Como ya publicamos hace algo más de una semana, Telegram Premium ya está aquí. Lo había confirmado su CEO en, como no podía ser de otra manera, su canal de Telegram, y han tardado muy poco en hacerlo realidad. Ya en su día especulamos con lo que podría traer, y acertamos en lo único en lo que intentamos adivinar: se pueden enviar archivos más grandes. El tamaño de los archivos se duplica si se paga, pero ese no es el único beneficio que se obtendrá.

Hace un tiempo leí un artículo, no recuerdo dónde, que decía que WhatsApp era mucho más rápido en los envíos de archivos que Telegram. Lo cierto es que yo también he notado que a veces las descargas son lentas, pero eso tiene un motivo: los dueños de la plataforma no quieren que el servicio colapse, o eso o hacía tiempo que estaban pensando en lanzar este Telegram Premium sin límites de velocidad.

Qué ofrece Telegram Premium

La versión para móviles que introduce Telegram Premium es Telegram 8.8, y pagando obtendremos:

Lo primero que mencionan no es para nosotros, sino para ellos: apoyamos al proyecto.

Se pueden enviar archivos de hasta 4GB. Los usuarios, vamos a decir, freemium podremos descargarlos, pero no enviarlos. Y la velocidad, como diremos más adelante, será la de siempre.

Descargas más rápidas.

Límites duplicados: Se pueden seguir hasta 1000 canales. Se pueden crear hasta 20 carpetas de chats. Fijar 10 chats en la lista principal. Guardar 10 stickers favoritos. Todo al doble.

Herramienta para convertir de voz a texto.

Stickers especiales, con animaciones a pantalla completa que veremos todos los usuarios. Se añadirán más y, según dijeron, los freemium podremos reenviarlos.

Reacciones especiales.

Gestión de chats que permite indicar en qué carpeta se abrirá la app.

Fotos de perfil animadas.

Insignia de Telegram Premium.

Nuevos iconos para la app.

No se verán los anuncios que a veces vemos en canales con algunos miles de usuarios.

Ya para todos los usuarios, se pueden activar las solicitudes de unión en canales públicos, se ha mejorado la experiencia de compartir, se podrán verificar cuentas oficiales como en Twitter, mejoras en los bots, mejoras para iPhone/iPad con ProMotion y más de 100 correcciones.

5.49€ al mes

Telegram Premium tendrá un precio de 5.49€ al mes en España. En lo personal, no hay nada que me haga pensar que necesito ninguna de estas funciones especiales, y no creo que sea el único que piensa así. Por lo menos en el momento de empezar a escribir este artículo, las novedades sólo están disponibles en la versión móvil de Telegram; se espera que lleguen al escritorio más bien pronto.

¿Te suscribirás a Telegram Premium?