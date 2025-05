Poco después del lanzamiento de Ubuntu 25.04, Canonical activó las actualizaciones desde 24.10 y las volvió a desactivar. El motivo fue un fallo que afectaba sobre todo a la actualización desde Kubuntu 24.10: había unas dependencias no satisfechas y una migración incompleta a PyQt6, y la situación podía quedar en escritorios inutilizables por imposibilidad de acceder a ellos. Como medida de prevención, las actualizaciones dejaron de estar disponibles en todos los sabores oficiales hasta nuevo aviso.

Y ese aviso ya ha llegado, aunque no se ha informado de ello. Cuando Canonical activa las actualizaciones a una nueva versión, ésta aparece en Actualización de Software, siempre y cuando todas las actualizaciones anteriores ya estuvieran aplicadas. El proceso es sencillo: se acepta la ventana emergente que aparece y se siguen las instrucciones del asistente.

Ya es posible subir a Ubuntu 25.04

Por sencillo que sea el proceso, no deja de ser una actualización grande con muchos paquetes nuevos, entre los que se encuentran todos los que le dan base al sistema operativo. Por ese motivo, se recomienda hacer una copia de seguridad de todos los archivos, documentos y datos importantes antes de realizar el proceso. No debería pasar nada, pero que se tuvieran que detener las actualizaciones hace un mes demuestra que siempre cabe la posibilidad de que algo no vaya como se esperaba.

Ubuntu 25.04 llegó el pasado 17 de abril con Linux 6.14 y paquetes base actualizados en todas los sabores oficiales. Los escritorios usados por Plucky Puffin son GNOME 48, Plasma 6.3, Xfce 4.10, MATE 1.26.1 y Budgie 10.9.2, entre otros. Cabe destacar que algunas opciones, como Lubuntu, mantuvieron muchos componentes del escritorio, por no decir todos, porque se centraron en la estabilidad y en preparar el futuro.

El futuro más cercano es ya octubre de este 2025, cuando llegará Questing Quokka con muchas de las novedades que veremos en la pròxima LTS que llegará el próximo abril.