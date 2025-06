Top 2025: Las mejores Distros GNU/Linux para la Educación

Durante el año en curso, aquí en Ubunlog, nos hemos enfocado aparte de nuestras acostumbradas publicaciones de noticias, guías rápidas y completos tutoriales a actualizar nuestro contenido con una genial serie de publicaciones llamadas Top 2025. Siendo un buen ejemplo de muchas de publicaciones lanzadas, la anterior a esta llamada “Top 2025: Sistemas Operativos libres y abiertos en línea o para usar sobre Internet”. Mientras que, muchas otras han sido muy útiles debido a que las hemos dedicado al ámbito del Linuxverso Educativo. Y por ello, dedicaremos este nuevo «Top 2025 para darles a conocer algunas de las mejores Distros GNU/Linux para la Educación».

Y si de buenas a primera te estás preguntando cosas cómo: ¿Seguro que la mayoría están basadas en Debian y Ubuntu?, o ¿Habrá alguna destacada en idioma español de España o de Hispanoamérica?, pues sí, ambas tienen una respuesta afirmativa. Así que, adelante sigue leyendo para que descubras la interesante variedad de Distros GNU/Linux enfocadas fundamentalmente para el ámbito del proceso de enseñanza y aprendizaje de muchos de los niños, niñas y adolescentes alrededor del mundo.

AcademiX: Distro basada en Debian (con Mate) y de origen Rumano, desarrollada especialmente para la enseñanza, por lo que, proporciona un excelente paquete de software gratuito para la educación y para todos los niveles, es decir, desde la escuela primaria hasta los niveles superiores y/o universitarios. ALT Education : Distro basada en Alt Linux (con GNOME) y de origen ruso, que está diseñado para facilitar el proceso de aprendizaje, de forma moderna y eficaz, en instituciones educativas de cualquier nivel, incluyendo escuelas, colegios y universidades. incluye una amplia gama de aplicaciones de escritorio y servidor que permiten integrar los entornos de trabajo de estudiantes y profesores. Y para ello, Canaima: Distro basada en Debian (con GNOME, XFCE, Plasma, LXDE, Mate y Cinnamon) y de origen Venezolano, la cual incluye una versión educativa llamada Semillero científico, que ofrece herramientas digitales interactivas para el uso educativo de los estudiantes (niños, niñas y adolescentes) en las instituciones educativas públicas de dicho país. DebianEdu (Skolelinux): Distro basada en Debian (con XFCE) creada por el propio proyecto Debian (Debian Pure Blends) y de origen Noruego, que busca ofrecer un sistema operativo idóneo para el uso educativo, razón por la cual, está diseñada para adaptarse a los recursos y necesidades de las escuelas de cualquier país y nivel. Edubuntu: Distro basada en Ubuntu (con GNOME) y de origen Británico (Reino Unido) que ofrece un sólido, estable y moderno sistema operativo educativo libre y abierto. Razón por la cual, incluye muchas aplicaciones educativas que lo hacen ideal p ara que un profesor o administrador de red pueda configurar un aula completa de forma rápida y sencilla. Emmabunt ü s Distro basada en Debian (con LXQt y XFCE) y de origen Francés, que busca ser de fácil acceso y uso. Además, contiene una gran cantidad de programas modernos preconfigurados para uso diario en el contexto de un uso familiar y educativo (TuxPaint, TuxMath, TuxTyping, GCompris, Scratch, Minetest y OpenBoard). Endless OS: Distro basada en Debian (con EOS Shell, un GNOME personalizado) y de origen Norteamericano, la cual, busca empoderar a los estudiantes de todo el mundo mejorando el acceso a la educación, mediante una app llamada Endless Key, que proporciona una interfaz privada y segura donde los estudiantes pueden acceder a diversos recursos educativos y vídeos de formación. Escuelas Linux : Distro basada en Bodhi Linux (con Moshka Desktop, un Enlightenment personalizado) y de origen mexicano, la cual, fue creada para un uso específico educativo global, tanto en español como inglés. Por ello, todos sus programas incluidos vienen listos para funcionar en entornos educativos, es decir, que cada programa incluido ya cuenta con todos sus elementos, extensiones y configuraciones necesarias. Huayra: Distro basada en Debian (con Mate) y de origen Argentino, la cual, incluye una selección de software (recursos educativos, libres, abiertos y gratuitos) ideal para el trabajo en clase y mucho más, junto a un escritorio liviano y ágil, que le permite realizar un uso óptimo de recursos y un ambiente seguro. Lo que la convierte en algo muy útil tanto para el ámbito escolar, como del hogar. Learning Stick: Distro basada en Debian (con Cinnamon, Enlightenment, GNOME, KDE Plasma, LXDE, MATE, XFCE) y de origen Suizo, que está diseñada fundamentalmente para funcionar de forma en vivo (live) y como un entorno de aprendizaje y trabajo seguro para alumnos y estudiantes sobre medios de almacenamiento externos como memorias USB, discos duros USB o tarjetas SD.

En resumen, esperamos que esté nuevo «Top 2025 para darles a conocer algunas de las mejores Distros GNU/Linux para la Educación» les sea de mucha utilidad, independientemente de que sean, o no, Educadores o Maestros u Alumnos de alguna institución educativa (pública o privada) del mundo. También, en caso de que sean, simplemente, un padre o responsable de la educación (formación) de cualquier niño, niña y adolescente en cualquier hogar. Y en caso de que, conozcas o uses otros proyectos alternativos no mencionados aquí, que valgan la pena conocer, difundir y apoyar dentro del Linuxverso educativo, te invitamos a mencionarlos vía comentario para agregarlos a este Top, que ahora muchos leerán hoy y en el futuro.

