Ubuntu 22.04 Jammy Jellyfish lanza su versión beta

Mañana entramos en abril, uno de los meses en los que Canonical lanza una nueva versión de su sistema operativo. Además de la congelación de funciones y demás, hay un par de pasos importantes que nos hacen ver que está cerca un lanzamiento. El primero es cuando publican el fondo de pantalla que usará la nueva versión. Después de eso, otro paso importante es cuando lanzan una versión relativamente estable y que ya puede probar todo el mundo con «poco» peligro, y esta tarde han lanzado Ubuntu 22.04 beta.

Sabores como Ubuntu Studio (aquí) y Kubuntu, este en Twitter, ya han anunciado que tienen disponible su beta de Jammy Jellyfish. Ubuntu, el sabor principal, aún no la ha anunciado por ninguna vía, pero se puede descargar yendo a cdimage.ubuntu.com, eligiendo Ubuntu, luego Releases y luego Beta, o haciendo clic en este enlace. Recordamos que, aunque ya estamos a sólo tres semanas del lanzamiento de la versión estable, seguimos ante una versión preliminar, por lo que no se recomienda para equipos de producción. Sí podemos decir que ya no es tan inestable como lo era hará unos tres meses, cuando ya habían empezado a modificar Impish Indri y aún no habían solucionado los fallos para Jammy Jellyfish.

Ubuntu 22.04 LTS llegará el 21 de abril

Ubuntu 22.04 será una versión LTS, y Canonical ha puesto bastante carne en el asador. Para empezar, tiene un nuevo logotipo. Para continuar, se dará el salto de GNOME 40 a GNOME 42, con lo que la edición principal vuelve a ponerse al día. Por otra parte, se podrá cambiar el color de acento del sistema operativo y, salvo sorpresa, se podrá usar la nueva herramienta de capturas de GNOME 42. Lo mejor es que es nativa y, además de permitirnos hacer «fotos» del escritorio, también nos permitirá grabarlo, más importante de lo que parece si tenemos en cuenta que aplicaciones como SimpleScreenRecorder no funcionan con Wayland.

Ubuntu 22.04 LTS llegará el próximo 21 de abril junto al resto de la familia que la completan los mencionados Ubuntu Studio, Kubuntu y Xubuntu, Lubuntu, Ubuntu MATE, Ubuntu Budgie y Ubuntu Kylin.