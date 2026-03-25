SuperTux 0.7.0: Multijugador local, nuevo motor y regreso a Android

Después de más de cuatro años de espera en las sombras del código abierto, el pingüino más famoso del mundo de los videojuegos está de regreso. SuperTux 0.7.0 aterriza como una de las actualizaciones más masivas en la historia de este icónico juego de plataformas de estilo Super Mario, entregando no solo un parche de mantenimiento, sino una reimaginación casi total de su universo y jugabilidad.

Con un rediseño gráfico que abarca desde los sprites del protagonista hasta los fondos de cada nivel, la ansiada incorporación del modo multijugador local y mecánicas de movimiento completamente nuevas, el equipo de desarrollo ha transformado la experiencia clásica en un título moderno y pulido. Además, el resurgimiento del soporte oficial para Android asegura que la aventura salte de los escritorios Linux directamente a nuestros bolsillos.

Nuevas mecánicas y movilidad ágil

El control de Tux se ha expandido drásticamente para ofrecer una experiencia de plataformas mucho más fluida y vertical. El protagonista ahora cuenta con habilidades inéditas: puede deslizarse por pendientes para ganar velocidad, gatear por espacios reducidos, ejecutar un salto bomba (caída fuerte) mucho más contundente y hacer rodar rocas para resolver acertijos o eliminar obstáculos.

La capa de interacción del juego también se ha mejorado, pues en esta nueva version se han introducido mecánicas modernas como la recolección de llaves, un «bolsillo de objetos» (item pocket) para reservar potenciadores y un sistema de enemigos brillantes (glinted enemies). Además, los jugadores más exploradores encontrarán un nuevo incentivo: la recolección de muñecos de Tux (Tux Dolls) permitirá desbloquear islas de bonificación adicionales.

Rediseño visual, sonoro y arquitectónico

Prácticamente todo el apartado visual ha sido rehecho, pues los gráficos de los fondos, los bloques (tiles) y los objetos lucen un aspecto renovado, acompañado de una banda sonora completamente nueva. A nivel estructural, el Modo Historia ha sido rediseñado por completo, al igual que las icónicas campañas Revenge in Redmond y Bonus Island I.

El bestiario del juego se amplía con nuevos personajes no jugables (como Granito) y enemigos inéditos (DiveMine, Fish y Corrupted Granito). Los rivales clásicos no se han quedado atrás: enemigos como GoldBomb, Igel, Ghoul y los temibles jefes finales (el Yeti y el Árbol Fantasma) han recibido una actualización profunda en sus patrones y animaciones.

Multijugador local y herramientas creativas

Una de las adiciones más celebradas de esta versión es la llegada del modo multijugador local, permitiendo por fin disfrutar de la campaña en modo cooperativo compartiendo teclado o mandos. Para la activa comunidad de creadores de contenido del juego, el editor de niveles integrado ha sido rediseñado para facilitar la construcción y prueba de nuevos mundos personalizados.

Reestructuración técnica y el regreso a Android

Debajo del capó, SuperTux 0.7.0 es un software mucho más robusto, ya que los desarrolladores han hecho incapie en que el código base ha sufrido una refactorización masiva, migrando la lógica de scripting al enlace SimpleSquirrel. El sistema de compilación CMake también ha sido modernizado, lo que ha facilitado la creación de paquetes universales Flatpak para las distribuciones Linux.

Finalmente, tambien se destaca el restablecimiento de la compatibilidad con Android. Los usuarios móviles ya pueden disfrutar del juego (se recomienda la versión armv8a para teléfonos modernos).

Descargar y probar SuperTux 0.7.0

Para los interesados en probar esta beta, deben saber que el equipo ha puesto a disposición dos vías principales: AppImage y Flatpak.

Para los puristas que prefieren el formato AppImage, disponible en la sección de «Assets» de su GitHub. El archivo AppImage lo podrán obtener desde la página web oficial del proyecto, aunque para quienes lo prefieran, pueden abrir una terminal y obtener el archivo con el siguiente comando:

wget https://github.com/SuperTux/supertux/releases/download/v0.7.0/SuperTux-v0.7.0.glibc2.38-x86_64.AppImage -O SuperTux.AppImage

Hecha la descarga, tenemos que darle permisos de ejecución. Esto lo podemos hacer desde la terminal ejecutando en ella el siguiente comando:

sudo chmod +x SuperTux.AppImage

Por otro lado, la vía Flatpak se presenta como la opción más robusta. La instalación se realiza directamente desde la terminal.

Para su instalación basta con ejecutar el siguiente comando:

flatpak install --user https://github.com/SuperTux/supertux/releases/download/v0.7.0/SuperTux-x86_64.flatpak

Nota importante sobre las partidas guardadas: Debido a los cambios masivos en el diseño de los niveles, las partidas guardadas de las versiones beta o anteriores del Modo Historia quedan invalidadas (el sistema las respaldará automáticamente con la extensión .old). Los desarrolladores recomiendan encarecidamente iniciar una partida nueva para disfrutar de la campaña pulida al cien por ciento.