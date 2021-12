Tras Esta semana en GNOME, ahora le llega el turno a Esta semana en KDE. Con ya Plasma 5.23.4 entre nosotros, lo que es la cuarta actualización de punto de la edición del 25 aniversario, el proyecto ha empezado a centrarse más en el futuro. Muchos de los cambios que nombran esta semana llegarán ya en Plasma 5.24, mientras que otros lo harán cuando KDE Gear 21.12, el set de apps de diciembre, llegue con nuevas funciones.

Entre las novedades que nos ha avanzado hoy Nate Graham tenemos una que personalmente no veo muy útil, pero no porque no lo sea. Pienso que no me es útil porque justamente está relacionada con algo que no suelo acordarme de usar: la función de anotaciones de Spectacle. La herramienta de capturas de pantalla de KDE nos permite anotar sobre ellas, y pronto podremos lanzar el editor desde la notificación de la bandeja del sistema.

Nuevas funciones que llegarán a KDE

Antes de mencionar la primera novedad de la lista, tengo que decir que, a falta de probarla, tengo dudas sobre cómo funcionará. ¿Nos permitirá editar imágenes existentes como lo hace el editor de Shutter? Es una posibilidad.

Spectacle ahora permite anotar una captura de pantalla existente a través de un botón en la notificación o el argumento –edit-existing <archivo> de la línea de comandos (Bharadwaj Raju, Spectacle 22.04).

Ahora se pueden arrastrar y soltar archivos de música y listas de reproducción desde el gestor de archivos al panel de listas de reproducción de Elisa (Bharadwaj Raju, Elisa 22.04).

Corrección de errores y mejoras de rendimiento

Ark ahora puede abrir archivos zip que contienen archivos PHP malformados (Albert Astals Cid, Arca 21.12).

Dolphin ahora muestra los datos correctos cuando se crea una carpeta al filtrar la vista (Eduardo Cruz, Dolphin 22.04).

Abrir archivos de listas de reproducción .m3u* en Elisa usando el administrador de archivos ahora funciona correctamente (Bharadwaj Raju, Elisa 22.04).

El estado del Bluetooth se guarda ahora al cerrar la sesión cuando se utiliza la opción «recordar» (Nate Graham, Plasma 5.23.5).

Los paneles de Plasma ahora se cargan más rápido al iniciar la sesión y se ven menos fallidos al hacerlo (David Edmundson, Plasma 5.23.5).

Discover ya no se bloquea cuando se abre la página de descripción de una aplicación Flatpak que se acaba de eliminar (Aleix Pol Gonzalez, Plasma 5.24).

Discover es ahora más rápido para comprobar las actualizaciones de las aplicaciones Flatpak (Aleix Pol Gonzalez, Plasma 5.24).

La aplicación Monitor del Sistema y los applets ahora usan menos recursos al no estar constantemente sondeando los datos del disco y de los sensores cuando nada mostraría los datos sondeados (Arjen Hiemstra, Plasma 5.24)

Ahora es posible desplazar la vista en el applet de notificaciones cuando hay muchas notificaciones en el historial (Fushan Wen, Plasma 5.24).

Los trabajos transitorios que muestran notificaciones con texto como «Examinando» o «Abriendo» ya no permanecen visibles una vez que el trabajo ha sido completado (Kai Uwe Broulik, Plasma 5.24).

Ajustar el brillo de la pantalla cuando se utiliza una configuración multi-GPU ahora siempre funciona correctamente (Dan Robinson, Plasma 5.24).

Al hacer clic con el botón derecho del ratón en el applet del tiempo ya no aparece un elemento de menú sin sentido que dice «Abrir en <editor de texto>» (Nicolas Fella, Plasma 5.24).

El applet del reproductor de medios ahora muestra correctamente «no se está reproduciendo nada» cuando se cierra la última aplicación fuente de medios (Fushan Wen, Plasma 5.24).

Al salir y reiniciar una aplicación (o pestaña del navegador) que está reproduciendo medios, la miniatura del Administrador de Tareas muestra ahora correctamente los controles de medios (Bharadwaj Raju, Plasma 5.24).

El cambio de posición de las aplicaciones/tareas agrupadas en el Administrador de tareas ya no hace que se muestren los elementos incorrectos cuando se hace clic en ellas cuando se utiliza el estilo de lista textual (Fushan Wen, Plasma 5.24).

En la sesión de Plasma Wayland, el factor de escala que se muestra en la página de Pantalla y Monitor de Preferencias del Sistema ya no se redondea hacia abajo de forma inapropiada cuando se utiliza un factor de escala fraccionario como el 150% (Méven Car, Plasma 5.24).

En la sesión de Plasma Wayland, los nombres de los monitores ya no se duplican de forma extraña en la página Pantalla y Monitor de Preferencias del Sistema (Méven Car, Plasma 5.24).

Escribir texto para buscar en la ventana del Selector de Emoji tan pronto como aparece ahora funciona correctamente (Bharadwaj Raju, Plasma 5.24).

