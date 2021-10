Me parece un poco triste que lo de Firefox esté siendo noticia estos días, pero es lo que hay. Y es que Mozilla y Canonical, y no viceversa, decidieron que era buena idea añadir la versión snap de Firefox por defecto en Ubuntu 21.10. El resto de sabores no estaban obligados a realizar el cambio, pero lo estarán dentro de seis meses. Por ese motivo, una de las «novedades» que mencionan algunos sabores oficiales y no oficiales, como Ubuntu Cinnamon 21.10, es que mantienen el formato DEB.

Todo parece indicar que la familia Ubuntu crecerá en un futuro. Actualmente, tras la vuelta de Ubuntu a GNOME y la descontinuación de esa edición, hay ocho sabores oficiales. En el futuro se espera que la canela «entre en el menú», y lo hará antes o después de Ubuntu Unity y UbuntuDDE. También se trabaja en Ubuntu Web, lo que será una alternativa de código abierto a Chrome OS que estará basada en Firefox. Temas de familia aparte, la noticia de hoy es que Ubuntu Cinnamon 21.10 ya está disponible.

Novedades más destacadas de Ubuntu Cinnamon 21.10

Linux 5.13.

Soportado durante 9 meses, hasta julio de 2022.

Cinnamon 4.8.6. Dicen que deberían estar en 5.0.5, pero no llegó a tiempo a la congelación de Debian Bullseye, por lo que les ha pasado como en 19.10 y han tenido que usar el mismo entorno que en el lanzamiento pasado. Lo bueno, que está más probado y contiene menos errores.

Firefox 93 en la versión DEB. Como en el resto de sabores, usarán el snap en 22.04.

GIMP 2.10.24.

El escritorio usa algunas apps de GNOME, y en este lanzamiento hay de 3.38, 40/40.1. No mencionan nada de GNOME 41.

LibreOffice 7.2.1.

Soporte para GTK4 en Yaru-Cinnamon.

Python 3.9, Ruby 2.7, PHP 8.0, Perl 5.32.1, GNU Compiler Collection 11.2.0

Joshua Peisach, líder del proyecto, dice que, aunque se use la misma versión de Cinnamon que hace seis meses, merece la pena actualizar por el kernel y por algunos paquetes más nuevos como los del último punto. Yo añadiría algo más: 21.04 también era un lanzamiento de ciclo normal, y de no actualizar ahora en octubre habrá que hacerlo en enero; no aguantará hasta 22.04, por lo que es mejor actualizar ya, recibir todo lo nuevo y olvidarse.

La imagen ISO de Ubuntu Cinnamon 21.10 está disponible en este enlace.