia Wayland y systemd, se ve empujado de forma natural a cuidar mejor a las plataformas que prefieren otros sistemas de inicio y arquitecturas más diversas.

Si SonicDE mantiene su compromiso con la diversidad técnica y con no atarse en exclusiva a systemd, proyectos como Ravenports están dispuestos a colaborar empaquetando Sonic como gestor de escritorio de primera para sistemas BSD e illumos, usando su propio prefijo de instalación para complementar lo que ofrece cada sistema operativo sin romper nada.

Filosofía del proyecto SonicDE y cultura de contribución

Más allá del código, SonicDE mantiene una filosofía muy marcada en torno a la libertad de elección y a una cultura de ingeniería sana. En la documentación pública del proyecto se remarca que la confianza en el software libre no se gana con campañas de marketing, sino con resultados reproducibles y una disciplina técnica rigurosa.

Este enfoque se traduce en repositorios con guías de contribución claras, un control cuidadoso de parches y una estructura pensada para que no haga falta ser uno de los «tres expertos de siempre» para poder aportar. Al fijar versiones, documentar cada modificación y asegurar builds deterministas, se rebaja la barrera de entrada y se hace viable que una comunidad más amplia participe en el mantenimiento del código.

Quienes han descubierto SonicDE desde fuera del ecosistema KDE valoran especialmente esa defensa explícita de la variedad en el escritorio Linux. Colaboradores que ya habían apoyado forks como MATE (que mantuvo el espíritu de GNOME 2) o Trinity (enfocado en KDE 3) ven en SonicDE una continuación natural de esa tradición de preservar opciones que los proyectos originales han decidido abandonar. En este caso, se trata de conservar una experiencia Plasma basada en X11 y más agnóstica respecto a systemd.

El proyecto anima a cualquiera con interés en contribuir a revisar el documento CONTRIBUTING y a usar el sistema de incidencias del repositorio de sonic-win y el resto de componentes para reportar errores o proponer mejoras. Para soporte a usuarios finales, se recomienda consultar también los canales de cada distribución y sus foros o chats oficiales, de modo que las preguntas específicas de empaquetado o integración se resuelvan en el contexto adecuado.

Canales de comunidad y comunicación

La comunidad de SonicDE se distribuye por varios canales, tanto clásicos como modernos, para que cada cual pueda comunicarse donde se sienta más cómodo. Entre otros, se mencionan Bluesky, Discord, Mastodon, Matrix, IRC en la red OFTC, Telegram y la plataforma X (antigua Twitter). En todos ellos, la idea es centralizar dudas, coordinar desarrollos y mantener un diálogo constante entre usuarios y desarrolladores.

En el caso de X/Twitter, la propia plataforma recuerda a los usuarios que necesitan tener JavaScript habilitado o usar un navegador compatible para acceder a todas las funciones. La página de ayuda de X lista los navegadores soportados y enlaza a los términos de servicio, política de privacidad, política de cookies, aviso legal e información sobre publicidad. Es un recordatorio de que, aunque muchas conversaciones técnicas sucedan ahí, siempre es recomendable combinarlo con canales más abiertos y federados como Matrix o Mastodon.

Al ser un proyecto joven pero en expansión, SonicDE pone un énfasis especial en recibir feedback temprano. Esto incluye desde experiencias de uso en distintas distribuciones hasta informes de bugs concretos en áreas como hotkeys globales, comportamiento con Wine, compatibilidad con drivers gráficos o integración con gestores de paquetes alternativos. La puerta está abierta para quienes valoren la claridad, la reproducibilidad y una cultura open source más sana.

Contar con esta red variada de comunicación también facilita la coordinación con otros proyectos relacionados, como guías de mejora de Plasma X11, comparativas críticas entre X11 y Wayland o iniciativas de empaquetado multiplataforma. Todo ello refuerza la idea de SonicDE como un nodo en un ecosistema más amplio que defiende la diversidad tecnológica en el escritorio libre.

Tras repasar el origen del fork, los componentes clave como sonic-win y sonic-workspace, la apuesta por X11, el trabajo en Vulkan, la integración en distribuciones como Arch, XLibre u OpenMandriva, el posible salto a plataformas BSD a través de Ravenports y la cultura de contribución abierta, queda claro que SonicDE se está consolidando como una alternativa seria para quienes quieren seguir usando un escritorio tipo Plasma sobre X11 con garantías de futuro.