La aplicación Monitor del Sistema y los widgets del mismo nombre ya no muestran absurdamente velocidades negativas de lectura de disco (Arjen Hiemstra, Plasma 5.24).

Los gráficos de los temas de Plasma ya no se vuelven totalmente locos y se muestran de forma extraña después de haber sido cambiados en una nueva versión (Marco Martin, Frameworks 5.89).

Los iconos monocromáticos de Breeze vuelven a mostrarse en el color correcto cuando se utiliza un esquema de color oscuro (Rodney Dawes, Frameworks 5.89).

Cuando se utiliza un tema de iconos al que le falta un icono solicitado, volverá a recurrir al icono más cercano del tema actual (por ejemplo, edit-copy-location volverá a edit-copy) en lugar de buscar primero el icono en el tema de reserva (Janet Blackquill, Frameworks 5.89).

En la sesión de Plasma Wayland, el efecto de Morphing Popups ahora funciona, así que lo más notable es que la información sobre herramientas del panel se animará suavemente cuando aparezca y desaparezca, tal como lo hace en la sesión X11 (Marco Martin, Frameworks 5.89).

Mejoras en la interfaz de usuario

La barra de estado de Dolphin ya no se muestra y oculta según el contexto; ahora su visibilidad está completamente controlada por la configuración del usuario para mostrarla u ocultarla (Kai Uwe Broulik, Dolphin 21.12).

Cuando el botón «Marcadores» se añade a la barra de herramientas de Konsole, su ventana emergente ahora se puede abrir con un clic normal, no con un clic y mantenerlo (Nate Graham, Konsole 21.12).

Spectacle ahora respeta los últimos valores utilizados de «incluir el puntero del ratón» e «incluir la barra de título y los bordes de la ventana» al tomar capturas de pantalla utilizando atajos globales (Antonio Prcela, Spectacle 22.04).

Gwenview ahora tiene soporte para miniaturas grandes de 512×512 y 1024×1024 (Ilya Pominov, Gwenview 22.04).

Ahora se pueden encontrar KWrite y Kate buscando más términos como «texto», «editor» o «bloc de notas» (para KWrite) y «programación» o «desarrollo» (para Kate) (Nate Graham, Kate & KWrite 22.04).

Ahora se pueden encontrar Dolphin buscando más términos como «archivos», «gestor de archivos» y «red compartida» (Felipe Kinoshita, Dolphin 22.04).

El menú desplegable del navegador URL de Dolphin ahora muestra los archivos ocultos cuando la vista principal también muestra los archivos ocultos (Eugene Popov, Dolphin 22.04).

Discover ahora muestra un mensaje sensato cuando tienes el backend Flatpak configurado sin ningún repos; incluso te da un botón que puedes pulsar para añadir Flathub (Aleix Pol Gonzalez, Plasma 5.24).

Cuando se utiliza el sistema en un idioma distinto del inglés, los términos de búsqueda introducidos en el campo de búsqueda de Preferencias del sistema utilizando el inglés seguirán encontrando resultados (Fushan Wen, Plasma 5.24).

Cuando se utiliza un factor de escala global, la página de configuración de pantalla de Preferencias del sistema muestra ahora la resolución física en la vista de visualización de la pantalla, en lugar de la resolución efectiva a escala (Méven Car, Plasma 5.24).

Pasar el cursor por encima de un archivo o carpeta en la papelera ya no hace que ese elemento se copie secretamente a /tmp para poder generar miniaturas para él (Eduardo Sánchez Muñoz, Frameworks 5.89).

Las barras de desplazamiento, las barras de progreso y los deslizadores en el estilo Breeze Plasma tienen ahora el mismo color de fondo ligeramente más oscuro que en las ventanas de aplicaciones (S. Christian Collins, Frameworks 5.89).

La información sobre herramientas de los elementos elididos en las vistas de búsqueda de KRunner ahora utiliza el mismo estilo que en otras partes (David Redondo, Frameworks 5.89).

El campo de búsqueda del selector de iconos ahora puede enfocarse con el atajo Ctrl+F (Kai Uwe Broulik, Frameworks 5.89).

La tecla Escape puede utilizarse ahora para cerrar las capas de diálogo en las aplicaciones basadas en Kirigami (Claudio Cambra, Frameworks 5.89).

Cuándo llegará todo esto a KDE

Plasma 5.23.5 llegará el 4 de enero y KDE Gear 21.12 el 9 de diciembre. KDE Frameworks 5.89 lo estará el 11 de diciembre. Plasma 5.24 llegará el 8 de febrero. KDE Gear 22.04 aún no tiene fecha programada.

Para disfrutar de todo esto lo más pronto posible tenemos que añadir el repositorio Backports de KDE o usar un sistema operativo con repositorios especiales como KDE neon o cualquier distribución cuyo modelo de desarrollo sea Rolling Release, aunque estas últimas suelen tardar un poco más que el sistema de KDE.