Super Duper Secure Mode, la función de seguridad de la que presume Microsoft Edge

El equipo de investigación de vulnerabilidades de Microsoft Edge anunció hace pocos dias que experimentando con una nueva función en el navegador. El experimento implica deshabilitar intencionalmente el compilador JIT de JavaScript y WebAssembly, con lo cual se obtiene una importante mejora de optimización y rendimiento para permitir actualizaciones de seguridad más avanzadas en lo que la compañía llama Edge Super Duper Secure Mode.

La compañía explicó que la idea es reducir la superficie de ataque de los exploits modernos que se basan en fallas de JavaScript y aumentar drásticamente el costo de operación para los atacantes.

Microsoft menciona que Chromium que a su vez se basa en el motor JavaScript V8 un motor de código abierto, viene con un compilador JIT el cual juega un papel crucial en todos los navegadores web actuales y funciona tomando JavaScript y compilándolo en código de máquina con anticipación con lo cual si el navegador necesita este código, se acelerará, si no lo necesita, se borra el código.

Dicho esto, los proveedores de navegadores están de acuerdo en que el soporte del compilador JIT en V8 es complejo, ya que muy pocas personas entienden y tiene un bajo margen de error.

Según los datos de CVE recopilados desde 2019, aproximadamente el 45% de las vulnerabilidades encontradas en el motor JavaScript y WebAssembly V8 estaban relacionadas con el compilador JIT, o más de la mitad de todas las vulnerabilidades de Chrome.

“Los sitios web no requieren JavaScript, lo que realmente lo necesita son aplicaciones web de una sola página con anti-plantillas como el desplazamiento infinito. Obtienes dos cosas a cambio, una web rápida «super duper» y un navegador web más seguro. Por ejemplo, Amazon admite muy bien el uso sin JavaScript. Otro experimento es Stackoverflow, cosas como la vista previa y el resaltado no funcionan. El resaltado se puede agregar con código del lado del servidor, pero costará tiempo de CPU, y no es su tiempo de CPU. ¿Es su tiempo de CPU? », Leemos en los comentarios.