Hace tiempo leí una opinión no recuerdo dónde ni de quién que decía que Canonical tendría que lanzar sólo versiones LTS. Es en esas en donde todo está más pulido, y en el resto en donde van añadiendo las últimas novedades y en donde puede haber más pequeños problemas. No creo que eso suceda nunca, y seguiremos teniendo una nueva versión cada seis meses, tres de ellas soportadas durante 9 meses y una cada dos años soportada durante 5 años. Ubuntu 21.04 se lanzó en abril de 2021, y si lo usas tienes que saber que le queda poco de vida.

Con el nombre en clave de Hirsute Hippo, Ubuntu 21.04 introdujo novedades, pero Canonical decidió mantenerse en GNOME 3.38 porque pensó que las cosas aún no estaban preparadas para el buen funcionamiento de su sistema operativo. El final de su ciclo de vida llegará mañana día 20 de enero, por lo que, quien no lo haya hecho ya, es buen momento para actualizar el sistema operativo. ¿A qué versión? Pues la respuesta es sencilla.

Ubuntu 21.04 «morirá» el 20 de enero

Cuando estamos usando versiones LTS es un poco más difícil decidir a qué versión actualizar. Es decir, si estamos en Focal Fossa, podemos seguir usándolo hasta 2022, 2024 o 2025, o decidir actualizar a la última versión de Ubuntu. Para los usuarios de Hirsute Hippo la opción es sólo una: subir al Impish Indri que se lanzó el pasado octubre. ¿Se podrá seguir usando el sistema operativo pasado el día 20? Sí, claro, el sistema operativo seguirá funcionando igual, pero dejará de recibir soporte y actualizaciones. Eso no sólo significa que las aplicaciones ya no recibirán nuevas funciones, sino que además no se taparán fallos de seguridad, por lo que podemos quedar expuestos ante amenazas.

Para actualizar debemos hacer lo siguiente:

Hacemos una copia de seguridad de los archivos importantes. Abrimos un terminal y nos aseguramos de que no quedan paquetes por actualizar con este comando:

sudo apt update && sudo apt full-upgrade

Instalamos update-manager si no está instalado ya:

sudo apt install update-manager

Reiniciamos el sistema operativo. Una vez volvemos a entrar, abrimos el terminal y escribimos este comando:

update-manager -c

Aceptamos el mensaje que aparece. Por último, seguimos las instrucciones que aparecen en pantalla. Cuando reiniciemos ya entraremos Impish Indri.

Otra opción es bajar la ISO (aquí la de la versión principal), grabarla en un pendrive con programas como Etcher o Ventoy y, en el proceso de instalación, elegir «Actualizar». Se haga como se haga, hay que hacerlo ya.