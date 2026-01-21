Top 2026: Mejores alternativas a Photoshop en Ubuntu y más

Navegando y leyendo el ilimitado contenido del Linuxverso sobre la Internet, me he dado cuenta de que está causando cierto furor una interesante novedad relacionada con la posibilidad de usar de forma emulada al prestigioso y potente software Adobe Photoshop sobre Distribuciones como Ubuntu, Debian y otras más. Y todo esto a raíz de la publicación y liberación de un Wine parcheado y personalizado por un desarrollador de GitHub llamado en PhialsBasement ( tiene como objetivo específico permitir que dicho software (Adobe Photoshop) pueda ejecutarse, no solo sobre Linux, sino también sobre otros como FreeBSD, Solaris y NetBSD. MacOS también está incluido, pero como ya es bien sabido, este sistema operativo soporta oficialmente los productos de Adobe, y los mismos son muy utilizados por muchos profesionales sobre dicha plataforma.

Pero, dado que, lo nuestro va de Ubuntu y demás Distros del Linuxverso, a continuación te mostraremos un excelente «Top 2026 de Editores gráficos y multimedia para Ubuntu y GNU/Linux, que sin duda son, geniales alternativas a Photoshop y otros productos de Adobe».

Mejores programas de dibujo para GNU/Linux: Un Top para el 2025

Pero, antes de iniciar esta publicación sobre este Top 2026 de Editores gráficos y multimedia para Ubuntu y GNU/Linux, ideales como «alternativas a Photoshop y otros productos de Adobe», les recomendamos explorar la anterior publicación relacionada con otro Top del año 2025 y los Mejores programas de dibujo para GNU/Linux, al finalizar de leer esta:

Top 2026: Mejores alternativas a Photoshop en Ubuntu y más

Mejores alternativas a Photoshop en Ubuntu Linux mediante la Snap Store

Darktable

Darktable es una aplicación de código abierto para flujos de trabajo fotográfico y desarrollador de RAW. Una mesa de luz virtual y un cuarto oscuro para fotógrafos. Gestiona tus negativos digitales en una base de datos, te permite visualizarlos a través de una mesa de luz con zoom y revelar imágenes RAW y mejorarlas. Y dado que, ha sido creada por fotógrafos, para fotógrafos, dicha aplicación comprende, aborda y cubre las necesidades, los problemas, los desafíos y los flujos de trabajo del mundo real. Además, sus funciones profesionales de gestión del color garantizan la fidelidad de la imagen original hasta la impresión, y el procesamiento acelerado por GPU permite agilizar el flujo de trabajo usando la tarjeta de vídeo existente. Explorar en la Snap Store

GIMP

GIMP (Programa de Manipulación de Imágenes GNU) es desarrollo de software libre, impulsado por la comunidad, para la creación y manipulación de imágenes de alta gama. Ofrece numerosas funciones. Puede utilizarse como programa de pintura, programa de retoque fotográfico de calidad profesional, para la composición de imágenes, como sistema de procesamiento por lotes en línea, como renderizador de imágenes para producción en masa, como conversor de formatos de imagen, entre otros. Además, es expandible y extensible. Y está diseñado para ser ampliado con complementos y extensiones para realizar prácticamente cualquier tarea. Su avanzada interfaz de scripting permite programar fácilmente desde la tarea más sencilla hasta los procedimientos de manipulación de imágenes más complejos. Explorar en la Snap Store

Krita

Krita es un herramienta de software del tipo «Estudio de arte digital» con todas las funciones necesarias. Es perfecto para dibujar y pintar, y ofrece una solución integral para crear archivos de pintura digital desde cero, realizados por expertos. Además, es una excelente opción para crear arte conceptual, cómics, texturas para renderizado y pinturas mate. Admite numerosos espacios de color, como RGB y CMYK, en canales enteros de 8 y 16 bits, así como en canales de punto flotante de 16 y 32 bits. Y con ella, cualquiera puede pintar con los avanzados motores de pinceles, los increíbles filtros y las numerosas y prácticas funciones que la convierten en una herramienta muy productiva. Explorar en la Snap Store

Inkscape

Inkscape es un editor de gráficos vectoriales gratuito y de código abierto que ofrece un amplio conjunto de funciones, y se usa ampliamente para ilustraciones artísticas y técnicas, como dibujos animados, imágenes prediseñadas, logotipos, tipografía, diagramas y diagramas de flujo. Además, utiliza gráficos vectoriales para obtener impresiones y renderizados nítidos con una resolución ilimitada y no está limitado a un número fijo de píxeles como los gráficos rasterizados. Tambien, utiliza el formato de archivo SVG estandarizado como formato principal, compatible con muchas otras aplicaciones, incluidos navegadores web. Inkscape admite numerosas funciones SVG avanzadas (marcadores, clones, mezcla alfa, etc.) y se ha puesto especial cuidado en el diseño de una interfaz optimizada. Es muy fácil editar nodos, realizar operaciones complejas de trazado, trazar mapas de bits y mucho más. Explorar en la Snap Store

