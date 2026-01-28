La nueva versión Transmission 4.1 ya está disponible como actualización importante de este conocido cliente BitTorrent de código abierto, gratuito y multiplataforma, que mantiene sus distintas interfaces basadas en GTK y Qt, un demonio sin interfaz gráfica y un cliente web accesible desde el navegador.

Esta entrega llega casi tres años después de Transmission 4.0 y supone un salto relevante en conectividad, rendimiento y opciones de uso, con novedades que afectan tanto al núcleo de la aplicación como a las distintas interfaces gráficas y a la versión web, muy utilizada en servidores domésticos y equipos remotos.

Transmission 4.1 introduce novedades clave en redes, trackers e IPv6

Una de las mejoras más destacadas es la ampliación del soporte de red, con compatibilidad para trackers UDP con IPv6 y configuración de doble pila (IPv4 e IPv6), algo cada vez más habitual en conexiones de fibra de operadores. Además, Transmission 4.1 ahora funciona también con trackers que solo entienden el antiguo módulo BEP-7, ampliando así el abanico de fuentes a las que puede conectarse.

El cliente incorpora igualmente soporte para Local Peer Discovery sobre IPv6, lo que facilita encontrar pares en la red local en entornos modernos con direccionamiento IP mixto. A ello se suma la posibilidad de usar un servidor proxy específicamente para las conexiones web, una función útil para quienes quieren separar el tráfico de la interfaz remota o web de otras comunicaciones del sistema.

En el plano interno, Transmission 4.1 introduce la opción de enviar un parámetro IPv4 durante el handshake del Protocolo de Extensión, mejorando la compatibilidad con clientes y trackers que aún dependen de esa información. También se han separado las comprobaciones de puertos para IPv4 e IPv6 tanto en el cliente Qt como en el cliente GTK, de manera que cada familia de direcciones puede verificarse de forma independiente.

Gestión de torrents y nuevas opciones de descarga en Transmission 4.1

Entre las funciones pensadas para el uso diario, destaca la incorporación de la descarga secuencial opcional. Esta característica permite priorizar las partes del torrent en orden, algo especialmente interesante para quienes reproducen contenido en streaming directamente mientras se va descargando.

Transmission 4.1 añade también una nueva opción para verificar automáticamente un torrent justo después de completarse. Esta comprobación inmediata ayuda a detectar posibles errores de datos o problemas en el almacenamiento sin que el usuario tenga que lanzar la verificación manualmente más tarde.

El programa ahora comprueba si los archivos locales existen después de cambiar la ubicación del torrent. Esta mejora reduce errores típicos al mover descargas entre discos o rutas distintas, algo muy habitual en equipos de sobremesa y servidores domésticos con varios volúmenes de almacenamiento.

Otro cambio relevante es la capacidad de cachear direcciones IP utilizadas en comunicaciones globales. Estas direcciones almacenadas se usan para mitigar el conocido problema de mensajes de advertencia relacionados con UDP6 en los registros, limpiando el log y evitando un exceso de avisos repetitivos.

Rendimiento de Transmission 4.1, DHT y protocolo µTP

En el apartado de rendimiento, el equipo de desarrollo ha afinado el motor interno para que Transmission 4.1 consuma menos CPU y memoria RAM. Estos ajustes en el código de libtransmission son especialmente interesantes en dispositivos de baja potencia, como mini PC, NAS o pequeños servidores caseros muy extendidos entre usuarios avanzados.

Se ha incrementado el rendimiento del DHT (Distributed Hash Table), mejorando la capacidad del cliente para encontrar pares sin depender únicamente de trackers centrales. En paralelo, se ha optimizado la descarga sobre el protocolo µTP, una alternativa a TCP pensada para gestionar mejor la congestión de la red y que resulta útil en conexiones domésticas compartidas.

Transmission 4.1 incluye además una nueva API RPC compatible con JSON-RPC 2.0. Esta interfaz actualizada facilita el desarrollo de aplicaciones de terceros, integraciones con herramientas de automatización y paneles de control remotos, un punto interesante para administradores que manejan descargas en servidores en centros de datos o en entornos de hogar digital.

La gestión de conexiones simultáneas también se ha revisado: el cliente maneja mejor múltiples conexiones procedentes de la misma dirección IP y endurece el analizador de respuestas de trackers HTTP, lo que aporta estabilidad adicional frente a respuestas mal formadas o poco fiables.

Mejoras específicas en el cliente GTK

En los entornos de escritorio Linux basados en GNOME y derivados, el cliente GTK gana soporte para cuadros de diálogo nativos de selección de archivos, integrándose mejor con el sistema. Esta decisión ofrece una experiencia más coherente y familiar al abrir, guardar o mover descargas.

