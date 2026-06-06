Speed Dreams 2.4.2: Moderno simulador de carros de carreras

Empieza un nuevo mes del presente año (junio, 2026) y como ya es habitual, mes tras mes, hoy aprovecharemos para darles a conocer otro interesante videojuego para Linux de nuestra nueva lista de videojuegos abiertos en exploración. La cual, como ya dijimos antes, es una lista alojada en la plataforma GitHub bajo el nombre «Open source games», y cuyo fin es recopilar y difundir un listado de diferentes videojuegos de código abierto y remakes de videojuegos comerciales de código abierto. Por ello, en esta octava ocasión, nuestro videojuego o aplicación gaming elegida es «Speed Dreams», el cual, pertenece a la categoría de Juegos de Carreras, y nació como una bifurcación de una antigua versión del moderno videojuego y simulador de carreras de carros llamado TORCS.

Vale destacar antes de iniciar la exploración de este videojuego que, dicha lista mencionada en GitHub es bastante amplia, y tiene listado más de 100 videojuegos de diferentes épocas, calidades gráficas y estilos de juegos, agrupados en muchas categorías tales como: Juegos de acción, Juegos de aventura, Juegos de negocios y magnates, Juegos de construcción de ciudades, Juegos en primera persona, Juegos de plataformas, Juegos de rompecabezas, Juegos de carreras, Juegos de estrategia en tiempo real, Juegos de rol, Juegos sandbox, Juegos de disparos, Juegos de deportes, Juegos en tercera persona, Juegos de defensa de torres, Juegos de estrategia por turnos, entre otras.

Whatajong: Un divertido juego al estilo Mahjong Solitario Roguelite

Pero, antes de iniciar esta nueva, interesante y divertida publicación Gamer sobre el siguiente videojuego y simulador de carreras de carros llamado «Speed Dreams», les recomendamos explorar nuestra anterior publicación relacionada sobre el último videojuego explorado, al finalizar de leer esta:

Whatajong es un juego instalable o en línea del tipo «Mahjong», pero con un estilo denominado «Mahjong Solitario Roguelite«, dado que combina la mecánica clásica del tradicional juego Mahjong, pero con elementos de construcción de mazos. Además, fue diseñado por el usuario de la plataforma Itch.io llamado «Paoramen«, y al ser un juego de puzles, se ofrece como un entretenimiento ingenioso y divertido donde cada jugador puede construir su propio mazo de fichas con el objetivo de lograr superar 24 rondas desafiantes.

Speed Dreams 2.4.2: Moderno simulador de carros de carreras

¿Qué es Speed Dreams?

Según sus desarrolladores en su sitio web oficial, es descrito detalladamente de la siguiente forma:

Speed Dreams es un simulador de deportes de motor con gráficos 3D de alta calidad y un motor de física preciso, todo con el objetivo de conseguir el máximo realismo. Inicialmente bifurcado de TORCS, ahora ha alcanzado un nivel de realismo claramente superior en simulación visual y física, gracias a su activo equipo de desarrollo y a su creciente comunidad. Su principal objetivo es implementar nuevas y emocionantes características, coches, pistas y oponentes de IA para hacer un juego más agradable para el jugador, al tiempo que se impulsa constantemente el realismo visual y de física. También está pensado para cualquier actividad de investigación, estudio o enseñanza, en torno a la física y la IA, gracias a su licencia GPL V2+, y a la arquitectura clara y modular de su base de código C/C++.

Mientras que, para más detalles en su repositorio oficial sobre la web de Forgejo destacan que, entre sus funciones más relevantes están algunas como:

Hasta 4 pilotos controlados por la computadora. La posibilidad de comparar nuestros mejores tiempos de vuelta con los de otros jugadores. Configuración de carrera flexible: Lo que incluye condiciones climáticas en tiempo real y carreras multiclase. La disponibilidad de múltiples categorías de carros de todas las épocas de las carreras: GP 36 y GP 67, Superdeportivos, Long Day Series 1/2, y muchas más. Disponibilidad de instaladores y ejecutables para Windows (.exe) y Linux (AppImage, Flatpak y DEB).

