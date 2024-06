Speek Chat: ¿Cómo usar la última versión estable 1.7 en Linux?

Si algo suele ser un patrón común en los usuarios del Linuxverso, es su respetable inclinación o preocupación (moderada o alta) sobre la seguridad informática personal. Sobre todo, aquello relacionado con la privacidad y anonimato de cualquiera. Por ello, los que usamos Software Libre, Código Abierto y GNU/Linux solemos, por ejemplo, usar Telegram por sobre WhatsApp, ya que, la consideramos más amigable y segura. Sin embargo, Telegram no es una plataforma 100% libre y abierta. Y puesto que, existen muchas apps libres y abiertas en este ámbito (mensajería instantánea), siempre es mejor darle una buena oportunidad a cada una de estas.

En consecuencia, aquí en Ubunlog como muchos otros grandes sitios webs informativos del Linuxverso, solemos dar a conocer sobre regularmente sobre la existencia, las novedades y hasta la forma de instalar y usar de muchas de estas. Por ejemplo, en anteriores oportunidades aquí hemos abordado aplicaciones de mensajería instantáneas como Delta Chat, Signal, Tox, Wire, y «Speek Chat», entre muchas otras. Y precisamente, en lo que se refiere a esta última (Speek Chat), la última vez que la abordamos (hace más de 2 años) fue cuando liberaron su versión 1.6. Por ello, y dado que, hoy en día, aún está disponible su versión 1.7, aprovecharemos para conocer un poco más sobre tan genial aplicación y su última versión estable.

Pero, antes de iniciar esta publicación sobre esta interesante, alternativa y útil app de mensajería instantánea llamada «Speek Chat», les recomendamos explorar una anterior publicación relacionada con la misma, al finalizar de leerla:

Sí, hace dos años, no leíste nuestra publicación anterior sobre «Speek Chat» en su versión 1.6, hoy aprovecharemos para resumirte muy brevemente de que va este desarrollo libre y abierto del Linuxverso, tomando en cuenta lo escrito en la misma:

Speek Chat, o simplemente Speek!, es una aplicación de mensajería instantánea gratuita y de código abierto, la cual está basada en los servicios de red Tor. El programa está actualmente disponible para Gnu/Linux, OS X y Windows. Por ende, es un excelente sistema de mensajería instantánea peer-to-peer (P2p). Por lo que, cuando se inicia sesión en ella, los contactos se conectan al usuario, y no a un servidor intermedio, y todo esto se realiza a través de la red Tor. Lo que hace de este sistema de encuentro algo extremadamente difícil, para cualquiera que desee conocer nuestra identidad a partir de nuestra dirección.

Mientras que, actualmente en su sitio web oficial, sus desarrolladores aclara sobre la misma lo siguiente:

En comparación con aplicaciones de mensajería populares como Telegram, WhatsApp y Signal, Speek es, con diferencia, la forma más segura de conversar. Speek no tiene servidor, no almacena metadatos, no requiere identificación ni número de teléfono y todos los mensajes están cifrados y enrutados a través de la red Tor.