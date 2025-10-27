SuperTuxKart 1.5 llega con nuevos circuitos, mejoras gráficas y modo benchmark

Después de casi tres años de desarrollo, se ha dado a conocer el lanzamiento de la nueva versión de SuperTuxKart 1.5, el popular juego de carreras open source, conocido por su espíritu libre y su elenco de personajes inspirados en proyectos de software, llega con una versión cargada de contenido y mejoras técnicas.

Más allá de las simples actualizaciones, esta nueva entrega representa la culminación de un trabajo sostenido que busca no solo mantener viva la comunidad, sino también pulir cada aspecto de la experiencia de juego.

Principales novedades de SuperTuxKart 1.5

En esta nueva versión que se presenta de SuperTuxKart 1.5 se destaca la inclusión de tres nuevas misiones de búsqueda de artefactos, ubicadas en Selva Negra, Isla Gran Paradisio y Mina Vieja, que invitan a los jugadores a explorar los circuitos desde nuevas perspectivas. Además, el popular modo fútbol multijugador recibe tres nuevos estadios: Oasis, Hole Drop y XR-4R3N4, ampliando las posibilidades de competición entre amigos.

El equipo también recuperó una tradición de las versiones clásicas: el paquete de regalo para donadores. Quienes aporten al menos 5 USD obtendrán acceso anticipado a dos pistas inéditas, Drainage Dash y Freytra Peaks, diseñadas como parte del próximo proyecto SuperTuxKart Evolution.

Además de ello, la interfaz de usuario ha recibido mejoras, ya que ahora es posible redimensionar la ventana del juego libremente, adaptando la experiencia a casi cualquier pantalla. Todas las opciones de visualización, modo de pantalla completa y parámetros de cámara se han agrupado en la nueva pestaña Pantalla.

Los menús de selección de karts, pistas y modos se reorganizan dinámicamente según el tamaño de pantalla, reduciendo el desplazamiento y mejorando la fluidez general. Se han añadido seis nuevos temas, incluyendo una versión Desierto del tema clásico y cinco variantes coloridas del tema Dibujos animados, cada uno acompañado de ilustraciones alusivas al universo del juego.

Favoritos, mejoras de sonido y retoques en la jugabilidad

Una de las novedades más apreciadas es la posibilidad de marcar karts y pistas como favoritos, accesibles desde una pestaña dedicada. También se han corregido problemas de audio y se ha implementado una escala de sonido más precisa, con efectos audibles para todos los jugadores.

El juego introduce además mejoras en las advertencias visuales y sonoras en los modos de tiempo limitado, así como correcciones en la navegación por teclado y en los menús de pausa, reforzando la experiencia general sin alterar la esencia clásica de STK.

En el apartado técnico, SuperTuxKart 1.5 incorpora filtrado anisotrópico x16, nuevos sombreadores y efectos de iluminación avanzados. Los jugadores pueden disfrutar de una calidad visual superior sin sacrificar rendimiento, ya que las optimizaciones internas reducen el coste gráfico en pistas complejas.

El juego también incluye soporte para supermuestreo y sombras de hasta 2048 píxeles de resolución, ideales para quienes cuentan con GPUs potentes. Se añade además un limitador de FPS configurable, que permite ajustar la fluidez desde 30 hasta 1000 cuadros por segundo.

Nuevo modo benchmark y soporte lingüístico ampliado

Pensando en los entusiastas del rendimiento, SuperTuxKart 1.5 integra un modo benchmark que permite medir el impacto de las configuraciones gráficas y comparar resultados entre equipos. Esta función no solo es útil para los jugadores más técnicos, sino también para los desarrolladores que buscan optimizar futuras versiones.

En cuanto a idiomas, el juego amplía su alcance con nuevas traducciones completas al filipino, galés, además de traducciones parciales al hindi, bengalí y georgiano, junto con las fuentes necesarias para mostrar sus alfabetos.

Finalmente si quieres conocer más al respecto sobre esta nueva versión del juego, puedes consultar los detalles en el anuncio oficial. El enlace es este.

¿Como instalar SuperTuxKart en Ubuntu y derivados?

Como tal SuperTuxKart es bastante popular y se encuentra dentro de la mayoría de las distribuciones de Linux, pero como sabrán las actualizaciones no son aplicadas de manera inmediata en los repositorios por lo que, para poder disfrutar de esta nueva versión es necesario agregar el repositorio del juego.

Este puede ser añadido a cualquier distribución basada en Ubuntu ya sea Linux Mint, Kubuntu, Zorin OS, etc.

Para agregarlo basta con abrir una terminal (Ctrl + Alt + T) y teclear el siguiente comando:

sudo add-apt-repository ppa:stk/dev

Actualizar toda nuestra lista de repositorios con:

sudo apt-get update

Y finalmente proceder a la instalación de Supertuxkart en nuestro sistema:

sudo apt-get install supertuxkart

Otro método para poder instalar este estupendo juego en tu sistema, es con ayuda de los paquetes de flatpak y el único requisito es que tengas habilitado el soporte para este tipo de paquetes en tu sistema.

Para realizar la instalación por este método, basta con que abras una terminal y en ella teclees el siguiente comando:

flatpak install flathub net.supertuxkart.SuperTuxKart

Finalmente si no llegas a encontrar el lanzador dentro de tu menú de aplicaciones, puedes ejecutar el juego instalado por flatpak tecleando el siguiente comando en la terminal:

flatpak run net.supertuxkart.SuperTuxKart