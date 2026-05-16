TTL: Herramienta CLI de diagnóstico de red más allá de Traceroute

Cuando somos usuarios avanzados o profesionales TI, la consola o terminal de nuestros sistemas operativos (Windows, macOS y GNU/Linux) siempre es una parte esencial de nuestro día a día. Por ello, a nivel global, la gran y creciente Comunidad del Linuxverso le proporciona a nuestro ecosistema geniales herramientas que muchas veces sustituyen muy bien y hasta con creces a alternativas gráficas (GUI). Punto que, facilmente podemos demostrar con muchos ejemplos de herramientas CLI que ya hemos abordado antes. Por ejemplo, Speedtest-cli, Trash-cli, Inxi y Bit. Y hoy con una herramienta CLI llamada «TTL», que seguramente será de mucha utilidad para diagnosticar problemas de red en cualquier ámbito (hogares y empresas).

Y es que, TTL es una pequeña, pero poderosa herramienta CLI que nos permite evitar de habituales comandos en GNU/Linux como traceroute (que nos permite visualizar el enrutamiento de los paquetes de datos de un sistema a otro host a través de una red) y el comando ping (que nos permite verificar la conexión actual hacia otros hosts de la red mediante el protocolo ICMP). Así que, si eres de los que constantemente requiere de validar este tipo de requerimientos técnicos mediante la consola y dichos comandos, sigue leyendo esta breve publicación para que te enteres de que va esta herramienta.

Comandos básicos para novatos en Linux: 2023 – Cuarta Parte

Pero, antes de iniciar esta nueva, interesante y útil publicación sobre una nueva herramienta CLI más llamada «TTL», les recomendamos explorar nuestra anterior publicación relacionada sobre comandos de red como Traceroute y Ping, al finalizar de leer esta:

En esta cuarta y penúltima parte de nuestra actual serie de post, relacionados con los más útiles «Comandos básicos de Linux para el 2023», continuaremos con más comandos genéricos de Linux ubicados dentro en una categoría relacionada con la posibilidad de poder gestionar la información de elementos y procesos de Red, en muchos Sistemas Operativos GNU/Linux.

TTL: Herramienta CLI de diagnóstico de red más allá de Traceroute

¿Qué es la herramienta CLI TTL?

Según su sección web oficial en GitHub, TTL es descrita brevemente de la siguiente forma:

TTL es una herramienta de diagnóstico de red que va más allá de traceroute: Ofrece detección de MTU, detección de NAT, alertas de fluctuación de ruta, identificación de IX y mucho más.

Pero, a pesar de su corta descripción, su desarrollador nos comenta ahí mismo, más detalladamente sobre sus características y funcionalidades integradas, las cuales son las siguientes:

Posee monitorización continua y rápida de rutas con estadísticas detalladas de saltos.

Es capaz de manejar múltiples objetivos simultáneos: rastreo a varios destinos a la vez.

Añade Traceroute París/Dublín: sondeo multiflujo para enumeración de rutas ECMP.

Agrega clasificación ECMP: distingue entre balanceo de carga por flujo y por paquete.

Añade descubrimiento de MTU de ruta: búsqueda binaria para el tamaño máximo sin fragmentar.

Ofrece detección de NAT: identifica cuándo los dispositivos NAT reescriben los puertos de origen.

Ofrece detección de fluctuaciones de ruta: alerta sobre cambios de ruta que indican inestabilidad de enrutamiento.

Incluye enriquecimiento avanzado: detección de ASN, GeoIP, DNS inverso e IX (PeeringDB).

Ofrece detección de etiquetas MPLS a partir de extensiones ICMP.

Incluye sondeo ICMP, UDP y TCP con autodetección.

Posee una excelente interfaz de usuario con temas, minigráficos y exportación de sesiones.

Ofrece notificaciones de actualización: banner en la aplicación cuando hay nuevas versiones disponibles.

Es Programable: salida de informes en JSON, CSV y texto.

Instalación y prueba en Ubuntu, Debian o Derivadas

Si posees una Distro Ubuntu o Debian, u alguna derivada de estas, puede fácilmente probar TTL haciendo lo siguiente:

# Descargar, verificar e instalar: ttl-x86_64-unknown-linux-musl.tar.gz / ttl-aarch64-unknown-linux-gnu.tar.gz curl -LO https://github.com/lance0/ttl/releases/latest/download/ttl-x86_64-unknown-linux-musl.tar.gz curl -LO https://github.com/lance0/ttl/releases/latest/download/SHA256SUMS sha256sum -c SHA256SUMS --ignore-missing # macOS: shasum -a 256 -c tar xzf ttl-*.tar.gz && sudo mv ttl /usr/local/bin/

También es válido o posible hacer lo siguiente:

git clone https://github.com/lance0/ttl cd ttl && cargo build --release sudo cp target/release/ttl /usr/local/bin/

O en su defecto:

curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/lance0/ttl/master/install.sh | sh

Además, en algunos casos, a veces es necesario o recomendable después de instalar ejecutar lo siguiente, ya que, los sockets sin procesar requieren privilegios elevados:

# Agregar portabilidad (Capacidad de funcionar en cualquier ubicación de instalación)

sudo setcap cap_net_raw+ep $(which ttl)

Ya luego de esto, podremos ejecutarlo de muchas maneras:

# Uso básico

ttl 8.8.8.8

sudo ttl 8.8.8.8

# Opciones disponibles

ttl -p udp google.com

ttl --flows 8 cloudflare.com

ttl --pmtud 1.1.1.1

ttl 8.8.8.8 1.1.1.1 9.9.9.9

ttl --resolve-all google.com

Tal como se ve a continuación:

Resumen

En resumen, «TTL» es una sencilla y pequeña herramienta CLI, pero muy útil y poderosa para aquellos que constantemente deben validar conexiones de red y la disponibilidad de recursos en línea. Por lo que, sin duda, es una genial alternativa a recomendar para sustituir comandos como Traceroute y Ping. Y en caso de que conozcas alguna otra herramienta CLI similar a la mencionada hoy aquí, te invitamos a mencionarla vía comentarios para el conocimiento y disfrute de toda nuestra Comunidad de lectores.

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