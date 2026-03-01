Recuerdo la primera vez que usé Linux y Ubuntu. Mi mentor me enseñó mucho, entre otras cosas a instalar software con el terminal. No recuerdo si le pregunté o me lo dijo por su cuenta, pero me avisó del que al meter la contraseña no vería nada. Eso es así en la mayoría de distribuciones Linux, pero cambiará en el sistema de Canonical este abril, coincidiendo con el lanzamiento de Ubuntu 26.04 Resolute Raccoon.

El motivo por el que no se muestra nada al introducir la contraseña es la seguridad: si alguien cuenta los caracteres, puede obtener una pista sobre qué podría haber debajo. En Questing Quokka se cambió sudo por una implementación basada en Rust llamada sudo-rs. Son sus desarrolladores quien han tomado la decisión de sí mostrar los asteriscos, tal y como se ve en la captura de cabecera, porque piensan que la seguridad que aporta no mostrar nada es muy pequeña, y ayuda más al usuario sí ver algo. Canonical, por su parte, ha decidido implementar este cambio.

Ubuntu 26.04, sudo-rs y los asteriscos

Es probable que este cambio no guste a todos por igual, pero son puntos de vista. Por ejemplo, Linux Mint decidió hacer esta modificación por su cuenta y no ha pasado nada. En lo personal, a mí me da un poco lo mismo: si no están, es el comportamiento al que me he acostumbrado. Si están, pues bien.

Desde mi punto de vista, que haya o no haya asteriscos cambia poco para el usuario. Es muy habitual que introduzcamos la contraseña como si de un gesto único se tratara: si lo hacemos perfecto, le damos a intro, pero si nos equivocamos mínimamente lo borramos todo, no contamos asteriscos para saber por dónde estará el error.

Pero sí es un cambio llamativo. Ubuntu ha estado más de dos décadas sin mostrar nada, y a partir de este abril se verán asteriscos.

Si alguien quiere recuperar el comportamiento de siempre, lo único que tiene que hacer es abrir /etc/sudoers y añadir Defaults !pwfeedback al archivo.