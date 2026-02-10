SuperTux 0.7.0 Beta 2: Mejoras en el editor de niveles y física refinada

SuperTux, el clásico juego de plataformas 2D de código abierto inspirado en Super Mario, lanzó hace pocos días la segunda Beta de su versión 0.7.0. Esta actualización llega un mes después de la Beta 1, la cual introdujo características importantes como un mapa mundial renovado y un rediseño del personaje Tux.

Esta actualización es una respuesta directa al feedback de los jugadores, ya que se centra en pulir la experiencia, corregir los fallos críticos de la entrega anterior y, crucialmente, facilitar la vida tanto a los creadores de niveles como a los usuarios de distribuciones Linux.

Un editor de niveles que por fin «fluye»

Para la comunidad creativa que mantiene vivo el juego, esta actualización es un respiro, ya que el editor de niveles ha dejado de ser una herramienta tosca para acercarse a los estándares modernos de diseño. Y es que con la llegada de esta beta 2, el cambio más interesante es la implementación de la navegación WASD. Con ello los creadores ya no están atados a las flechas de dirección para moverse, permitiendo una mano izquierda mucho más ágil. Además, el editor ahora arranca por defecto en el modo mosaico, eliminando esos clics iniciales repetitivos que frustraban a los diseñadores veteranos.

La interfaz también se ha vuelto más comunicativa, ya que la barra de herramientas se actualiza dinámicamente al cambiar entre objetos y terrenos, y se han añadido atajos como Ctrl+H para ocultar o mostrar activadores al instante, limpiando el ruido visual durante el proceso de diseño.

Reajuste de la física y multijugador

En el apartado jugable, el equipo de desarrollo ha ajustado los niveles de la dificultad y la física. La bomba antigua, un elemento clásico del arsenal, ha reducido su tiempo de detonación de cinco a apenas dos segundos, lo que transforma su uso estratégico en una mecánica de reacción rápida.

Por otro lado, el comportamiento bajo el agua y en pendientes se ha mejorado: las balas ahora rebotan en las superficies inclinadas en lugar de desaparecer, y se desplazan más rápido que el propio Tux en entornos acuáticos. El modo multijugador también ha mejorado, abandonando la ambigüedad de versiones anteriores para ofrecer opciones claras y diferenciadas al añadir un segundo jugador, ya sea mediante teclado o controlador, evitando conflictos de entrada.

Con esta Beta 2, SuperTux no solo arregla lo que estaba roto (como los secretos inaccesibles o los cierres inesperados en mapas con rutas relativas), sino que prepara el terreno para un lanzamiento final estable, demostrando que el código abierto puede ser tan riguroso en su mantenimiento como creativo en su propuesta.

De los demás cambios notables de la última versión beta incluyen:

Corrige problemas con rutas relativas

Goldbomb ya no deja caer monedas cuando no brilla

Editor: Se corrige el guardado del estado para mapas de mosaicos no definidos.

editor: Iniciar siempre en modo mosaico

Páginas del manual actualizadas

Mejoras a nivel de menú

Se arreglaron las direcciones izquierda y derecha para el lanzacohetes

Agregar opción para permitir ignorar el límite de jugadores codificado

Habilitar el uso de teclas de vista previa para navegar en los menús

Las balas rebotan en las pendientes

Editor: Actualizar la barra de herramientas al cambiar al mosaico/objeto desde el menú

Hacer que las líneas del cabello se vean menos feas (en los menús)

Evitar la selección de mundos en el mismo mundo

Varias mejoras en muchos niveles en el mundo 1 y el mundo 2

Permitir la construcción sin soporte de red (curl)

editor: dejar de ‘actualizar’ las capas después de cualquier cambio

Añadir muñecos flotantes Tux

Se corrige la advertencia de máquina virtual no inicializada y la posible referencia de memoria incorrecta

Añadir una solución alternativa para el editor abierto en MacOSX

Finalmente, si estás interesado en poder conocer más al respecto, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.

Descargar y probar SuperTux 0.7.0 Beta 2

Para los interesados en probar esta beta, deben saber que el equipo ha puesto a disposición dos vías principales: AppImage y Flatpak.

Para los puristas que prefieren el formato AppImage, disponible en la sección de «Assets» de su GitHub, hay una advertencia importante: el paquete exige una versión de glibc igual o superior a 2.38. En términos prácticos, esto significa que los usuarios de Ubuntu necesitarán la versión 24.04 LTS o más reciente. Además, dado que muchas distribuciones modernas han dejado de incluir ciertas librerías heredadas por defecto, es probable que el juego no arranque si no se instala manualmente la librería FUSE 2.

Es por ello que antes de ejecutar el archivo debemos asegurar la compatibilidad y para ello en la terminal debemos ejecutar el comando

sudo apt install libfuse2

El archivo AppImage lo podrán obtener desde la página web oficial del proyecto, aunque para quienes lo prefieran, pueden abrir una terminal y obtener el archivo con el siguiente comando:

wget https://github.com/SuperTux/supertux/releases/download/v0.7.0-beta.2/SuperTux-v0.7.0-beta.2.glibc2.38-x86_64.AppImage -O SuperTux.AppImage

Hecha la descarga, tenemos que darle permisos de ejecución. Esto lo podemos hacer desde la terminal ejecutando en ella el siguiente comando:

sudo chmod +x SuperTux.AppImage

Por otro lado, la vía Flatpak se presenta como la opción más robusta, especialmente ahora que esta beta ha habilitado el soporte nativo para OpenGL, lo que garantiza un rendimiento gráfico superior. La instalación se realiza directamente desde la terminal.

Para su instalación basta con ejecutar el siguiente comando:

flatpak install --user https://github.com/SuperTux/supertux/releases/download/v0.7.0-beta.2/SuperTux-v0.7.0-beta.2-x86_64.flatpak

Una vez completado el proceso, el juego se inicia con

flatpak run org.supertux.SuperTuxNightly

Un detalle a tener en cuenta es que, si el icono del juego no aparece inmediatamente en el menú de aplicaciones, suele ser necesario cerrar y volver a iniciar la sesión de usuario para que las rutas del sistema se actualicen correctamente.