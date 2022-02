Siempre que toco Windows, que aunque no es mucho sí comparto ordenadores y tengo una máquina virtual por si lo necesitara, de lo primero que hago, si me lo permiten, es poner el tema oscuro y el color del énfasis en rojo. No me gusta nada Windows con el azul ni la interfaz en blanco, pero sí soporto el rojo y el negro. Lo del color del énfasis o acento está disponible en algunos sistemas operativos basados en Linux, y se está debatiendo si Ubuntu 22.04 introducirá esta novedad.

Jammy Jellyfish, nombre en clave de Ubuntu 22.04, será una versión LTS. Aunque lanzan un «nuevo animal» cada seis meses, es en abril de los años pares en donde ponen más carne en el asador. Una de las novedades que podría llegar el próximo abril es la posibilidad de elegir el color del énfasis o acento. Lo mejor para entender qué es y cómo funciona es ver el vídeo que muestran en este enlace: además de cambiar entre el modo claro y oscuro, ahora se puede elegir ese color especial que veremos, por ejemplo, en las carpetas del gestor de archivos. La demostración está hecha en Ubuntu 21.10.

Ubuntu 22.04 llegará el 21 de abril

Dado que ubuntu-22.04 no viene con aplicaciones basadas en GTK-4/libadwaita, pregunté en el grupo de telegram sobre la posibilidad de tener algo así para ubuntu 22.04 y @elioqoshi sugirió abrir un tema para tener una mejor discusión con otros respecto a si implementar esto o no.

Eso sí, tal y como leemos en lo citado encima de estas líneas, en Ubuntu 22.04 se usará poco o nada GTK4, y esto del color del acento o énfasis está ahora debatiéndose. Es probable que no esté disponible en la versión final de Jammy Jellyfish, pero la propuesta está encima de la mesa. Como siempre hacen, Canonical sólo lo añadirá a la próxima versión LTS si puede aportar algo sin que presente bugs, o de lo contrario ya lo implementarán en Ubuntu 22.10 KAdjetivo KAnimal.