Los colores de la barra de progreso se han ajustado para alinearse con los tonos utilizados en los clientes de macOS y en la interfaz web, homogeneizando el aspecto visual entre plataformas. Al mismo tiempo, se ha mejorado el soporte para paquetes Flatpak, un formato muy extendido en distribuciones, y se ha trabajado en la accesibilidad para facilitar su uso a más perfiles de usuarios.

Novedades en el cliente Qt

En el caso del cliente Qt, utilizado sobre todo en entornos como KDE Plasma y otros escritorios, Transmission 4.1 permite ahora definir una ruta de URL personalizada al conectarse a servidores remotos de Transmission. Esto resulta útil cuando el servicio está detrás de un proxy inverso o en rutas no estándar.

Las barras de progreso incorporan un sistema de código de colores para diferenciar estados de los torrents, lo que facilita de un vistazo identificar qué está en descarga, en compartición o detenido. Además, se ha añadido al cliente Qt la función de Etiquetas (Labels) de la versión web, permitiendo clasificar torrents por categorías u otros criterios.

El cliente también adopta iconos nativos para menús y barras de herramientas, reforzando la integración visual con el escritorio. Otra mejora práctica es la incorporación de tiempos estimados de finalización (ETA) para la vista compacta, algo que ayuda a mantener la ventana más reducida sin perder información esencial.

Cambios en el cliente Web y uso remoto

La interfaz web, muy utilizada para gestionar Transmission desde el navegador en servidores y NAS, recibe un nuevo tema de alto contraste que mejora la visibilidad y la lectura, especialmente útil para usuarios con necesidades de accesibilidad o para sesiones prolongadas.

Se añade soporte para añadir torrents mediante arrastrar y soltar directamente sobre la ventana del navegador, simplificando la incorporación de nuevos archivos o enlaces. La barra de progreso muestra ahora dígitos porcentuales, y se implementan comprobaciones de puertos separadas para IPv4 e IPv6, al igual que en los clientes de escritorio.

Entre las herramientas de organización, el cliente web permite filtrar torrents según su nivel de privacidad o estado de error, lo que ayuda a localizar rápidamente descargas problemáticas o a separar torrents públicos de los privados. También se ha añadido un nuevo mensaje de alerta y un indicador de porcentaje de compartición en las filas compactas.

Cuando se elimina un torrent desde la interfaz web, ahora se puede marcar una casilla para borrar también los datos almacenados en disco, evitando pasos adicionales en la gestión del espacio. Además, se introduce un modo de columnas para navegadores sin restricciones de viewport, y un nuevo sistema de gestión de ventanas emergentes capaz de manejar múltiples pop-ups de forma jerárquica.

La experiencia táctil mejora con soporte para usar pantallas táctiles en el menú contextual, algo cada vez más relevante en dispositivos híbridos. Por último, la interfaz web puede mostrar fecha y hora detalladas dentro de la información del torrent, aportando contexto sobre la actividad y la antigüedad de cada descarga.

Transmission-remote y ajustes avanzados

La herramienta de línea de comandos transmission-remote recibe nuevas capacidades que interesarán a usuarios avanzados y administradores. Entre ellas, destaca la posibilidad de descargar de forma secuencial a partir de una pieza concreta, lo que facilita que aplicaciones externas puedan hacer «seek» dentro de archivos multimedia en escenarios de streaming.

También se introduce el soporte para límites de compartición en estado inactivo, permitiendo definir condiciones para detener o ajustar el seeding cuando un torrent lleva tiempo sin actividad. Al listar torrents, el orden por defecto pasa a ser el de fecha, facilitando localizar las descargas más recientes.

Otra novedad llamativa es que la visualización del tiempo estimado restante (ETA) puede expresarse en meses y años en casos extremos de velocidad muy baja, reflejando mejor la realidad de torrents con muy pocos pares activos.

En el archivo de configuración settings.json, Transmission 4.1 incorpora la opción preferred_transport , con la que los usuarios pueden elegir su preferencia entre µTP y TCP según su tipo de conexión o políticas de red. Además, se permite desactivar por completo la caché de escritura en disco fijando la opción cache-size-mb a 0, una posibilidad útil en sistemas con configuraciones de almacenamiento específicas.

Completando todos estos cambios, la base de código de libtransmission se ha ajustado para reducir el uso de recursos del sistema, algo que, sumado al resto de mejoras en conectividad, interfaz y control remoto, convierte a Transmission 4.1 en una actualización especialmente interesante para quienes gestionan muchas descargas o utilizan el cliente en servidores y dispositivos con hardware limitado.