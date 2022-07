Aunque se hable de estas cosas como algo que llama la atención, lo cierto es que es lo normal en cualquier software que se esté desarrollando. Hace una semana, Linus Torvalds decía que la rc4 del kernel que tiene actualmente entre manos era más grande de lo normal, aunque no se había batido ningún récord. Anoche publicó Linux 5.19-rc5, y dijo justo lo contrario. Un poco como una montaña rusa, pero lo que a mí me sorprende es cuando no es así.

Linux 5.19-rc5 es más pequeño de lo normal, por lo que el desarrollador finlandés dice que todo tiene buena pinta. Para ser más concreto, dice que se ve normal, y parece que no vaya a pasar nada malo. Lo de la semana pasada pudo deberse a los tiempos marcados, y lo de esta confirmaría que no hay nada de lo que preocuparse.

Linux 5.19-rc5 tiene buena pinta

La semana pasada, tuvimos una rc4 que fue ligeramente más grande de lo normal, y aunque pensé que era sobre todo debido a la sincronización y a las solicitudes de extracción que se desplazan entre las rc, quise mantener un ojo en ello. Y esta semana, tenemos una rc5 que es ligeramente _más pequeña_ de lo normal, así que todo se compensa y realmente parece sólo un ruido de sincronización aleatorio. Así que todo parece estar bien – ciertamente tenemos algunos problemas que aún se están analizando, pero en general el 5,19 parece normal, y no parece haber nada particularmente malo.

Linux 5.19-rc5 es la quinta Release Candidate de esta serie. La versión estable llegará el 24 de julio si sólo se lanzan 7 y una semana después, o dos, si no entra en forma a tiempo. Los usuarios de Ubuntu interesados en instalarlo llegado el momento tendrán que hacerlo por su cuenta, para lo que se pueden usar herramientas como UMKI, anteriormente conocido como Ukuu.