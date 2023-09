Aunque no todos somos iguales, y, probablemente no falte el que quiera iniciarse haciendo una animación 3d con Blender instalado en Gentoo, la mayoría probablemente comience instalando un programa en Windows. Para ellos, en este post recomendamos algunos títulos para iniciarse en el software libre y de código abierto.

Como< muchos a principios de siglo, yo me inicié con el navegador Firefox, de hecho, fue lo primero que descargué cuando contraté Internet en casa. En aquel momento resultaba imposible buscar algo en Google sin que te lo recomendara y era mucho mejor que Internet Explorer.



Software libre y de código abierto

Desde ya le aviso a los puristas que por tratarse de un artículo introductorio no solo no vamos a profundizar las diferencias entre ambos términos, sino que lo usaremos como sinónimos. De todas formas, he aquí una breve explicación de las diferencias:

Todo programa informático se distribuye bajo una licencia más o menos restrictiva que indica los derechos y obligaciones de los usuarios. Cuando esos derechos no incluyen la posibilidad de acceder, modificar o distribuir el código fuente del programa, se trata de software privativo, si lo permite, es software libre o de código abierto.

A grandes rasgos, las diferencias entre software libre y de código abierto son:

Entidades diferentes

La entidad rectora de las licencias de software libre es la Free Software Foundation., la entidad certificadora de las licencias de código abierto es la Open Source Initiative.

Derechos y obligaciones de los usuarios

La Free Software Foundation establece que para ser considerado software libre un programa debe permitir:

Libertad de correr el programa con cualquier fin. Libertad de estudiar el funcionamiento del programa accediendo al código y modificarlo. Libertad de distribuir el programa con el código original o con modificaciones. Obligación de respetar la licencia original.

Por su parte, la Open Source Initiative exige:

Derecho a la libre distribución tanto del programa original como de las modificaciones

Libre acceso al código fuente (Original y sus modificaciones)

Respeto a la integridad del código fuente del autor.

Ser neutral con respecto al uso, al usuario, producto, tecnología u otro software.

Títulos para iniciarse en el software libre y de código abierto

Esta lista incluye títulos que pueden usarse en Window y en Linux, en algunos casos también en macOS.

Reproductor multimedia VLC

No sé ahora, pero hubo un tiempo que si querías ver determinados formatos de video en Windows tenías que bajarte los codecs o instalar un programa llamado Real Player. VLC no solo vino a remediar eso, sino que incluye otras capacidades realmente interesantes.

Este reproductor de audio, video e imágenes no solo reproduce casi cualquier formato, sino que permite convertir entre ellos e incluso transmitirlo a otro dispositivo conectado a la misma red. Si tienes VLC en el smartphone, puedes usarlo de control remoto para controlar el del ordenador.

El programa admite el uso de subtítulos, permite elegir el canal del audio y el armado de listas de reproducción. También puedes usarlo para transmitir lo que capta tu cámara web por Internet.

Gestor de colecciones de libros Calibre

Esta suite (Incluye un gestor de colecciones, un editor de Epubs y un lector multiformato) es a las colecciones de libros electrónicos lo que VLC al multimedia. El gestor permite clasificarlos en colecciones, asignarles etiquetas, exportarlos a otros dispositivos y convertir entre múltiples formatos. Con el editor de Epub puedes alterar su aspecto cambiando la tipografía y el fondo.

Por su parte, el lector permite configurar el tamaño, tipo y color de la tipografía, decidir el cambio de página, recordar posiciones específicas del texto y, resaltar párrafos.

Navegador web Brave

Está claro que Microsoft está decidido a que los usuarios de Windows utilicemos Edge nos guste o no. Y, lo mismo puede decirse de Google con Chrome. Y, el gran perjudicado en esto es Firefox que, al utilizar un motor de renderizado diferente, a veces no puede igualar el rendimiento.

El navegador Brave utiliza el mismo motor de renderizado de Chrome y Edge por lo que funcione en esos navegadores también funcionará con él. Pero, además incorpora características que protegen la privacidad de los usuarios como un bloqueadorY de anuncios integrado (Que no suele ser detectado como otros más conocidos) y dos modos de privacidad, el tradicional y uno basado en la red Tor.

¿Con qué programa de software libre te iniciaste? ¿Cuál recomendarías a quienes quieren empezar a utilizarlo?