Vectr

Vectr es un editor gráfico multiplataforma sencillo, pero potente que te permite hacer realidad tus diseños. Empieza de inmediato sin necesidad de un aprendizaje intensivo. Ya sea que trabajes con gráficos para marketing, logotipos, íconos, diseño de interfaz de usuario (UI) para sitios web, folletos o arte vectorial, las herramientas intuitivas de Vectr te permiten concentrarte en lo que realmente importa: crear diseños gráficos atractivos. Además, es una aplicación gratuita que se encuentra en los repositorios oficiales de Ubuntu, cuya interfaz está escrita en Electron. Y aunque, no es una aplicación igual que GIMP, permite hacer cosas como cargar imágenes y editarlas, reduciendo el tamaño, el peso u otros elementos básicos de la edición de imágenes. Explorar en la Snap Store

Otras alternativas idóneas para productos Adobe sobre Ubuntu y el resto de las Distribuciones GNU/Linux

A continuación, te ofrecemos un interesante catálogo de aplicaciones libres y abiertas, gratuitas y comerciales, de escritorio y en línea, a probar sobre GNU/Linux para lograr sustituir el uso de aplicaciones desarrolladas por la empresa de software Adobe:

1. Abobe Photoshop

Mejoramiento de Fotografías

Creación de Pintura Digital

Creación de Pixel Art

2. Abode Illustrator

Uso General

Rastreo en vivo

3. Abode Animate

Uso General

Uso similar o complementario

4. Abode InDesign

5. Abode Substance

Para generar diseños

Para crear pinturas

UcuPaint (Extensión para Blender)

ArmorPaint (Windows, macOS, Linux, iOS, Android)

3DCoat (Windows, macOS, Linux)

Mari (Windows, Linux)

6. Adobe Sampler

Texturizado

Mallas

7. Adobe Lightroom

8. Adobe XD

9. Adobe Premiere

10. Adobe Acrobat

Para usar como Editor

Para usar como Lector

11. Adobe Bridge

12. Adobe Dreamweaver

13. Adobe Media Encoder

14. Adobe ColdFusion

15. Adobe Audition

Uso General

Uso como DAWs

16. Adobe After Effects

Composición y efectos

Gráficos en movimiento

17. Adobe Mixamo

Y para finalizar, si deseas conocer algunas otras aplicaciones de este estilo, te invitamos a explorar el siguiente repositorio en GitHub llamado «Alternativas a Adobe« de donde hemos extraido parcialmente el listado mostrado. Y tambien la web de «No Subscription« donde seguramente encontraras otras interesantes alternativas a estos y otros software privativos, en muchas categorías de uso.

Ten siempre presente que, programas tan complejos como Adobe Photoshop, Adobe Creative Suite y otros similares de la misma compañía, u otras distintas, pueden llegar a instalarse perfectamente vía emulación, pero no llegar a funcionar a la perfección. Por lo que, en realidad, toda emulación con Wine, Proton (Valve) y CrossOver no siempre es una solución 100% estable. Y que, este tipo de soluciones puede llegar a enfrentar, si fuese necesario, diversos desafíos legales con las compañías dueñas, por mal uso de las licencias de muchos productos. Así que, lo idóneo e ideal será siempre usar productos nativos, legales, libres y abiertos sobre GNU/Linux y cualquier otra plataforma de sistemas operativos.

Resumen

En resumen, y siendo sinceros, existe un excelente catálogo de software libre, abierto y gratuito que en pleno año 2026 nos ofrece un excelente listado o top de Editores gráficos y multimedia para Ubuntu y GNU/Linux, que sin duda alguna, pueden llegar a ser geniales alternativas a Photoshop y otros productos de Adobe. Y seguramente en la mayoría de los casos, el uso de 2 o más herramientas de las mencionadas aquí, podrán cubrir toda o más de las ventajas o características que ofrece Adobe Photoshop o los otros productos de Adobe. Pero, lo realmente importante, es que el privilegiar el uso del software libre y de código abierto, tanto gratuito como pago, siempre será un gran apoyo tanto para el crecimiento y sostenibilidad del Linuxverso, como para aquellos dedicados a hacerlo posible. Y en caso de que, conozcas algún otro software de escritorio o en línea, con el mismo fin aquí, planteado, te invitamos a mencionarlo vía comentario para el beneficio y utilidad de toda nuestra fiel y creciente comunidad de lectores del Linuxverso.

Por último, recuerda compartir con otros esta útil y divertida publicación, y visitar el inicio de nuestro «sitio web» en español u otros idiomas (agregando al final de la URL 2 letras, por ejemplo: ar, de, en, fr, ja, pt y ru, entre muchas otras). Además, te invitamos a unirte a nuestro Canal oficial de Telegram para leer y compartir más noticias, guías y tutoriales de nuestra web.