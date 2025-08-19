Soplos Linux: Una elegante y funcional Distro española para todos

El Linuxverso, como ya es bien conocido, ofrece una incalculable y creciente oferta de opciones de soluciones de software (Distros, Aplicaciones y Sistemas), y lo mejor de todo es que estas provienen de todos los lugares del mundo. Lo cual, no solo es genial, sino lo correcto, ya que en cuanto a Distribuciones basadas en Linux o BSD, esto permite que haya una inmensa posibilidad de obtener una Distro con las características apropiadas para cada tipo de usuario o necesidad. Y como es de esperarse, en idioma español, España lidera muy seguramente el Linuxverso en cuanto a Distros disponibles, tanto bien consolidadas como en pleno desarrollo. Siendo un buen caso de ejemplo, en este último estatus, es precisamente la Distribución GNU/Linux llamada «Soplos Linux». La cual, actualmente está en pleno desarrollo y hace pocos días, ha lanzado su primera versión beta, es decir, la versión 1.0.0 Beta (Tyron).

¿Y de entrada que tiene de llamativo y útil esta Distribución GNU/Linux de origen español? Pues, que aparte de lo hermosa y elegante que es su interfaz visual y escritorio, y la inclusión de interesantes herramientas propias (nativas) enfocadas a facilitar la personalización y optimización del sistema operativo, la misma ha mostrado ser un proyecto serio y sólido que a pesar de no haber llegado a su etapa de Distro estable, ya ha sido incluida en la famosa web linuxera de DistroWatch como un proyecto digno de ser conocido, utilizado y apoyado.

Sobre Soplos Linux

De la exploración y análisis de su Sitio web oficial y repositorio en SourceForge, podemos concluir y describir resumidamente a este interesante proyecto del Linuxverso de la siguiente forma:

Soplos Linux es nueva Distribución GNU/Linux de origen español, que basada en la versión de desarrollo (testing) de Debian GNU/Linux y busca ofrecer un entorno optimizado, ligero y fácil de personalizar. Y para ello, integra y ofrece al flexible, moderno y estable Escritorio XFCE 4.20 junto al moderno Kernel Linux 6.12-12. Además, está configurada para funcionar perfectamente sobre X11, lo que garantiza compatibilidad con la mayoría de las aplicaciones. Sin embargo, a pesar de sus modernos componentes, busca destacar por su bajo consumo de recursos. Razón por la cual, su consumo promedio cuando el sistema operativo inicia recien instalado esta alrededor de los 700 MB de RAM. Por último, incluye varias herramientas de software propias para personalizar el escritorio XFCE y optimizar el sistema operativo en general. Saber más sobre este proyecto

Más datos útiles sobre Soplos Linux

Si eres fanático de las distribuciones Linux innovadoras, Soplos Linux Tyron Beta 1 es una actualización que no puedes ignorar. Esta versión no solo trae un rebranding completo, sino también mejoras significativas en rendimiento y diseño. Uno de los cambios más llamativos en esta versión es el rediseño visual. Desde los iconos hasta los temas, todo ha sido renovado para ofrecer una experiencia más pulida. Por ejemplo, el menú de inicio ahora tiene un botón más moderno. Del mismo modo, los programas como GRUB Editor y Plymouth lucen iconos rediseñados. Incluso el terminal predeterminado ha cambiado: Kitty reemplaza a PTYXIS gracias a una encuesta en Telegram. Esta decisión mejora la eficiencia y reduce el consumo de recursos. Anuncio oficial de lanzamiento de Soplos Linux 1.0.0 «Tyron»

Pantallazos de la Distribución

Sobre sus aplicaciones nativas (propias)

Soplos Docklike 1.0.4

Soplos Grub Editor 1.0.4

Soplos Plymouth Manager 1.0.4

Soplos Repo Selector 1.0.4

Soplos Theme Manager 1.0.3

Soplos Welcome 1.1.3

Soplos Welcome Live 1.1.0

Resumen

En resumen, le deseamos al proyecto del Linuxverso llamado «Soplos Linux», el cual, actualmente dispone de cara al público de una versión de desarrollo (1.0.0 Beta «Tyron»), un exitoso y bendecido recibimiento por parte de una significativa porción de la Comunidad libre y abierta alrededor del mundo. En especial, por aquellos apasionados por siempre conocer y probar Distros GNU/Linux y BSD de cualquier parte del mundo. Sobre todo, cuanto estos proyectos reúnen, en un todo, características bien apreciadas por muchos, como belleza, estabilidad, modernidad, y herramientas de software propias. Y en caso de que, conozcas algún proyecto del Linuxverso similar a este o digno de ser conocido por todos nosotros en el vasto y creciente Linuxverso, te invitamos a mencionarlo en los comentarios para una probable y futura publicación.

