Hace mucho tiempo, cuando Metallica lanzó su Death Magnetic, vi por primera vez algo que ahora hacen muchos artistas: presentaron tres canciones antes del lanzamiento del disco a modo de promoción. Aquello me sirvió para aprender que es una práctica que no me gusta, porque termino «quemando» esas tres canciones y luego, al escuchar el disco entero, esas canciones me suenan raras. Eso es lo que pensé el lunes con unos vídeos que publicaron sobre KDE Gear 21.08.

La noticia de hoy es que el proyecto de la K ha lanzado una nueva serie de su set de aplicaciones, y eso significa que llegan nuevas funciones. Si he comentado lo de la música es porque el lunes publicaron un vídeo sobre Dolphin (este), el martes uno sobre Konsole (este) y ayer miércoles uno sobre Elisa (este). Cada anuncio tiene un estilo, pero lo importante es la lista resumida que tenéis más abajo. También hay novedades en los artículos semanales sobre las novedades en las que trabaja el proyecto.

Novedades más destacadas de KDE Gear 21.08

Dolphin : Si una carpeta contiene muchos archivos de previsualización, se mostrará una secuencia animada de previsiones para que se pueda comprobar si la carpeta contiene lo que estamos buscando. El código de vista previa de Dolphin también ha sido optimizado en esta versión y las miniaturas ahora aparecen más rápido. La información del panel lateral (F11) se actualiza ahora en tiempo real. Mejoras en la usabilidad. KHamburger mejorado.

: Okular ahora es más accesible en la manipulación de documentos, libro y cómics, entre otros cambios que harán que usar el visor de documentos de KDE sea más fácil de usar.

ahora es más accesible en la manipulación de documentos, libro y cómics, entre otros cambios que harán que usar el visor de documentos de KDE sea más fácil de usar. Konsole : Las vistas previas se extienden a las imágenes y las carpetas: al pasar el cursor por encima del nombre de un archivo de imagen en una lista en Konsole, aparecerá una miniatura que mostrará una vista previa. Al pasar el cursor por encima de una carpeta se mostrará una vista previa de su contenido. Esto es muy útil cuando queremos asegurarnos de que estamos copiando, moviendo o borrando lo correcto. Haciendo clic en un archivo y se abrirá en su aplicación correspondiente: una imagen se abrirá en un visor como Gwenview, un PDF se abrirá en un visor de documentos como Okular, o un archivo MP3 se abrirá en un reproductor de música como Elisa, por ejemplo.

: Gwenview : Mejoras de rendimiento. Controles compactos en la parte inferior derecha para hacer zoom, entre otras cosas. KHamburguer.

: Elisa ahora se puede entrar al modo fiesta con la tecla (Fn)F11. Durante los fines de semana, es una de las aplicaciones de las que más hablan y la mejoran mucho cada cuatro meses.

ahora se puede entrar al modo fiesta con la tecla (Fn)F11. Durante los fines de semana, es una de las aplicaciones de las que más hablan y la mejoran mucho cada cuatro meses. Spectacle : Ahora se pueden hacer capturas de la ventana en la que está el cursor con META + Ctrl + ImpPt. Mayor fiabilidad y rapidez en Wayland.

: Kate : los snippets son ahora más fáciles de conseguir, ya que se pueden encontrar en su propia categoría en Discover (la herramienta de gestión de software de KDE). Además, el Protocolo de Servidor de Lenguaje (LSP) de Kate ahora soporta el lenguaje de programación Dart.

: los snippets son ahora más fáciles de conseguir, ya que se pueden encontrar en su propia categoría en Discover (la herramienta de gestión de software de KDE). Además, el Protocolo de Servidor de Lenguaje (LSP) de Kate ahora soporta el lenguaje de programación Dart. Kdenlive a migrado a MTL 7.

a migrado a MTL 7. KDE Connect ha llegado a la Microsoft Store.

ha llegado a la Microsoft Store. Yakuake permite ahora cambiar de un panel al siguiente con las teclas Ctrl + Tab. Para el que no lo conozca, es un terminal que baja de la parte superior como el del videojuego Quake (de ahí su nombre)

permite ahora cambiar de un panel al siguiente con las teclas Ctrl + Tab. Para el que no lo conozca, es un terminal que baja de la parte superior como el del videojuego Quake (de ahí su nombre) Ark : Ahora muestra una pantalla de bienvenida si lo abrimos directamente, sin hacerlo a través de ningún archivo. Soporte para descomprimir archivos con barras tipo Windows como separadores.

:

KDE Gear 21.08 ha sido lanzado hace unos minutos, por lo que los desarrolladores ya pueden empezar a trabajar con su código. Ya están disponibles en KDE neon, y se espera que algo más tarde, puede que dentro de un mes (o dos) llegarán al Backports PPA. Sobre cuando llegarán a otras distribuciones dependerá de su modelo de desarrollo o la filosofía de las mismas.