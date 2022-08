La espera ha terminado para los que estuvieran en Focal Fossa y quisieran actualizar a Jammy Jellyfish sin hacer retoques de más. Ubuntu 22.04.1 ha sido lanzado, con lo que Canonical ha abierto las puertas que permiten actualizar desde el mismo sistema operativo para los que estaban en anteriores versiones LTS, como 20.04. Es una actualización de punto, por lo que ningún usuario de 22.04 existente tiene que volverse loco y reinstalar de cero.

Los usuarios de Ubuntu 22.04 ya tienen todas las novedades instaladas en su sistema operativo. 20.04.1 no es más que una nueva imagen que incluye todas las actualizaciones lanzadas desde el pasado abril. Por ese motivo se espera Canonical a abrir las puertas para anteriores versiones LTS, para que cuando suban lo hagan a una versión con algunas correcciones, y no con lo primero que ofrecen que, si bien es cierto que se lanza con la etiqueta de «estable», también lo es que aún no la está usando la mayoría y no han corregido algunos bugs.

Ubuntu 22.04.1 son nuevas ISO con las actualizaciones desde abril

Ubuntu 22.04.1 sigue usando X11 si se usan los drivers de NVIDIA, pero ha pasado a usar Wayland por defecto para los usuarios de los drivers híbridos de la misma marca. En cuanto a su base, se mantiene en Linux 5.15, pero se incluyen actualizaciones puntuales de aplicaciones y algunos escritorios, como GNOME 42 o Plasma. También se incluyen parches de seguridad y de rendimiento.

Los usuarios de Focal Fossa ya pueden actualizar desde el mismo sistema operativo, mientras que los de Jammy Jellyfish no tienen que hacer nada porque han recibido todos los paquetes en los últimos meses. Para instalaciones de cero, las nuevas imágenes aparecerán pronto en las páginas oficiales de todos los sabores de Ubuntu, pero ya se pueden descargar desde cdimage.ubuntu.com, eligiendo el sabor, yendo a releases y eligiendo 22.04.1.