Y por último, vale destacar que, actualmente ofrece para sus jugadores una actual versión estable número 2.4.2, la cual destaca por ser una versión de corrección urgente de errores destinada a corregir varios errores que se encontraron después de liberar la versión 2.4.1, e implementar pequeñas mejoras como el poder mostrar el número de candidatos y competidores en el menú de configuración de la carrera, el añadir la característica «DeltaBestBar» para ssggraph, y la característica «Split diff» en tiempo real de rivales cercanos.

Pantallazos del videojuego y simulador «Speed Dreams»

Ya instalado (y ejecutado en mi caso personal mediante su archivo AppImage), podremos empezar a explorar la aplicación y jugar tal como se ve a continuación:

Otros juegos a explorar dentro de la categoría de Juegos de plataformas de la lista «Open source games»

Dust Racing 2D: Un juego de carreras de coches tradicional con vista cenital que incluye un editor de niveles. ManiaDrive: Un clon gratuito de TrackMania, el gran juego del estudio Nadéo. Motor: Raydium. Rigs of Rods: Un juego de simulación física de código abierto que simula el movimiento y la deformación de vehículos en tiempo real. Motor: OGRE. RVGL: Una reescritura/adaptación multiplataforma de Re-Volt que se ejecuta de forma nativa en Windows y GNU/Linux. Speed ​​Dreams: Un simulador de automovilismo gratuito y de código abierto. Stunt Rally: Un juego de carreras en 3D con elementos de ciencia ficción y su propio editor de pistas. SuperTuxKart: Un juego de carreras de karts gratuito. Se centra en la diversión y no en la física realista de los karts. TORCS: Un simulador de carreras de coches multiplataforma altamente portable. Ideal como juego de carreras de coches convencional, juego de carreras con IA y más. Trigger Rally: Un juego de carreras rápido para un jugador, disponible para Linux y Windows. VDrift: Un simulador de conducción multiplataforma de código abierto, diseñado específicamente para carreras de drift. Yorg: Un juego de carreras gratuito de código abierto desarrollado por Ya2 con Panda3D para Windows, OSX y Linux. Motor: Panda3D. wipEout: Una reimplementación del juego Wipeout de PSX de 1995.

Sitios webs con más información sobre videojuegos disponibles para Linux

Y para ir finalizando, recuerda que puedes explorar los siguientes enlaces webs correspondientes a Tiendas de Juegos en línea que incluyen o se especializan en videojuegos para Linux:

Juegos de acción y de plataformas

Otros juegos Mahjong y diferentes a Whatajong disponibles para Linux

Los juegos de puzzle son unos juegos clásicos por muchos, pero que siguen teniendo sus seguidores y sus incondicionales, a pesar de no contar con los últimos gráficos ni con un sonido envolvente o una trama cuasi fantástica. Los juegos de puzzle son juegos clásicos de toda la vida que podemos encontrar en cualquier plataforma, Ubuntu incluida. A continuación os contamos una serie de juegos de puzzle que podemos encontrar en los repositorios de Ubuntu y que nos proporcionarán horas de diversión y entretenimiento.

Resumen

En resumen, «Speed Dreams» es una divertida y emocionante alternativa gratuita y abierta a videojuegos privativos de carros de carreras, puesto que es un excelente y moderno simulador de deportes de motor con gráficos 3D de alta calidad, que además incluye un motor de física preciso para lograr una experiencia de usuario con un alto realismo. Y que puedes disfrutar no solamente sobre Linux (en diferentes formatos) sino que también sobre Windows. Adicionalmente, y en caso de que conozcas o juegues algún otro videojuego de carreras de carros diferente al mencionado hoy aquí, te invitamos a mencionarlo vía comentarios para el conocimiento y disfrute de toda nuestra Comunidad de lectores.

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