

En este artículo comentaremos acerca de algunas técnicas de aprendizaje con software libre e Inteligencia Artificial. Es parte de una serie en la que hablamos de cómo mejorar los métodos de estudio.

El uso de un método de estudio redunda en un menor esfuerzo, en una mayor rápidez en el aprendizaje del material y en una reducción del stress y la ansiedad.

Técnicas de aprendizaje con software libre e Inteligencia Artificial

Repetición espacial

Una de las paradojas del aprendizaje es que no necesariamente dedicar más tiempo a estudiar significa recordar mejor las cosas. De hecho, espaciar las sesiones de estudio estableciendo intervalos de tiempo permite reducir horas de estudio. Esto se debe a que el cerebro necesita que le demos tiempo para establecer conexiones neuronales. En caso de que no se lo demos, corremos el riesgo de que el conocimiento nuevo reemplace al viejo.

Hay dos tuerzas relacionadas con los recuerdos:

Fuerza de almacenamiento

Fuerza de Recordación.

La fuerza de almacenamiento permanence constante. Una vez que el cerebro determina que un conocimiento es importante permanecerá ahí. A lo sumo se fortalecerá con el uso o recuerdo. El problema es la fuerza de recuperación, Aunque el recuerdo esté ahí, debemoss esforzarnos por recuperarlo. Y acá está lo divertido. Cuánto más nos esforcemos en recuperar un recuerdo, más fácil será que lo recordemos en el largo plazo.

Las nuevas teorías acerca de cómo aprende nuestro cerebro indican que esforzarnos para recordar ayuda a fortalecer el recuerdo.

El mejor sistema para usar la técnica de la repetición espacial es el uso de las tarjetas de estudio. Uso el termino tarjetas porque en los tiempos previos a los dispositivos se usaban tarjetas reales. En el frente se escribía la pregunta y en el dorso la respuesta.

Los pasos para usar las tarjetas de estudio son los siguientes:

Resumir la información lo más posible. Esto hace que sea más fácil de recordar. Por ejemplo, si quieres recomendar los comandos para la terminal de Linux, una tarjeta por comando, el nombre dle comando en la parte delantera y una breve descripción de la función en la parte trasera. Usar imágenes en lo posible porque facilitan la recordación. Para empezar a estudiar hay que mirar la pregunta e intentar responderla sin ver la parte trasera de la tarjeta. Luego de responder la pregunta hay que girar la tarjeta y evaluar cómo fue la respuesta. Repetir el procedimiento con las tarjetas correspondientes.

Usando tu modelo de Inteligencia Artificial preferido puedes usar un promt como este para que te arme un calendario para el uso de las tarjetas de estudio.

Inicio del promt

Actúa como un experto en ciencias del aprendizaje y diseño instruccional,

especializado en el método de repetición espaciada (Spaced Repetition System – SRS)

y la técnica de flashcards.

Tu tarea es crear un CALENDARIO DE ESTUDIO PERSONALIZADO con flashcards

basado en los siguientes datos que te proporcionaré:

─────────────────────────────────────────

DATOS DEL USUARIO:

– Tema principal: [ESCRIBE EL TEMA AQUÍ]

– Cantidad total de flashcards: [ESCRIBE EL NÚMERO AQUÍ]

– Fecha de inicio: [DD/MM/AAAA]

– Fecha límite o examen: [DD/MM/AAAA] (opcional)

– Minutos disponibles por día: [ESCRIBE LOS MINUTOS AQUÍ]

– Nivel de conocimiento previo: [Principiante / Intermedio / Avanzado]

─────────────────────────────────────────

Con esos datos, genera lo siguiente:

## 1. DIVISIÓN TEMÁTICA

Divide el tema principal en subtemas lógicos y ordenados

por complejidad (de menor a mayor). Asigna un número

proporcional de flashcards a cada subtema.

Formato de salida:

| # | Subtema | N° Flashcards | Dificultad |

|—|———|————–|————|

## 2. CALENDARIO SEMANAL

Crea un calendario día por día siguiendo estas reglas pedagógicas:

– Aplica el principio de REPETICIÓN ESPACIADA:

· Día 1: Aprendizaje inicial

· Día 3: Primera revisión

· Día 7: Segunda revisión

· Día 14: Tercera revisión

· Día 30: Revisión final de consolidación

– Alterna entre subtemas para evitar fatiga cognitiva

– Incluye 1 día de descanso por cada 6 días de estudio

– Reserva el último 20% del tiempo para repasos generales

Formato de salida por día:

DÍA X — [Fecha] — [Día de la semana]

– Objetivo del día:

– Flashcards nuevas: (número)

– Flashcards en revisión: (número)

– Tiempo estimado: (minutos)

– Técnica recomendada: (ej: Loci, Feynman, Auto-test)

– Meta del día: (criterio de éxito claro)

## 3. RESUMEN EJECUTIVO DEL PLAN

Al final genera una tabla resumen con:

| Métrica | Valor |

|———|——-|

| Total de días de estudio | |

| Flashcards nuevas por día (promedio) | |

| Sesiones de repaso programadas | |

| Intensidad del plan | Ligera/Moderada/Intensa |

| Probabilidad de retención estimada | % |

## 4. CONSEJOS PERSONALIZADOS

Agrega 3 a 5 recomendaciones específicas basadas en el tema

y el nivel del usuario para maximizar la retención.

─────────────────────────────────────────

REGLAS DE FORMATO:

– Usa emojis para hacer el calendario visualmente atractivo

– Sé específico con fechas reales (no pongas «Día 1», sino la fecha exacta)

– Si el usuario no indicó fecha límite, crea un plan de 30 días

– Adapta el ritmo según los minutos disponibles por día

– Usa lenguaje motivador y claro

─────────────────────────────────────────

¡Comienza generando el calendario ahora!

Fin del promt

Recuerda completar estos campos:

Tema:

Cantidad de tarjetas:

Fecha de inicio del período de estudio:

Fecha límite dle período de estudio:

Minutos por día:

Nivel actual de conocimiento:

Anki

Anki es una aplicación para la creación y estudio usando la técnica de la repetición espacial. Está disponible para Linux, Windows, Mac, dispositivos móviles y el navegador, lo que nos permite continuar el estudio sin importar el lugar donde estemos. Algunas de sus características más sobresalientes son:

Puede gestionar mazos de más de 100 mil tarjetas.

Sincronización entre dispositivos.

Soporte para audio, video, imágenes y notación científica.

Cambio fácil de la disposición de las tarjetas y los tiempos de repaso.

Programación automática de los períodos de repaso.

Ampliación de funciones mediante complementos.

Anki está disponible para Linux desde la tienda de Flathub. Se instala con el comando:

flatpak install flathub net.ankiweb.Anki

Space

Si estás buscando una interfaz más atractiva que la de Anki, puedes darle una mirada a Space. También se trata de una aplicación disponible para Linux, Windows, Mac y dispositivos móviles. Entre sus características salientes están:

Cuenta con un algoritmo de aprendizaje que muestran las tarjetas más nuevas y difíciles con más frecuencia que las más fáciles y antiguas.

Sincronización multidispositivo.

Importación de contenidos desde Anki, CSV, Excel, y Google Sheets.

Soporte para imágenes, dibujos, fragmentos de código y listas.

Se instala desde la tienda de Flathub con el comando: