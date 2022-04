Pues ya está aquí. Si dijéramos aquello de que estamos ante la mejor versión de Ubuntu hasta la fecha, estaríamos diciendo lo mismo que dicen todos los desarrolladores (e incluso artistas) tras un nuevo lanzamiento. No, no vamos a decir eso porque no trabajamos en Canonical y recordamos cómo era todo hace años, pero sí que vamos a decir que Ubuntu 22.04 LTS Jammy Jellyfish es un lanzamiento importante, el más importante en años.

Hace dos años, con el lanzamiento de Focal Fossa, se introdujeron novedades típicas de una versión LTS, pero en Ubuntu 22.04 LTS, con la medusa de mermelada, han ido varios pasos más allá. Para empezar, porque han dado el salto de GNOME 40 a GNOME 42, por lo que se han introducido en el escritorio todas las novedades de un año. Además, Canonical se ha adelantado a GNOME en algunas cosas, como la posibilidad de cambiar el color de acento, y todo tiene muy buena pinta, como se puede comprobar en la siguiente lista de novedades.

Novedades más destacadas de Ubuntu 22.04 LTS

Soportado durante 5 años, hasta abril de 2027.

Linux 5.15 LTS.

Nuevos fondos de pantalla, lógico.

GNOME 42. Aquí entran muchas de las novedades más interesantes: Nueva versión de libadwaita y GTK4. Nueva herramienta de capturas de pantalla, pero el editor de textos sigue siendo Gedit, y no el nuevo de GNOME. Mejores ajustes de colores, con un tema oscuro mejorado y la posibilidad de elegir el color de acento.

Nueva pantalla de carga del sistema operativo, y GDM en color gris.

Mejorado el soporte para las Raspberry Pi gracias al uso de zswap.

Nueva herramienta con GUI para fwupd.

PHP 8.1.

OpenSSL 3.0.

Ruby 3.0.

Golang 1.8.

Python 3.10.

Grub 2.06

GCC 11.

Mesa 22.

Aplicaciones principales actualizadas, entre las que estarán las últimas de Firefox, como snap en este caso, LibreOffice y PulseAudio, entre otras.

Ubuntu 22.04 LTS ya está disponible para descargar desde este enlace, pronto en la página web oficial. Para instalarlo desde el mismo sistema operativo, pronto se podrá abrir un terminal y escribir:

Terminal sudo apt update && sudo apt upgrade && sudo do-release-upgrade

¡A disfrutarlo!