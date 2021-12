En el siguiente artículo vamos a echar un vistazo a System Monitoring Center. Esta es una aplicación de código abierto todo en uno para monitorizar las estadísticas de los recursos esenciales del sistema, eliminando la necesidad de utilizar diferentes herramientas. Esta aplicación gratuita la podemos encontrar disponible para Gnu/Linux, MacOS y Windows. Se publica bajo la Licencia Pública General GNU v3.0 y está escrita en Python.

Con esta herramienta, los usuarios podremos ver los detalles del rendimiento del sistema y los detalles de uso de; CPU, RAM, disco, red, GPU, hardware del sensor, usos, inicio y más. System Monitoring Center es una aplicación bastante elegante que está basada en GTK3 y Python 3, la cual nos va a ofrecer muchos de los datos de uso de los recursos que nos interese mantener controlados.

Antes de nada, hay que decir que esta aplicación aún se encuentra en fase beta mientras escribo estas líneas. Por lo tanto, si te decides a utilizar este programa, es posible encontrar errores. Tengo que decir que mientras lo he probado, ha funcionado bastante bien, aun que no ha mostrado los datos de los ventiladores que tengo instalados en el equipo en el que lo he probado.

Características generales de System Monitoring Center

Soporte de idiomas; Inglés y Turco . Aun que los creadores dicen que añadirán más si los colaboradores proporcionan traducciones.

. Aun que los creadores dicen que añadirán más si los colaboradores proporcionan traducciones. Este programa nos va a permitir ver estadísticas separadas para; CPU, RAM, disco, red, GPU y sensores .

. Nos va a mostrar el estado de la CPU, incluida la frecuencia .

. Este programa nos va a ofrece la posibilidad de mostrar el uso promedio o el uso por núcleo.

Podremos seleccionar los puntos de precisión para la frecuencia de la CPU y otras estadísticas .

. Dispondremos también de la posibilidad de cambiar el color de los gráficos .

. Tendremos la posibilidad de filtrar los procesos del sistema por usuario y administrarlos fácilmente .

. Además va a poner a nuestra disposición un widget de resumen flotante, para obtener información rápidamente.

El programa puede mostrar información de uso del disco y unidades conectadas .

. También nos va a dar la posibilidad de controlar los servicios y programas de inicio .

. También tiene capacidad para controlar el intervalo de actualización del estado .

. El programa hace un uso bajo de los recursos del sistema para la aplicación.

Se adapta al tema del sistema .

. La interfaz proporciona información de ayuda cuando se coloca el ratón sobre algunos objetos de la GUI.

Estas son solo algunas de las categorías del programa. Se pueden consultar todas ellas en detalle desde el repositorio del proyecto.

Instalar System Monitoring Center en Ubuntu

System Monitoring Center está disponible como un archivo de paquete deb nativo para Ubuntu. Este paquete lo podemos descargar desde la página de lanzamientos del proyecto o desde sourceforge. Para descargar la última versión publicada a día de hoy, podemos utilizar el navegador web, o abrir una terminal (Ctrl+Alt+T) y usar en ella wget de la siguiente forma:

wget https://github.com/hakandundar34coding/system-monitoring-center/releases/download/v0.1.21-beta19/system-monitoring-center_0.1.21.beta19_amd64.deb

Una vez descargado el paquete, si nos dirigimos a la carpeta en la que lo tengamos guardado, podemos proceder a la instalación escribiendo en la misma carpeta:

sudo apt install ./system-monitoring-center*.deb

Cuando termine, ya podremos iniciar la aplicación buscando el lanzador en nuestro equipo o escribiendo en la misma terminal:

system-monitoring-center

Desinstalar

Para eliminar este programa de nuestro equipo, tan solo tendremos que abrir una terminal (Ctrl+Alt+T) y escribir en ella:

sudo apt remove system-monitoring-center; sudo apt autoremove

Esta aplicación proporciona a los usuarios información sobre el rendimiento de la CPU / RAM / Disco / Red / GPU, sensores, procesos, usuarios, almacenamiento, programas de inicio, servicios, variables de entorno y sistema. System Monitoring Center es una aplicación de código abierto que va a permitir a los usuarios obtener información detallada sobre estos recursos del sistema, permitiendo además administrar los procesos. Se trata sin duda de una aplicación que puede ser muy apreciada, ya que proporciona información detallada sin necesidad de meterse en programas de terminal, que para algunos usuarios pueden ser un problema.