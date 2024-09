Tecnologías libres y abiertas: ¿Son algunas inútiles e innecesarias?

De vez en cuando, solemos ofrecerles entre tantas publicaciones de Noticias de lanzamientos y novedades de Distros y Aplicaciones, y Tutoriales o guías rápidas para aprender a hacer diversas tareas o solucionar diversos problemas, algunas publicaciones del tipo opinión sobre diversas cuestiones actuales o pertinentes que suceden o se debaten en el Linuxverso. Siendo 2 buenos ejemplos recientes de ello, nuestras publicaciones llamadas: El Linuxverso y sus eternas batallas: Ubuntu, Snap, Systemd y más, y El Linuxverso y sus eternas batallas: Usuarios del Hogar vs Profesionales TI. Y en esa misma onda, hoy les ofrecemos esta otra en esa misma dirección, donde profundizaremos un poco más sobre la siguiente interrogante: ¿Se pueden considerar como inútiles e innecesarias, algunas Tecnologías libres y abiertas dentro del Linuxverso?

Sin embargo, antes de empezar a profundizar sobre ello, veo importante dejar en claro que, este tipo de preguntas y respuestas suelen mayoritariamente generarse y basarse en ideas, pensamientos, conceptos, concepciones y paradigmas profundamente subjetivos, es decir, personales o grupales. Por lo que, al igual que el ámbito político, religioso, cultural, sexual y otros más, el tecnológico no escapa a las fuertes bases subjetivas y personales de sus creadores, usuarios y miembros. Y por ello mismo, es que solemos ver con frecuencia tanto a favor como en contra a muchos Bandos diferentes, de muchas tecnologías libres y abiertas (Distros, Aplicaciones, Sistemas y más).

Batallas del Linuxverso: Usuarios del Hogar vs Profesionales TI

¿Son inútiles e innecesarias algunas Tecnologías libres y abiertas?

Consideraciones iniciales sobre las Tecnologías libres y abiertas y esta polémica

Tal como ya lo he expresado antes, en algunos medios (blogs), redes sociales y comunidades TI, donde hago vida sociotecnológica, este tipo de cuestiones (preguntas y debates) desde mi punto de vista no suelen ser sanos para nuestro ámbito TI. Y no por qué la pregunta sea mala, sino porque, a mi parecer, esta pregunta suele ser siempre tomada para expresar ideas propias (personales y subjetivas) que realmente no aportan nada valioso, ni productivo para nuestra querida Comunidad TI del Linuxverso.

Ya que, por lo general, esto suele centrarse mayormente en cuestiones tecno-filosóficas o de usabilidad y pertinencia, profundamente subjetivas para algunos. Por ejemplo:

Malos ejemplos

No debemos usar Ubuntu, puesto que no es lo que fue al inicio;

Si usas Wayland o Pipeware estás apoyando la eliminación de Xorg/X11 y PulseAudio.

No utilices Systemd en vez de SysVinit, porque serás un traidor a las filosofías POSIX y KISS.

Los formatos universales de empaquetamiento como Snap, Flatpak y AppImage, deben ser evitados, puesto que consumen un significativo espacio en disco para aquellos que lo pueden necesitar.

GNOME y Plasma son entornos de escritorios modernos, poco funcionales y amigables, ya que, consumen muchos recursos de Hardware y no pueden ser ejecutados en equipos de hace más de 25 años.

Participantes a favor y en contra

Y así como estos argumentos, existen muchos más, menos racionales o no, por parte de algunos usuarios del Linuxverso. Sin embargo, vale también aclarar, como en oportunidades anteriores, que esté tipo de debates suele darse con mucha frecuencia solamente entre facciones de usuarios del hogar.

Los cuales, no suelen tomar en cuenta, para nada, el valioso uso y la enorme relevancia que tienen muchas de estas tecnologías libres y abiertas que ellos no apoyan, en los usuarios profesionales TI (HelpDesk, SysAdmins, Devs, DevOps, Hackers y Pentesters, entre otros) dentro de muchas Comunidades, Organizaciones y Empresas, de todo nivel y alcance.

Y dado que, estos usuarios profesionales TI suelen contar con equipos modernos y de vastos recursos de hardware, no suelen entrar en este tipo de consideraciones a la hora de hacer cumplir con eficacia y eficiencia los objetivos del negocio donde trabajan.

Puntos a considerar para evaluar que alguna Tecnología sea inútil e innecesaria

Y para finalizar, y dar algunas luces en pro de que algunos interesados puedan querer dilucidar si alguna tecnología en general (libre o abierta, privativa o cerrada, gratuita o comercial) es realmente inútil e innecesaria para muchos, mencionaré brevemente algunos puntos relevantes a tomar en cuenta para este tipo de debates:

¿Esta tecnología evaluada aborda un problema real y relevante para un grupo significativo de personas, y además existen soluciones más simples, económicas o efectivas para el mismo problema? ¿El desarrollo y mantenimiento de esta tecnología evaluada es económicamente viables, y además existen los recursos necesarios (humanos, materiales, infraestructura) para implementarla y utilizarla a gran escala? ¿Esta tecnología evaluada genera beneficios sociales, económicos, tecnológicos y hasta ambientales considerables para un considerable grupo de usuarios o, por el contrario, plantea riesgos para la salud, la seguridad, el cumplimiento de los objetivos del negocio o el cuidado del medio ambiente donde se aplica? ¿La tecnología evaluada está lo suficientemente desarrollada para ser utilizada de manera confiable, y además es compatible con otras tecnologías y sistemas existentes? ¿Es fácil de usar y entender esta tecnología evaluada para los usuarios que fue creada, y estos perciben un valor real al utilizar la misma?

Por último, tengamos presente que las necesidades y preferencias tecnológicas pueden variar significativamente entre diferentes grupos, culturas y sociedades. Y que las tecnologías pueden volverse obsoletas en cualquier momento por más estables o no que sean, y que tarde o temprano, deben ser reemplazadas por otras más avanzadas, ya sea, poco a poco o de golpe. Aun cuando esto pueda plantear dilemas éticos y hasta filosóficos importantes, para algunos.

Resumen

En resumen, esperamos que después de esta breve lectura y consideraciones, cada uno de ustedes, sacaran sus propias respuestas sobre tan interesante interrogante del Linuxverso. Sin embargo, queremos dejar en claro que, no se olvide el hecho de que destacar la utilidad y necesidad de una tecnología son conceptos relativos que pueden cambiar con el tiempo y el contexto de cada persona, grupo, comunidad, organización, empresa y hasta país. Y que no se olvide que, lo que hoy se puede considerar como inútil e innecesarios por parte de algunos, hoy mismo o mañana puede ser considerado esencial e importantes por otros.

Además, que nunca se olvide que, detrás de cada proyecto de tecnología libre y abierta, siempre suele existir una o muchas personas contribuyendo enormemente y muchas veces de forma gratuita y voluntaria. Y que para muchos (me incluyo), es de muy mal gusto y hasta de mala educación o falta de respeto, el catalogar el esfuerzo, trabajo y creatividad de otros como algo inútil e innecesario. Por lo que, este tipo de análisis o afirmaciones debe ser hecho de forma muy objetiva y basado en fuertes evidencias. Y evitando, al máximo, los juicios apresurados y prejuicios tecnofilosoficos. Y siempre hacerlos, desde el mayor respeto posible al valioso y honrado trabajo ajeno.

