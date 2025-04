¿Cómo jugar Tremulous en 2025 sobre Linux con la versión 1.3.0?

Para no perder la costumbre de publicar frecuentemente una publicación Gaming que tanta diversión seguramente le trae a tantos linuxeros del mundo, sobre todo, a aquellos bastante adultos como yo (50 años) que jugamos muchos videojuegos que hoy en día son considerados por muchos como videojuegos de la vieja escuela, hoy traemos esta dedicada a Tremulous. Sí, Tremulous, es un videojuego clásico de estilo FPS como AssaultCube y Urban Terror, que a pesar de lo viejo y desactualizado, aún se encuentra disponible en pleno año 2025 para ser jugado y disfrutado por cualquiera sobre su actual Distribución GNU/Linux.

Por ello, si eres de los que en tiempos pasados llegaste a jugar este y otros divertidos y emocionantes videojuegos FPS sobre Linux o Windows, pues sigue leyendo para que sepas cuál es la forma más sencilla y rápida de poder jugar la versión más actualizada de este videojuego. Así que, sin más que decir, sigue bajando y disfruta la lectura.

Sobre el juego Tremulous

Según el sitio web oficial del Desarrollador de este videojuego, «Tremulous» es descrito de la siguiente forma:

Tremulous es un juego de disparos en primera persona (FPS) asimétrico por equipos, gratuito y de código abierto, con elementos de estrategia en tiempo real. El juego presenta dos equipos opuestos: Humanos y Alienígenas. Los cuales, deben atacar la base enemiga y a sus miembros mientras defienden la suya.

Y como dato histórico es importante recordar y destacar sobre Tremulous lo siguiente:

Su creación se inicio alrededor del año 2000, cuando los jugadores de la modificación Gloom de Quake II comenzaron a desarrollarla. Luego, en el año 2005 se lanzó inicialmente como un Mod para Quake III. Tiempo despues, la empresa id Software publicó el código fuente completo del motor de juego haciendo que, se convirtiera en un título completamente independiente durante los meses siguientes, lo que finalmente llevó a su lanzamiento inicial y oficial en la primavera de 2006. Ya luego, tuvo un par de parches menores para llegar a la versión 1.1 y luego a la versión 1.2, la cual se lanzó como el parche Game Play Preview (GPP). Ya luego, y para finalizar, finalmente el interés de los desarrolladores originales disminuyó y la comunidad se hizo cargo del desarrollo y el mantenimiento mediante versiones posteriores no oficiales.

Tremulous 1.3.0-Alpha.0.14: ¿Cómo jugar esta versión en pleno año 2025 sobre Linux?

Como ya dijimos antes, la última versión estable oficial conocida fue Tremulous 1.2 (GPP). La cual, está disponible para su descarga como “archivo .run” en la web de SourceForge. Sin embargo, en pleno año 2025, puede jugarse este videojuego de la vieja escuela en una versión comunitaria más actualizada bajo el nombre y número siguiente: Tremulous 1.3.0-Alpha.0.14. Y lo mejor de todo es que esta versión puede instalarse en formato Flatpak y Snap.

Para demostrarlo, la hemos instalado en formato Flatpak, con la orden de comando siguiente:

flatpak install flathub io.github.grangerhub.Tremulous

Y luego, lo hemos ejecutado a través del Menú principal, tal como consta en la siguiente imagen:

Así que, tal como puedes ver, puedes jugar en línea o en red local (LAN) con tus amigos y divertirte un rato sin problemas en pleno año 2025 con Tremulous 1.3.0 sobre tu actual Distro GNU/Linux.

Resumen

En resumen, «Tremulous» es uno de muchos divertidos Juegos FPS para Linux de la vieja escuela, que sin duda vale la pena conocer y probar este año 2025, sobre nuestra actual Distribución GNU/Linux. Y lo mejor de todo es que podemos disfrutar no solo de su última versión oficial estable (1.1 con un ejecutable .run) sino de 2 versiones no oficiales más actualizadas (1.2 en formato Snap y 1.3 en formato Flatpak). Y en caso de que, conozcas otras versiones alternativas (no oficiales) más actualizadas y en formatos diferentes (AppImage), te invitamos a mencionarlas vía comentarios para el disfrute y utilidad de toda nuestra Comunidad en línea.

